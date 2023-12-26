https://ria.ru/20231226/izrail-1918131967.html

Эксперт считает, что Израиль намерен "приручать" палестинцев

Эксперт считает, что Израиль намерен "приручать" палестинцев - РИА Новости, 26.12.2023

Эксперт считает, что Израиль намерен "приручать" палестинцев

Израиль будет пытаться "приручить" палестинское общество, а о создании государства для палестинцев власти страны пока и не думают, заявил РИА Новости профессор... РИА Новости, 26.12.2023

2023-12-26T12:17

2023-12-26T12:17

2023-12-26T12:17

в мире

израиль

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

хамас

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/04/1913610795_0:319:3072:2047_1920x0_80_0_0_2598a66cb5a604df890a08a4d853da21.jpg

МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Израиль будет пытаться "приручить" палестинское общество, а о создании государства для палестинцев власти страны пока и не думают, заявил РИА Новости профессор департамента зарубежного регионоведения факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Андрей Бакланов. Ранее премьер Израиля Биньямин Нетаньяху в статье для Wall Street Journal назвал три условия достижения мира в секторе Газа. Это "дерадикализация" палестинского общества, "демилитаризация" сектора Газа и уничтожение ХАМАС. "Нетаньяху раскрывает свою стратегию и видно, что в секторе Газа он хочет решить не только непосредственные военные задачи после нападения ХАМАС. Это линия на длительный, исторический период", - сказал Бакланов. Он подчеркнул, что для таких целей военный фактор понадобится на длительную перспективу. "Израиль намерен заниматься "приручением" палестинского общества и созданием выгодного для него организационного, политического, экономического пространства на территории сектора Газа. То, что называется государством, здесь не просматривается", - подчеркнул эксперт. По мнению Бакланова, Израиль предполагает создание каких-то переходных структур на территории Газы, но о двух государствах в ближайшее время речи не идет.

https://ria.ru/20231226/gaza-1918101354.html

https://ria.ru/20231225/gaza-1918050758.html

израиль

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, израиль, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, хамас