https://ria.ru/20231226/moshenniki-1918073040.html

Россиянам рассказали о новой уловке мошенников перед Новым годом

Россиянам рассказали о новой уловке мошенников перед Новым годом - РИА Новости, 26.12.2023

Россиянам рассказали о новой уловке мошенников перед Новым годом

Мошенники перед Новым годом стали чаще использовать схему со взломом аккаунтов россиян в популярных мессенджерах и просить знакомых жертв "одолжить" ненадолго... РИА Новости, 26.12.2023

2023-12-26T03:39

2023-12-26T03:39

2023-12-26T09:30

общество

технологии

алла храпунова

сергей голованов

telegram

лаборатория касперского

новый год

втб

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МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Мошенники перед Новым годом стали чаще использовать схему со взломом аккаунтов россиян в популярных мессенджерах и просить знакомых жертв "одолжить" ненадолго деньги, убедился корреспондент РИА Новости и подтвердили эксперты. По их словам, аферисты пользуются тем, что в предпраздничном ажиотаже люди теряют бдительность. Журналист агентства получил от знакомого сообщение в Telegram с просьбой одолжить довольно крупную сумму денег. Позже выяснилось, что аккаунт был взломан, и некоторое время невозможно было получить к нему доступ. По словам куратора платформы Народного фронта "Мошеловка" Аллы Храпуновой, мошенники взламывают мессенджеры путем рассылки сообщений с вредоносной ссылкой, замаскированной, например, под просьбу проголосовать за ребенка. Также злоумышленники выманивают одноразовый код, который необходим, чтобы привязать аккаунт к еще одному устройству, добавил главный эксперт "Лаборатории Касперского" Сергей Голованов. После этого аферисты рассылают контактам жертвы сообщения с просьбой одолжить ненадолго деньги. При этом мошенники присылают фото банковской карты, в качестве владельца которой указан человек, чей аккаунт был взломан, и просят на нее перевести средства. Летом ВТБ сообщал, что мошенники с помощью бота в Telegram создают фото поддельных банковских карт. "В целом уже с начала года схема со взломами аккаунтов в мессенджерах и просьбами перевести деньги на карту, присланную в сообщении, встречается в сигналах, поступающих в "Мошеловку", стабильно часто", — говорит Храпунова.По словам Голованова, перед Новым годом активность злоумышленников традиционно повышается. "Это связано с предпраздничным ажиотажем, когда люди больше склонны принимать необдуманные решения", — отметил он. Для защиты своего аккаунта каждому нужно установить двухэтапную проверку — она есть в каждом мессенджере и соцсети, говорит Храпунова. Дополнительными мерами защиты могут стать установленные в настройках запреты на звонки через мессенджер от аккаунтов не из списка контактов. "И, конечно, не стоит мгновенно переходить по ссылкам, кто бы их ни отправил. Сначала все-таки стоит уточнить, что в этой ссылке и так ли нужно ее открывать", — добавила эксперт.

https://ria.ru/20231223/moshenniki-1917630378.html

https://ria.ru/20231217/aferisty-1916134826.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, технологии, алла храпунова, сергей голованов , telegram, лаборатория касперского, новый год, втб