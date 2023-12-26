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В Москве за год провели капитальный ремонт более 2300 многоквартирных домов - РИА Новости, 26.12.2023
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Москва Сегодня: мегаполис для жизни
 
11:49 26.12.2023
https://ria.ru/20231226/moskva-1918091125.html
В Москве за год провели капитальный ремонт более 2300 многоквартирных домов
В Москве за год провели капитальный ремонт более 2300 многоквартирных домов - РИА Новости, 26.12.2023
В Москве за год провели капитальный ремонт более 2300 многоквартирных домов
Специалисты Комплекса городского хозяйства в 2023 году провели капитальный ремонт более 2,3 тысячи многоквартирных домов, сообщил заместитель мэра Москвы по... РИА Новости, 26.12.2023
2023-12-26T11:49
2023-12-26T11:49
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городское хозяйство москвы
москва
петр бирюков
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МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Специалисты Комплекса городского хозяйства в 2023 году провели капитальный ремонт более 2,3 тысячи многоквартирных домов, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "В столице продолжается реализация самой масштабной в новейшей истории программы капитального ремонта жилья, в этом году в нее вошли 2 309 объектов. Больше всего домов отремонтировали в Центральном, Южном и Северном административных округах", - сообщил Бирюков. Заместитель мэра подчеркнул, что перечень работ для каждого дома определяется с учетом срока службы инженерных систем и их технического состояния. "Зимой выполняются работы, которые не зависят от наружной температуры воздуха и не влияют на функционирование коммуникаций в период отопительного сезона. Это - ремонт систем электро- и газоснабжения, канализации, противопожарной автоматики, подвальных помещений, мусоропроводов и подъездов. Обновление фасадов и плоских крыш стартует с установлением устойчивых температур наружного воздуха", - рассказал Бирюков. Глава Комплекса городского хозяйства напомнил, что в столичную программу капремонта включено более 29 тысяч домов общей площадью свыше 290 миллионов квадратных метров, в которых запланирован ремонт более 420 тысяч инженерных систем и конструктивных элементов зданий, замена свыше 115 тысяч лифтов.
https://ria.ru/20231224/moskva-1917737059.html
https://realty.ria.ru/20231222/kapremont-1916031273.html
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городское хозяйство москвы, москва, петр бирюков
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Городское хозяйство Москвы, Москва, Петр Бирюков
В Москве за год провели капитальный ремонт более 2300 многоквартирных домов

Бирюков: 2309 многоквартирных домов капитально отремонтировали в Москве в 2023 г

© РИА Новости / Максим БогодвидУкладка кабеля в короб во время капитального ремонта в подъезде жилого дома
Укладка кабеля в короб во время капитального ремонта в подъезде жилого дома - РИА Новости, 1920, 26.12.2023
© РИА Новости / Максим Богодвид
Укладка кабеля в короб во время капитального ремонта в подъезде жилого дома. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Специалисты Комплекса городского хозяйства в 2023 году провели капитальный ремонт более 2,3 тысячи многоквартирных домов, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"В столице продолжается реализация самой масштабной в новейшей истории программы капитального ремонта жилья, в этом году в нее вошли 2 309 объектов. Больше всего домов отремонтировали в Центральном, Южном и Северном административных округах", - сообщил Бирюков.
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Заместитель мэра подчеркнул, что перечень работ для каждого дома определяется с учетом срока службы инженерных систем и их технического состояния.
"Зимой выполняются работы, которые не зависят от наружной температуры воздуха и не влияют на функционирование коммуникаций в период отопительного сезона. Это - ремонт систем электро- и газоснабжения, канализации, противопожарной автоматики, подвальных помещений, мусоропроводов и подъездов. Обновление фасадов и плоских крыш стартует с установлением устойчивых температур наружного воздуха", - рассказал Бирюков.
Глава Комплекса городского хозяйства напомнил, что в столичную программу капремонта включено более 29 тысяч домов общей площадью свыше 290 миллионов квадратных метров, в которых запланирован ремонт более 420 тысяч инженерных систем и конструктивных элементов зданий, замена свыше 115 тысяч лифтов.
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Москва Сегодня: мегаполис для жизниГородское хозяйство МосквыМоскваПетр Бирюков
 
 
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