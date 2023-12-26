https://ria.ru/20231226/mediabank-1918234542.html
В Медиабанке выставки-форума "Россия" уже опубликовано более 10 000 фото
В Медиабанке выставки-форума "Россия" уже опубликовано более 10 000 фото - РИА Новости, 26.12.2023
В Медиабанке выставки-форума "Россия" уже опубликовано более 10 000 фото
Более 10 тыс. снимков уже поступило в Медиабанк Международной выставки-форума "Россия". РИА Новости является ее официальным фотохост-агентством, осуществляя... РИА Новости, 26.12.2023
2023-12-26T16:38
2023-12-26T16:38
2023-12-26T16:38
новости агентства
россия
риа новости
москва
выставка-форум "россия"
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/1a/1918230148_0:177:3035:1884_1920x0_80_0_0_69681eff0ef28f3956cbf2219e57a0a9.jpg
МОСКВА, 26 дек – РИА Новости. Более 10 тыс. снимков уже поступило в Медиабанк Международной выставки-форума "Россия". РИА Новости является ее официальным фотохост-агентством, осуществляя съемки и поставляя эксклюзивный контент с ключевых мероприятий.Представителям СМИ и всем желающим открыт доступ к медиабанку с возможностью свободного скачивания фотографий.Международная выставка-форум "Россия" проходит на ВДНХ с 4 ноября 2023-го по 12 апреля 2024 года и призвана продемонстрировать важнейшие достижения Российской Федерации в различных отраслях экономики, науки и культуры. Ее программа включает культурную, образовательную, деловую и фестивальную части, которые дополняют постоянно действующая ярмарка российских товаров, а также гастрономические фестивали. Свои экспозиции на ВДНХ развернули все субъекты РФ, федеральные органы исполнительной власти, компании, общественные структуры и зарубежные участники. Ожидается, что "Россию" посетят 20 миллионов человек.РИА Новости является не только официальным фотохостом, но и генеральным информационным партнером выставки-форума. В этом статусе оно обеспечивает освещение ее ключевых мероприятий, корреспонденты агентства в оперативном режиме сообщают о круглых столах и сессиях, ведут репортажи с экспозиционных и дискуссионных площадок, берут эксклюзивные интервью. Все новости форума доступны на мультимедийных плазмах на территории ВДНХ и в спецразделе на сайте ria.ru.
https://ria.ru/20231215/podkast-1916130276.html
россия
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/1a/1918230148_304:0:3035:2048_1920x0_80_0_0_7e7048681e6c77fef05271883dfd819d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости агентства, россия, риа новости, москва, выставка-форум "россия"
Новости агентства, Россия, РИА Новости, Москва, Выставка-форум "Россия"
МОСКВА, 26 дек – РИА Новости. Более 10 тыс. снимков уже поступило в Медиабанк Международной выставки-форума "Россия". РИА Новости является ее официальным фотохост-агентством, осуществляя съемки и поставляя эксклюзивный контент с ключевых мероприятий.
Представителям СМИ и всем желающим открыт доступ к медиабанку
с возможностью свободного скачивания фотографий.
Подкаст РИА Новости стал лауреатом "Премии Рунета — 2023"
Международная выставка-форум "Россия" проходит на ВДНХ с 4 ноября 2023-го по 12 апреля 2024 года и призвана продемонстрировать важнейшие достижения Российской Федерации в различных отраслях экономики, науки и культуры. Ее программа включает культурную, образовательную, деловую и фестивальную части, которые дополняют постоянно действующая ярмарка российских товаров, а также гастрономические фестивали. Свои экспозиции на ВДНХ развернули все субъекты РФ, федеральные органы исполнительной власти, компании, общественные структуры и зарубежные участники. Ожидается, что "Россию" посетят 20 миллионов человек.
РИА Новости является не только официальным фотохостом, но и генеральным информационным партнером выставки-форума. В этом статусе оно обеспечивает освещение ее ключевых мероприятий, корреспонденты агентства в оперативном режиме сообщают о круглых столах и сессиях, ведут репортажи с экспозиционных и дискуссионных площадок, берут эксклюзивные интервью. Все новости форума доступны на мультимедийных плазмах на территории ВДНХ
и в спецразделе на сайте ria.ru.