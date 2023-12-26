https://ria.ru/20231226/mediabank-1918234542.html

В Медиабанке выставки-форума "Россия" уже опубликовано более 10 000 фото

В Медиабанке выставки-форума "Россия" уже опубликовано более 10 000 фото - РИА Новости, 26.12.2023

В Медиабанке выставки-форума "Россия" уже опубликовано более 10 000 фото

Более 10 тыс. снимков уже поступило в Медиабанк Международной выставки-форума "Россия". РИА Новости является ее официальным фотохост-агентством, осуществляя... РИА Новости, 26.12.2023

2023-12-26T16:38

2023-12-26T16:38

2023-12-26T16:38

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москва

выставка-форум "россия"

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МОСКВА, 26 дек – РИА Новости. Более 10 тыс. снимков уже поступило в Медиабанк Международной выставки-форума "Россия". РИА Новости является ее официальным фотохост-агентством, осуществляя съемки и поставляя эксклюзивный контент с ключевых мероприятий.Представителям СМИ и всем желающим открыт доступ к медиабанку с возможностью свободного скачивания фотографий.Международная выставка-форум "Россия" проходит на ВДНХ с 4 ноября 2023-го по 12 апреля 2024 года и призвана продемонстрировать важнейшие достижения Российской Федерации в различных отраслях экономики, науки и культуры. Ее программа включает культурную, образовательную, деловую и фестивальную части, которые дополняют постоянно действующая ярмарка российских товаров, а также гастрономические фестивали. Свои экспозиции на ВДНХ развернули все субъекты РФ, федеральные органы исполнительной власти, компании, общественные структуры и зарубежные участники. Ожидается, что "Россию" посетят 20 миллионов человек.РИА Новости является не только официальным фотохостом, но и генеральным информационным партнером выставки-форума. В этом статусе оно обеспечивает освещение ее ключевых мероприятий, корреспонденты агентства в оперативном режиме сообщают о круглых столах и сессиях, ведут репортажи с экспозиционных и дискуссионных площадок, берут эксклюзивные интервью. Все новости форума доступны на мультимедийных плазмах на территории ВДНХ и в спецразделе на сайте ria.ru.

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

новости агентства, россия, риа новости, москва, выставка-форум "россия"