https://ria.ru/20231226/msp-postavschiki-1918256587.html
"СИБЕР" утвердил программу "выращивания" для МСП-поставщиков
"СИБЕР" утвердил программу "выращивания" для МСП-поставщиков - РИА Новости, 26.12.2023
"СИБЕР" утвердил программу "выращивания" для МСП-поставщиков
Холдинг "СИБЕР", осуществляющий деятельность по обеспечению комплексной безопасности организаций госкорпорации "Ростех", утвердил программу по развитию... РИА Новости, 26.12.2023
2023-12-26T17:33
2023-12-26T17:33
2023-12-26T17:33
ростех
корпорация мсп
поставки
развитие
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МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Холдинг "СИБЕР", осуществляющий деятельность по обеспечению комплексной безопасности организаций госкорпорации "Ростех", утвердил программу по развитию МСП-поставщиков для их потенциального участия в закупках, сообщает пресс-служба КМСП. В первом полугодии 2024 года "СИБЕР" планирует объявить отбор среди представителей малого и среднего бизнеса для участия в программе. Программа по развитию МСП-поставщиков предусматривает несколько видов поддержки: финансовую (включая факторинг), имущественную (предоставление логистической инфраструктуры), правовую, информационную и методическую. Благодаря "выращиванию" МСП-поставщиков "СИБЕР" рассчитывает гарантировать устойчивые цепочки поставок, найти новых поставщиков и обеспечить условия для развития их квалификации. "Программы развития МСП-поставщиков для их потенциального участия в закупках взаимовыгодны для каждой из сторон. Запуск "выращивания" позволит холдингу "СИБЕР" привлечь к исполнению своих заказов производителей, которые будут максимально отвечать его требованиям, прежде всего, по качеству и объемам необходимой продукции. Это также возможность диверсифицировать закупки, расширить список потенциальных партнеров", - приводит пресс-служба слова генерального директора Корпорации МСП Александра Исаевича. Он добавил, что малый и средний бизнес в свою очередь через программу "выращивания" имеет возможность подняться на новый уровень производства, выйти на новый рынок сбыта. Сейчас разработаны и утверждены 17 программ "выращивания". В их реализации, помимо "СИБЕРа", принимают участие ОАК, "Автодор-Платные дороги", РЖД, "Ростелеком", Группа "Интер РАО", МУП г. Нягани "Комбинат питания", Муниципальное дорожно-эксплуатационное предприятие Ханты-Мансийска и других заказчиков. Еще порядка 200 компаний рассматривают возможность утверждения программ "выращивания", среди которых "РусГидро" и АК "АЛРОСА". По мере утверждения программ информация о них размещается на Цифровой платформе МСП.РФ. Изменения, которые дали старт реализации программ "выращивания" МСП-поставщиков и уточнили возможность заключения долгосрочных офсетных договоров в рамках 223-ФЗ, вступили в силу 12 ноября 2022 года. Оператором программ является Корпорация МСП. Запустить механизм офсетных договоров для малого и среднего бизнеса поручил президент России Владимир Путин в ходе ПМЭФ-2022. "Выращивание" МСП-поставщиков реализуется в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство" при участии Корпорации МСП. Его инициировал глава государства, реализацию курирует первый заместитель председателя правительства РФ Андрей Белоусов.
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ростех, корпорация мсп, поставки, развитие
Ростех, Корпорация МСП, Поставки, Развитие
МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Холдинг "СИБЕР", осуществляющий деятельность по обеспечению комплексной безопасности организаций госкорпорации "Ростех", утвердил программу по развитию МСП-поставщиков для их потенциального участия в закупках, сообщает пресс-служба КМСП.
В первом полугодии 2024 года "СИБЕР" планирует объявить отбор среди представителей малого и среднего бизнеса для участия в программе.
Программа по развитию МСП-поставщиков предусматривает несколько видов поддержки: финансовую (включая факторинг), имущественную (предоставление логистической инфраструктуры), правовую, информационную и методическую. Благодаря "выращиванию" МСП-поставщиков "СИБЕР" рассчитывает гарантировать устойчивые цепочки поставок, найти новых поставщиков и обеспечить условия для развития их квалификации.
"Программы развития МСП-поставщиков для их потенциального участия в закупках взаимовыгодны для каждой из сторон. Запуск "выращивания" позволит холдингу "СИБЕР" привлечь к исполнению своих заказов производителей, которые будут максимально отвечать его требованиям, прежде всего, по качеству и объемам необходимой продукции. Это также возможность диверсифицировать закупки, расширить список потенциальных партнеров", - приводит пресс-служба слова генерального директора Корпорации МСП Александра Исаевича
.
Более 15 млрд рублей получили МСП-поставщики из новых регионов по 223-ФЗ
Он добавил, что малый и средний бизнес в свою очередь через программу "выращивания" имеет возможность подняться на новый уровень производства, выйти на новый рынок сбыта.
Сейчас разработаны и утверждены 17 программ "выращивания". В их реализации, помимо "СИБЕРа", принимают участие ОАК
, "Автодор-Платные дороги", РЖД
, "Ростелеком
", Группа "Интер РАО", МУП г. Нягани
"Комбинат питания", Муниципальное дорожно-эксплуатационное предприятие Ханты-Мансийска
и других заказчиков. Еще порядка 200 компаний рассматривают возможность утверждения программ "выращивания", среди которых "РусГидро
" и АК "АЛРОСА
". По мере утверждения программ информация о них размещается на Цифровой платформе МСП.РФ
.
Изменения, которые дали старт реализации программ "выращивания" МСП-поставщиков и уточнили возможность заключения долгосрочных офсетных договоров в рамках 223-ФЗ, вступили в силу 12 ноября 2022 года. Оператором программ является Корпорация МСП. Запустить механизм офсетных договоров для малого и среднего бизнеса поручил президент России Владимир Путин
в ходе ПМЭФ-2022. "Выращивание" МСП-поставщиков реализуется в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство" при участии Корпорации МСП. Его инициировал глава государства, реализацию курирует первый заместитель председателя правительства РФ Андрей Белоусов
.