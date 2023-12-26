https://ria.ru/20231226/moskva-1918091125.html

В Москве за год провели капитальный ремонт более 2300 многоквартирных домов

В Москве за год провели капитальный ремонт более 2300 многоквартирных домов - РИА Новости, 26.12.2023

В Москве за год провели капитальный ремонт более 2300 многоквартирных домов

Специалисты Комплекса городского хозяйства в 2023 году провели капитальный ремонт более 2,3 тысячи многоквартирных домов, сообщил заместитель мэра Москвы по... РИА Новости, 26.12.2023

2023-12-26T11:49

2023-12-26T11:49

2023-12-26T11:49

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городское хозяйство москвы

москва

петр бирюков

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МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Специалисты Комплекса городского хозяйства в 2023 году провели капитальный ремонт более 2,3 тысячи многоквартирных домов, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "В столице продолжается реализация самой масштабной в новейшей истории программы капитального ремонта жилья, в этом году в нее вошли 2 309 объектов. Больше всего домов отремонтировали в Центральном, Южном и Северном административных округах", - сообщил Бирюков. Заместитель мэра подчеркнул, что перечень работ для каждого дома определяется с учетом срока службы инженерных систем и их технического состояния. "Зимой выполняются работы, которые не зависят от наружной температуры воздуха и не влияют на функционирование коммуникаций в период отопительного сезона. Это - ремонт систем электро- и газоснабжения, канализации, противопожарной автоматики, подвальных помещений, мусоропроводов и подъездов. Обновление фасадов и плоских крыш стартует с установлением устойчивых температур наружного воздуха", - рассказал Бирюков. Глава Комплекса городского хозяйства напомнил, что в столичную программу капремонта включено более 29 тысяч домов общей площадью свыше 290 миллионов квадратных метров, в которых запланирован ремонт более 420 тысяч инженерных систем и конструктивных элементов зданий, замена свыше 115 тысяч лифтов.

https://ria.ru/20231224/moskva-1917737059.html

https://realty.ria.ru/20231222/kapremont-1916031273.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

городское хозяйство москвы, москва, петр бирюков