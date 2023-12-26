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В Медиабанке выставки-форума "Россия" уже опубликовано более 10 000 фото - РИА Новости, 26.12.2023
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16:38 26.12.2023
https://ria.ru/20231226/mediabank-1918234542.html
В Медиабанке выставки-форума "Россия" уже опубликовано более 10 000 фото
В Медиабанке выставки-форума "Россия" уже опубликовано более 10 000 фото - РИА Новости, 26.12.2023
В Медиабанке выставки-форума "Россия" уже опубликовано более 10 000 фото
Более 10 тыс. снимков уже поступило в Медиабанк Международной выставки-форума "Россия". РИА Новости является ее официальным фотохост-агентством, осуществляя... РИА Новости, 26.12.2023
2023-12-26T16:38
2023-12-26T16:38
новости агентства
россия
риа новости
москва
выставка-форум "россия"
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МОСКВА, 26 дек – РИА Новости. Более 10 тыс. снимков уже поступило в Медиабанк Международной выставки-форума "Россия". РИА Новости является ее официальным фотохост-агентством, осуществляя съемки и поставляя эксклюзивный контент с ключевых мероприятий.Представителям СМИ и всем желающим открыт доступ к медиабанку с возможностью свободного скачивания фотографий.Международная выставка-форум "Россия" проходит на ВДНХ с 4 ноября 2023-го по 12 апреля 2024 года и призвана продемонстрировать важнейшие достижения Российской Федерации в различных отраслях экономики, науки и культуры. Ее программа включает культурную, образовательную, деловую и фестивальную части, которые дополняют постоянно действующая ярмарка российских товаров, а также гастрономические фестивали. Свои экспозиции на ВДНХ развернули все субъекты РФ, федеральные органы исполнительной власти, компании, общественные структуры и зарубежные участники. Ожидается, что "Россию" посетят 20 миллионов человек.РИА Новости является не только официальным фотохостом, но и генеральным информационным партнером выставки-форума. В этом статусе оно обеспечивает освещение ее ключевых мероприятий, корреспонденты агентства в оперативном режиме сообщают о круглых столах и сессиях, ведут репортажи с экспозиционных и дискуссионных площадок, берут эксклюзивные интервью. Все новости форума доступны на мультимедийных плазмах на территории ВДНХ и в спецразделе на сайте ria.ru.
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россия
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2023
Артем Смирнов
Артем Смирнов
Новости
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РИА Новости
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новости агентства, россия, риа новости, москва, выставка-форум "россия"
Новости агентства, Россия, РИА Новости, Москва, Выставка-форум "Россия"

В Медиабанке выставки-форума "Россия" уже опубликовано более 10 000 фото

© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкПраздничная подсветка в честь открытия выставки-форума "Россия"
Праздничная подсветка в честь открытия выставки-форума Россия
© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
Праздничная подсветка в честь открытия выставки-форума "Россия"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 дек – РИА Новости. Более 10 тыс. снимков уже поступило в Медиабанк Международной выставки-форума "Россия". РИА Новости является ее официальным фотохост-агентством, осуществляя съемки и поставляя эксклюзивный контент с ключевых мероприятий.
Представителям СМИ и всем желающим открыт доступ к медиабанку с возможностью свободного скачивания фотографий.
Руководитель центра Дирекции новых медиа медиагруппы Россия сегодня Даниил Кононенко, получивший награду в номинации Подкасты и цифровой контент, на торжественной церемонии вручения XX Премии рунета в Москве. - РИА Новости, 1920, 15.12.2023
Подкаст РИА Новости стал лауреатом "Премии Рунета — 2023"
15 декабря, 22:55
Международная выставка-форум "Россия" проходит на ВДНХ с 4 ноября 2023-го по 12 апреля 2024 года и призвана продемонстрировать важнейшие достижения Российской Федерации в различных отраслях экономики, науки и культуры. Ее программа включает культурную, образовательную, деловую и фестивальную части, которые дополняют постоянно действующая ярмарка российских товаров, а также гастрономические фестивали. Свои экспозиции на ВДНХ развернули все субъекты РФ, федеральные органы исполнительной власти, компании, общественные структуры и зарубежные участники. Ожидается, что "Россию" посетят 20 миллионов человек.
РИА Новости является не только официальным фотохостом, но и генеральным информационным партнером выставки-форума. В этом статусе оно обеспечивает освещение ее ключевых мероприятий, корреспонденты агентства в оперативном режиме сообщают о круглых столах и сессиях, ведут репортажи с экспозиционных и дискуссионных площадок, берут эксклюзивные интервью. Все новости форума доступны на мультимедийных плазмах на территории ВДНХ и в спецразделе на сайте ria.ru.
 
Новости агентстваРоссияРИА НовостиМоскваВыставка-форум "Россия"
 
 
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