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Заболеваемость COVID-19 в России снизилась почти на 19 процентов за неделю - РИА Новости, 26.12.2023
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11:04 26.12.2023 (обновлено: 12:20 26.12.2023)
https://ria.ru/20231226/kovid-1918111792.html
Заболеваемость COVID-19 в России снизилась почти на 19 процентов за неделю
Заболеваемость COVID-19 в России снизилась почти на 19 процентов за неделю - РИА Новости, 26.12.2023
Заболеваемость COVID-19 в России снизилась почти на 19 процентов за неделю
Заболеваемость COVID-19 в России за минувшую неделю сократилась на 18,7 процента, сообщили в оперштабе по борьбе с инфекцией. РИА Новости, 26.12.2023
2023-12-26T11:04
2023-12-26T12:20
здоровье - общество
россия
коронавирус covid-19
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МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Заболеваемость COVID-19 в России за минувшую неделю сократилась на 18,7 процента, сообщили в оперштабе по борьбе с инфекцией. &quot;Показатель заболеваемости новой коронавирусной инфекцией за прошедшую неделю на 100 тысяч населения составил 52,8 и снизился в сравнении с предыдущей неделей на 18,7 процента&quot;, — говорится в сообщении.Рост показателя отметили в 12 регионах, в том числе в шести — более чем в среднем по стране.За неделю госпитализировали 7796 человек с коронавирусом, что на 10,4 процента меньше, чем на предыдущей неделе.Выздоровели 98 252 человек, умерли — 186.Как сообщила в конце минувшей недели ВОЗ, число заболеваний COVID-19 во всем мире увеличилось на 52 процента за 28 дней по сравнению с предыдущим периодом, зарегистрировано 850 тысяч случаев. Количество смертей за этот период составило 3000, что на восемь процентов меньше, чем в предыдущем месяце.
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здоровье - общество, россия, коронавирус covid-19
Здоровье - Общество, Россия, Коронавирус COVID-19
Заболеваемость COVID-19 в России снизилась почти на 19 процентов за неделю

Оперштаб: заболеваемость COVID-19 в РФ за неделю снизилась на 18,7%

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкЖенщина прививается от COVID-19
Женщина прививается от COVID-19 - РИА Новости, 1920, 26.12.2023
© РИА Новости / Максим Богодвид
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МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Заболеваемость COVID-19 в России за минувшую неделю сократилась на 18,7 процента, сообщили в оперштабе по борьбе с инфекцией.
«

"Показатель заболеваемости новой коронавирусной инфекцией за прошедшую неделю на 100 тысяч населения составил 52,8 и снизился в сравнении с предыдущей неделей на 18,7 процента", — говорится в сообщении.

Рост показателя отметили в 12 регионах, в том числе в шести — более чем в среднем по стране.
За неделю госпитализировали 7796 человек с коронавирусом, что на 10,4 процента меньше, чем на предыдущей неделе.
Выздоровели 98 252 человек, умерли — 186.
Как сообщила в конце минувшей недели ВОЗ, число заболеваний COVID-19 во всем мире увеличилось на 52 процента за 28 дней по сравнению с предыдущим периодом, зарегистрировано 850 тысяч случаев. Количество смертей за этот период составило 3000, что на восемь процентов меньше, чем в предыдущем месяце.
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