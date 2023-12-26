https://ria.ru/20231226/moskva-1918091125.html
В Москве за год провели капитальный ремонт более 2300 многоквартирных домов
В Москве за год провели капитальный ремонт более 2300 многоквартирных домов - РИА Новости, 26.12.2023
В Москве за год провели капитальный ремонт более 2300 многоквартирных домов
Специалисты Комплекса городского хозяйства в 2023 году провели капитальный ремонт более 2,3 тысячи многоквартирных домов, сообщил заместитель мэра Москвы по... РИА Новости, 26.12.2023
2023-12-26T11:49
2023-12-26T11:49
2023-12-26T11:49
москва сегодня: мегаполис для жизни
городское хозяйство москвы
москва
петр бирюков
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156232/17/1562321793_0:108:3072:1836_1920x0_80_0_0_119748605659f15c0be025cc1642f846.jpg
МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Специалисты Комплекса городского хозяйства в 2023 году провели капитальный ремонт более 2,3 тысячи многоквартирных домов, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "В столице продолжается реализация самой масштабной в новейшей истории программы капитального ремонта жилья, в этом году в нее вошли 2 309 объектов. Больше всего домов отремонтировали в Центральном, Южном и Северном административных округах", - сообщил Бирюков. Заместитель мэра подчеркнул, что перечень работ для каждого дома определяется с учетом срока службы инженерных систем и их технического состояния. "Зимой выполняются работы, которые не зависят от наружной температуры воздуха и не влияют на функционирование коммуникаций в период отопительного сезона. Это - ремонт систем электро- и газоснабжения, канализации, противопожарной автоматики, подвальных помещений, мусоропроводов и подъездов. Обновление фасадов и плоских крыш стартует с установлением устойчивых температур наружного воздуха", - рассказал Бирюков. Глава Комплекса городского хозяйства напомнил, что в столичную программу капремонта включено более 29 тысяч домов общей площадью свыше 290 миллионов квадратных метров, в которых запланирован ремонт более 420 тысяч инженерных систем и конструктивных элементов зданий, замена свыше 115 тысяч лифтов.
https://ria.ru/20231224/moskva-1917737059.html
https://realty.ria.ru/20231222/kapremont-1916031273.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156232/17/1562321793_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_e2114533ab2c7d523d1f43fadce69dda.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
городское хозяйство москвы, москва, петр бирюков
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Городское хозяйство Москвы, Москва, Петр Бирюков
В Москве за год провели капитальный ремонт более 2300 многоквартирных домов
Бирюков: 2309 многоквартирных домов капитально отремонтировали в Москве в 2023 г
МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Специалисты Комплекса городского хозяйства в 2023 году провели капитальный ремонт более 2,3 тысячи многоквартирных домов, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"В столице продолжается реализация самой масштабной в новейшей истории программы капитального ремонта жилья, в этом году в нее вошли 2 309 объектов. Больше всего домов отремонтировали в Центральном, Южном и Северном административных округах", - сообщил Бирюков.
Более миллиону москвичей установили почтовые ящики по программе капремонта
Заместитель мэра подчеркнул, что перечень работ для каждого дома определяется с учетом срока службы инженерных систем и их технического состояния.
"Зимой выполняются работы, которые не зависят от наружной температуры воздуха и не влияют на функционирование коммуникаций в период отопительного сезона. Это - ремонт систем электро- и газоснабжения, канализации, противопожарной автоматики, подвальных помещений, мусоропроводов и подъездов. Обновление фасадов и плоских крыш стартует с установлением устойчивых температур наружного воздуха", - рассказал Бирюков.
Глава Комплекса городского хозяйства напомнил, что в столичную программу капремонта включено более 29 тысяч домов общей площадью свыше 290 миллионов квадратных метров, в которых запланирован ремонт более 420 тысяч инженерных систем и конструктивных элементов зданий, замена свыше 115 тысяч лифтов.
Кто и как принимает работы по капремонту?