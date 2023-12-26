https://ria.ru/20231226/lipetsk-1918103983.html

Новые квартиры в Липецке получили бойцы, вернувшиеся с СВО

Новые квартиры в Липецке получили бойцы, вернувшиеся с СВО - РИА Новости, 26.12.2023

Новые квартиры в Липецке получили бойцы, вернувшиеся с СВО

Военнослужащие, вернувшиеся с СВО, получили квартиры в Липецке по программе обеспечения жильем детей-сирот - эта категория льготников находится в приоритете,... РИА Новости, 26.12.2023

2023-12-26T10:32

2023-12-26T10:32

2023-12-26T13:12

липецкая область

липецк

жилье

игорь артамонов

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МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Военнослужащие, вернувшиеся с СВО, получили квартиры в Липецке по программе обеспечения жильем детей-сирот - эта категория льготников находится в приоритете, сообщил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов. Глава региона напомнил, что в этом году Госдума РФ приняла поправки к федеральному закону "О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей", согласно которым сиротам-участникам спецоперации дается приоритетное право на получение жилья. В соответствии с этим Липецкий областной Совет депутатов принял поправки в региональный закон. В этом году воспользовались своим правом 17 человек. Новоселы получили квартиры с отделкой "под ключ" с установленной сантехникой и электрической плитой. Со следующего года сироты-участники СВО будут иметь приоритетное право не только на получение квартиры, но и жилищного сертификата на приобретение жилья. "Забота об участниках СВО — наш приоритет. Список льгот и мер поддержки для наших защитников и их семей в регионе постоянно расширяется", - сказал Артамонов.

https://ria.ru/20231221/prostranstvo-1917166398.html

липецк

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Артем Смирнов

липецк, жилье, игорь артамонов