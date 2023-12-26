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Россиянам рассказали о новой уловке мошенников перед Новым годом - РИА Новости, 26.12.2023
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03:39 26.12.2023 (обновлено: 09:30 26.12.2023)
https://ria.ru/20231226/moshenniki-1918073040.html
Россиянам рассказали о новой уловке мошенников перед Новым годом
Россиянам рассказали о новой уловке мошенников перед Новым годом - РИА Новости, 26.12.2023
Россиянам рассказали о новой уловке мошенников перед Новым годом
Мошенники перед Новым годом стали чаще использовать схему со взломом аккаунтов россиян в популярных мессенджерах и просить знакомых жертв "одолжить" ненадолго... РИА Новости, 26.12.2023
2023-12-26T03:39
2023-12-26T09:30
общество
технологии
алла храпунова
сергей голованов
telegram
лаборатория касперского
новый год
втб
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МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Мошенники перед Новым годом стали чаще использовать схему со взломом аккаунтов россиян в популярных мессенджерах и просить знакомых жертв "одолжить" ненадолго деньги, убедился корреспондент РИА Новости и подтвердили эксперты. По их словам, аферисты пользуются тем, что в предпраздничном ажиотаже люди теряют бдительность. Журналист агентства получил от знакомого сообщение в Telegram с просьбой одолжить довольно крупную сумму денег. Позже выяснилось, что аккаунт был взломан, и некоторое время невозможно было получить к нему доступ. По словам куратора платформы Народного фронта "Мошеловка" Аллы Храпуновой, мошенники взламывают мессенджеры путем рассылки сообщений с вредоносной ссылкой, замаскированной, например, под просьбу проголосовать за ребенка. Также злоумышленники выманивают одноразовый код, который необходим, чтобы привязать аккаунт к еще одному устройству, добавил главный эксперт "Лаборатории Касперского" Сергей Голованов. После этого аферисты рассылают контактам жертвы сообщения с просьбой одолжить ненадолго деньги. При этом мошенники присылают фото банковской карты, в качестве владельца которой указан человек, чей аккаунт был взломан, и просят на нее перевести средства. Летом ВТБ сообщал, что мошенники с помощью бота в Telegram создают фото поддельных банковских карт. &quot;В целом уже с начала года схема со взломами аккаунтов в мессенджерах и просьбами перевести деньги на карту, присланную в сообщении, встречается в сигналах, поступающих в &quot;Мошеловку&quot;, стабильно часто&quot;, — говорит Храпунова.По словам Голованова, перед Новым годом активность злоумышленников традиционно повышается. "Это связано с предпраздничным ажиотажем, когда люди больше склонны принимать необдуманные решения", — отметил он. Для защиты своего аккаунта каждому нужно установить двухэтапную проверку — она есть в каждом мессенджере и соцсети, говорит Храпунова. Дополнительными мерами защиты могут стать установленные в настройках запреты на звонки через мессенджер от аккаунтов не из списка контактов. "И, конечно, не стоит мгновенно переходить по ссылкам, кто бы их ни отправил. Сначала все-таки стоит уточнить, что в этой ссылке и так ли нужно ее открывать", — добавила эксперт.
https://ria.ru/20231223/moshenniki-1917630378.html
https://ria.ru/20231217/aferisty-1916134826.html
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общество, технологии, алла храпунова, сергей голованов , telegram, лаборатория касперского, новый год, втб
Общество, Технологии, Алла Храпунова, Сергей Голованов , Telegram, Лаборатория Касперского, Новый год, ВТБ
Россиянам рассказали о новой уловке мошенников перед Новым годом

Мошенники стали чаще ломать аккаунты россиян в мессенджерах и просить деньги

© iStock.com / Михаил РуденкоХакер
Хакер - РИА Новости, 1920, 26.12.2023
© iStock.com / Михаил Руденко
Хакер. Архивное фото
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МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Мошенники перед Новым годом стали чаще использовать схему со взломом аккаунтов россиян в популярных мессенджерах и просить знакомых жертв "одолжить" ненадолго деньги, убедился корреспондент РИА Новости и подтвердили эксперты. По их словам, аферисты пользуются тем, что в предпраздничном ажиотаже люди теряют бдительность.
Журналист агентства получил от знакомого сообщение в Telegram с просьбой одолжить довольно крупную сумму денег. Позже выяснилось, что аккаунт был взломан, и некоторое время невозможно было получить к нему доступ.
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По словам куратора платформы Народного фронта "Мошеловка" Аллы Храпуновой, мошенники взламывают мессенджеры путем рассылки сообщений с вредоносной ссылкой, замаскированной, например, под просьбу проголосовать за ребенка. Также злоумышленники выманивают одноразовый код, который необходим, чтобы привязать аккаунт к еще одному устройству, добавил главный эксперт "Лаборатории Касперского" Сергей Голованов.
После этого аферисты рассылают контактам жертвы сообщения с просьбой одолжить ненадолго деньги. При этом мошенники присылают фото банковской карты, в качестве владельца которой указан человек, чей аккаунт был взломан, и просят на нее перевести средства. Летом ВТБ сообщал, что мошенники с помощью бота в Telegram создают фото поддельных банковских карт.
«

"В целом уже с начала года схема со взломами аккаунтов в мессенджерах и просьбами перевести деньги на карту, присланную в сообщении, встречается в сигналах, поступающих в "Мошеловку", стабильно часто", — говорит Храпунова.

По словам Голованова, перед Новым годом активность злоумышленников традиционно повышается. "Это связано с предпраздничным ажиотажем, когда люди больше склонны принимать необдуманные решения", — отметил он.
Для защиты своего аккаунта каждому нужно установить двухэтапную проверку — она есть в каждом мессенджере и соцсети, говорит Храпунова. Дополнительными мерами защиты могут стать установленные в настройках запреты на звонки через мессенджер от аккаунтов не из списка контактов. "И, конечно, не стоит мгновенно переходить по ссылкам, кто бы их ни отправил. Сначала все-таки стоит уточнить, что в этой ссылке и так ли нужно ее открывать", — добавила эксперт.
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ОбществоТехнологииАлла ХрапуноваСергей ГоловановTelegramЛаборатория КасперскогоНовый годВТБ
 
 
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