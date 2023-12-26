Рейтинг@Mail.ru
Шор отреагировал на назначение главой Нацбанка Молдавии румынского политика - РИА Новости, 26.12.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:00 26.12.2023
https://ria.ru/20231226/moldaviya-1918146073.html
Шор отреагировал на назначение главой Нацбанка Молдавии румынского политика
Шор отреагировал на назначение главой Нацбанка Молдавии румынского политика - РИА Новости, 26.12.2023
Шор отреагировал на назначение главой Нацбанка Молдавии румынского политика
Скандал с назначением главой Национального банка Молдавии гражданки Румынии, экс-председателя румынского сената Анки Драгу необходимо расследовать, заявил в... РИА Новости, 26.12.2023
2023-12-26T13:00
2023-12-26T13:00
в мире
молдавия
румыния
илан шор
майя санду
игорь гросу
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/05/14/1571714581_19:0:981:541_1920x0_80_0_0_af5820f73044d46efce2795e1a5e7975.jpg
КИШИНЕВ, 26 дек – РИА Новости. Скандал с назначением главой Национального банка Молдавии гражданки Румынии, экс-председателя румынского сената Анки Драгу необходимо расследовать, заявил в Telegram-канале молдавский бизнесмен и оппозиционный политик Илан Шор. Ранее в румынских СМИ, в том числе в изданиях Evenimentul Zilei ("События дня") и Gaeta de Cluj ("Газета Клужа"), появились публикации, что Драгу, назначенная парламентом Молдавии на должность главы Нацбанка, является старшим офицером Службы внешней разведки Румынии. Молдавские власти пока никак не прокомментировали эту информацию. "Если новая глава Нацбанка – сотрудница румынской спецслужбы, то это безусловный скандал. Представьте себе в любой другой демократической стране спецагента иностранного государства во главе Национального банка! Считаю, что этот инцидент должен быть немедленно расследован. Более того, расследованию подлежит тотальное проникновение граждан Румынии во все институты власти", - написал Шор.Политик выразил разочарование, что правящая партия "Действие и солидарность" (ПДС), руководство которой, по информации СМИ, обладает также гражданством Румынии, не действует в интересах жителей Молдавии. По данным молдавских СМИ, двойным гражданством (румынским и молдавским) обладают президент Молдавии Майя Санду, спикер парламента и председатель ПДС Игорь Гросу, премьер-министр Дорин Речан, ряд министров и депутатов от правящей партии.
https://ria.ru/20231226/moldaviya-1917939708.html
https://ria.ru/20231210/nato-1914928385.html
молдавия
румыния
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/05/14/1571714581_140:0:861:541_1920x0_80_0_0_5056d3cff087543b22eefdf27c190143.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, молдавия, румыния, илан шор, майя санду, игорь гросу
В мире, Молдавия, Румыния, Илан Шор, Майя Санду, Игорь Гросу
Шор отреагировал на назначение главой Нацбанка Молдавии румынского политика

Оппозиционер Шор осудил назначение главой Нацбанка Молдавии румынского политика

© Sputnik / Miroslav RotariИлан Шор
Илан Шор - РИА Новости, 1920, 26.12.2023
© Sputnik / Miroslav Rotari
Илан Шор. Архивное фото
Читать ria.ru в
КИШИНЕВ, 26 дек – РИА Новости. Скандал с назначением главой Национального банка Молдавии гражданки Румынии, экс-председателя румынского сената Анки Драгу необходимо расследовать, заявил в Telegram-канале молдавский бизнесмен и оппозиционный политик Илан Шор.
Ранее в румынских СМИ, в том числе в изданиях Evenimentul Zilei ("События дня") и Gaeta de Cluj ("Газета Клужа"), появились публикации, что Драгу, назначенная парламентом Молдавии на должность главы Нацбанка, является старшим офицером Службы внешней разведки Румынии. Молдавские власти пока никак не прокомментировали эту информацию.
Участники митинга на площади Великого Национального Собрания в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 26.12.2023
"Набивают себе цену". Почему Молдавия выходит из СНГ
Вчера, 08:00
"Если новая глава Нацбанка – сотрудница румынской спецслужбы, то это безусловный скандал. Представьте себе в любой другой демократической стране спецагента иностранного государства во главе Национального банка! Считаю, что этот инцидент должен быть немедленно расследован. Более того, расследованию подлежит тотальное проникновение граждан Румынии во все институты власти", - написал Шор.
Политик выразил разочарование, что правящая партия "Действие и солидарность" (ПДС), руководство которой, по информации СМИ, обладает также гражданством Румынии, не действует в интересах жителей Молдавии.
По данным молдавских СМИ, двойным гражданством (румынским и молдавским) обладают президент Молдавии Майя Санду, спикер парламента и председатель ПДС Игорь Гросу, премьер-министр Дорин Речан, ряд министров и депутатов от правящей партии.
Флаги стран — участниц НАТО у штаб-квартиры организации в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 10.12.2023
В НАТО заявили, что все соседи Румынии скоро станут "частью семьи" альянса
10 декабря, 15:37
 
В миреМолдавияРумынияИлан ШорМайя СандуИгорь Гросу
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала