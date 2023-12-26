https://ria.ru/20231226/moshenniki-1918073040.html
Россиянам рассказали о новой уловке мошенников перед Новым годом
Россиянам рассказали о новой уловке мошенников перед Новым годом - РИА Новости, 26.12.2023
Россиянам рассказали о новой уловке мошенников перед Новым годом
Мошенники перед Новым годом стали чаще использовать схему со взломом аккаунтов россиян в популярных мессенджерах и просить знакомых жертв "одолжить" ненадолго... РИА Новости, 26.12.2023
2023-12-26T03:39
2023-12-26T03:39
2023-12-26T09:30
общество
технологии
алла храпунова
сергей голованов
telegram
лаборатория касперского
новый год
втб
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/1a/1847641968_0:256:2730:1792_1920x0_80_0_0_c944840112cb56e4179a127bd8329bb7.jpg
МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Мошенники перед Новым годом стали чаще использовать схему со взломом аккаунтов россиян в популярных мессенджерах и просить знакомых жертв "одолжить" ненадолго деньги, убедился корреспондент РИА Новости и подтвердили эксперты. По их словам, аферисты пользуются тем, что в предпраздничном ажиотаже люди теряют бдительность. Журналист агентства получил от знакомого сообщение в Telegram с просьбой одолжить довольно крупную сумму денег. Позже выяснилось, что аккаунт был взломан, и некоторое время невозможно было получить к нему доступ. По словам куратора платформы Народного фронта "Мошеловка" Аллы Храпуновой, мошенники взламывают мессенджеры путем рассылки сообщений с вредоносной ссылкой, замаскированной, например, под просьбу проголосовать за ребенка. Также злоумышленники выманивают одноразовый код, который необходим, чтобы привязать аккаунт к еще одному устройству, добавил главный эксперт "Лаборатории Касперского" Сергей Голованов. После этого аферисты рассылают контактам жертвы сообщения с просьбой одолжить ненадолго деньги. При этом мошенники присылают фото банковской карты, в качестве владельца которой указан человек, чей аккаунт был взломан, и просят на нее перевести средства. Летом ВТБ сообщал, что мошенники с помощью бота в Telegram создают фото поддельных банковских карт. "В целом уже с начала года схема со взломами аккаунтов в мессенджерах и просьбами перевести деньги на карту, присланную в сообщении, встречается в сигналах, поступающих в "Мошеловку", стабильно часто", — говорит Храпунова.По словам Голованова, перед Новым годом активность злоумышленников традиционно повышается. "Это связано с предпраздничным ажиотажем, когда люди больше склонны принимать необдуманные решения", — отметил он. Для защиты своего аккаунта каждому нужно установить двухэтапную проверку — она есть в каждом мессенджере и соцсети, говорит Храпунова. Дополнительными мерами защиты могут стать установленные в настройках запреты на звонки через мессенджер от аккаунтов не из списка контактов. "И, конечно, не стоит мгновенно переходить по ссылкам, кто бы их ни отправил. Сначала все-таки стоит уточнить, что в этой ссылке и так ли нужно ее открывать", — добавила эксперт.
https://ria.ru/20231223/moshenniki-1917630378.html
https://ria.ru/20231217/aferisty-1916134826.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/1a/1847641968_1:0:2730:2047_1920x0_80_0_0_63203ae3138154574bc5cf3ad0013708.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, технологии, алла храпунова, сергей голованов , telegram, лаборатория касперского, новый год, втб
Общество, Технологии, Алла Храпунова, Сергей Голованов , Telegram, Лаборатория Касперского, Новый год, ВТБ
Россиянам рассказали о новой уловке мошенников перед Новым годом
Мошенники стали чаще ломать аккаунты россиян в мессенджерах и просить деньги
МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Мошенники перед Новым годом стали чаще использовать схему со взломом аккаунтов россиян в популярных мессенджерах и просить знакомых жертв "одолжить" ненадолго деньги, убедился корреспондент РИА Новости и подтвердили эксперты. По их словам, аферисты пользуются тем, что в предпраздничном ажиотаже люди теряют бдительность.
Журналист агентства получил от знакомого сообщение в Telegram с просьбой одолжить довольно крупную сумму денег. Позже выяснилось, что аккаунт был взломан, и некоторое время невозможно было получить к нему доступ.
Россиян предупредили об активизации телефонных мошенников
По словам куратора платформы Народного фронта "Мошеловка" Аллы Храпуновой
, мошенники взламывают мессенджеры путем рассылки сообщений с вредоносной ссылкой, замаскированной, например, под просьбу проголосовать за ребенка. Также злоумышленники выманивают одноразовый код, который необходим, чтобы привязать аккаунт к еще одному устройству, добавил главный эксперт "Лаборатории Касперского
" Сергей Голованов
.
После этого аферисты рассылают контактам жертвы сообщения с просьбой одолжить ненадолго деньги. При этом мошенники присылают фото банковской карты, в качестве владельца которой указан человек, чей аккаунт был взломан, и просят на нее перевести средства. Летом ВТБ
сообщал, что мошенники с помощью бота в Telegram создают фото поддельных банковских карт.
«
"В целом уже с начала года схема со взломами аккаунтов в мессенджерах и просьбами перевести деньги на карту, присланную в сообщении, встречается в сигналах, поступающих в "Мошеловку", стабильно часто", — говорит Храпунова.
По словам Голованова, перед Новым годом активность злоумышленников традиционно повышается. "Это связано с предпраздничным ажиотажем, когда люди больше склонны принимать необдуманные решения", — отметил он.
Для защиты своего аккаунта каждому нужно установить двухэтапную проверку — она есть в каждом мессенджере и соцсети, говорит Храпунова. Дополнительными мерами защиты могут стать установленные в настройках запреты на звонки через мессенджер от аккаунтов не из списка контактов. "И, конечно, не стоит мгновенно переходить по ссылкам, кто бы их ни отправил. Сначала все-таки стоит уточнить, что в этой ссылке и так ли нужно ее открывать", — добавила эксперт.
Россиян предупредили о новых видах мошенничества с пятитысячной купюрой