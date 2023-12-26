https://ria.ru/20231226/khirurgi-1918236865.html
Итальянцу восстановили парализованную руку, пересадив нервы с ноги
Итальянцу восстановили парализованную руку, пересадив нервы с ноги - РИА Новости, 26.12.2023
Итальянцу восстановили парализованную руку, пересадив нервы с ноги
Итальянские хирурги впервые в мире провели операцию по пересадке нервной ткани с ноги для восстановления подвижности парализованной руки, сообщил во вторник... РИА Новости, 26.12.2023
2023-12-26T16:42
2023-12-26T16:42
2023-12-26T16:43
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РИМ, 26 дек - РИА Новости. Итальянские хирурги впервые в мире провели операцию по пересадке нервной ткани с ноги для восстановления подвижности парализованной руки, сообщил во вторник научно-медицинский центр Турина. Пациентом врачей стал 55-летний медработник, который около пяти месяцев назад попал в ДТП. Он перенес ампутацию половины левой ноги и серьезно повредил плечевой узел левой руки. "Сложная хирургическая процедура продлилась около 12 часов, в течение которых разные команды соединяли разорванные нервы с ветви малоберцового нерва с целью реиннервации (восстановления функции - ред.) мышц верхней конечности", - говорится в сообщении, переданном в РИА Новости. Специалисты отмечают новаторский характер операции, ставшей плодом четырехлетней исследовательской работы. Подобная пересадка нервов, подчеркивается, произошла впервые в мире.
https://ria.ru/20231225/nauka-1917294417.html
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в мире, италия
Итальянцу восстановили парализованную руку, пересадив нервы с ноги
Хирурги Турина восстановили парализованную руку мужчине, пересадив нервы с ноги
РИМ, 26 дек - РИА Новости. Итальянские хирурги впервые в мире провели операцию по пересадке нервной ткани с ноги для восстановления подвижности парализованной руки, сообщил во вторник научно-медицинский центр Турина.
Пациентом врачей стал 55-летний медработник, который около пяти месяцев назад попал в ДТП. Он перенес ампутацию половины левой ноги и серьезно повредил плечевой узел левой руки.
«
"Сложная хирургическая процедура продлилась около 12 часов, в течение которых разные команды соединяли разорванные нервы с ветви малоберцового нерва с целью реиннервации (восстановления функции - ред.) мышц верхней конечности", - говорится в сообщении, переданном в РИА Новости.
Специалисты отмечают новаторский характер операции, ставшей плодом четырехлетней исследовательской работы. Подобная пересадка нервов, подчеркивается, произошла впервые в мире.
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