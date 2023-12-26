https://ria.ru/20231226/moldaviya-1918146073.html

Шор отреагировал на назначение главой Нацбанка Молдавии румынского политика

Шор отреагировал на назначение главой Нацбанка Молдавии румынского политика - РИА Новости, 26.12.2023

Шор отреагировал на назначение главой Нацбанка Молдавии румынского политика

Скандал с назначением главой Национального банка Молдавии гражданки Румынии, экс-председателя румынского сената Анки Драгу необходимо расследовать, заявил в... РИА Новости, 26.12.2023

2023-12-26T13:00

2023-12-26T13:00

2023-12-26T13:00

в мире

молдавия

румыния

илан шор

майя санду

игорь гросу

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КИШИНЕВ, 26 дек – РИА Новости. Скандал с назначением главой Национального банка Молдавии гражданки Румынии, экс-председателя румынского сената Анки Драгу необходимо расследовать, заявил в Telegram-канале молдавский бизнесмен и оппозиционный политик Илан Шор. Ранее в румынских СМИ, в том числе в изданиях Evenimentul Zilei ("События дня") и Gaeta de Cluj ("Газета Клужа"), появились публикации, что Драгу, назначенная парламентом Молдавии на должность главы Нацбанка, является старшим офицером Службы внешней разведки Румынии. Молдавские власти пока никак не прокомментировали эту информацию. "Если новая глава Нацбанка – сотрудница румынской спецслужбы, то это безусловный скандал. Представьте себе в любой другой демократической стране спецагента иностранного государства во главе Национального банка! Считаю, что этот инцидент должен быть немедленно расследован. Более того, расследованию подлежит тотальное проникновение граждан Румынии во все институты власти", - написал Шор.Политик выразил разочарование, что правящая партия "Действие и солидарность" (ПДС), руководство которой, по информации СМИ, обладает также гражданством Румынии, не действует в интересах жителей Молдавии. По данным молдавских СМИ, двойным гражданством (румынским и молдавским) обладают президент Молдавии Майя Санду, спикер парламента и председатель ПДС Игорь Гросу, премьер-министр Дорин Речан, ряд министров и депутатов от правящей партии.

https://ria.ru/20231226/moldaviya-1917939708.html

https://ria.ru/20231210/nato-1914928385.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, молдавия, румыния, илан шор, майя санду, игорь гросу