https://ria.ru/20231226/khirurgi-1918236865.html

Итальянцу восстановили парализованную руку, пересадив нервы с ноги

Итальянцу восстановили парализованную руку, пересадив нервы с ноги - РИА Новости, 26.12.2023

Итальянцу восстановили парализованную руку, пересадив нервы с ноги

Итальянские хирурги впервые в мире провели операцию по пересадке нервной ткани с ноги для восстановления подвижности парализованной руки, сообщил во вторник... РИА Новости, 26.12.2023

2023-12-26T16:42

2023-12-26T16:42

2023-12-26T16:43

наука

в мире

италия

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РИМ, 26 дек - РИА Новости. Итальянские хирурги впервые в мире провели операцию по пересадке нервной ткани с ноги для восстановления подвижности парализованной руки, сообщил во вторник научно-медицинский центр Турина. Пациентом врачей стал 55-летний медработник, который около пяти месяцев назад попал в ДТП. Он перенес ампутацию половины левой ноги и серьезно повредил плечевой узел левой руки. "Сложная хирургическая процедура продлилась около 12 часов, в течение которых разные команды соединяли разорванные нервы с ветви малоберцового нерва с целью реиннервации (восстановления функции - ред.) мышц верхней конечности", - говорится в сообщении, переданном в РИА Новости. Специалисты отмечают новаторский характер операции, ставшей плодом четырехлетней исследовательской работы. Подобная пересадка нервов, подчеркивается, произошла впервые в мире.

https://ria.ru/20231225/nauka-1917294417.html

италия

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в мире, италия