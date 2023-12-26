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Эксперт считает, что Израиль намерен "приручать" палестинцев - РИА Новости, 26.12.2023
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12:17 26.12.2023
https://ria.ru/20231226/izrail-1918131967.html
Эксперт считает, что Израиль намерен "приручать" палестинцев
Эксперт считает, что Израиль намерен "приручать" палестинцев - РИА Новости, 26.12.2023
Эксперт считает, что Израиль намерен "приручать" палестинцев
Израиль будет пытаться "приручить" палестинское общество, а о создании государства для палестинцев власти страны пока и не думают, заявил РИА Новости профессор... РИА Новости, 26.12.2023
2023-12-26T12:17
2023-12-26T12:17
в мире
израиль
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
хамас
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МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Израиль будет пытаться "приручить" палестинское общество, а о создании государства для палестинцев власти страны пока и не думают, заявил РИА Новости профессор департамента зарубежного регионоведения факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Андрей Бакланов. Ранее премьер Израиля Биньямин Нетаньяху в статье для Wall Street Journal назвал три условия достижения мира в секторе Газа. Это "дерадикализация" палестинского общества, "демилитаризация" сектора Газа и уничтожение ХАМАС. "Нетаньяху раскрывает свою стратегию и видно, что в секторе Газа он хочет решить не только непосредственные военные задачи после нападения ХАМАС. Это линия на длительный, исторический период", - сказал Бакланов. Он подчеркнул, что для таких целей военный фактор понадобится на длительную перспективу. "Израиль намерен заниматься "приручением" палестинского общества и созданием выгодного для него организационного, политического, экономического пространства на территории сектора Газа. То, что называется государством, здесь не просматривается", - подчеркнул эксперт. По мнению Бакланова, Израиль предполагает создание каких-то переходных структур на территории Газы, но о двух государствах в ближайшее время речи не идет.
https://ria.ru/20231226/gaza-1918101354.html
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в мире, израиль, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, хамас
В мире, Израиль, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, ХАМАС
Эксперт считает, что Израиль намерен "приручать" палестинцев

Эксперт: Израиль намерен строить в секторе Газа нужное ему пространство

© AP Photo / Leo CorreaПоследствия разрушений в секторе Газа
Последствия разрушений в секторе Газа - РИА Новости, 1920, 26.12.2023
© AP Photo / Leo Correa
Последствия разрушений в секторе Газа. Архивное фото
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МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Израиль будет пытаться "приручить" палестинское общество, а о создании государства для палестинцев власти страны пока и не думают, заявил РИА Новости профессор департамента зарубежного регионоведения факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Андрей Бакланов.
Ранее премьер Израиля Биньямин Нетаньяху в статье для Wall Street Journal назвал три условия достижения мира в секторе Газа. Это "дерадикализация" палестинского общества, "демилитаризация" сектора Газа и уничтожение ХАМАС.
Израильские военные в секторе Газа. 26 декабря 2023 - РИА Новости, 1920, 26.12.2023
Армия Израиля заявила об ударах по сотне целей в секторе Газа
Вчера, 10:14
"Нетаньяху раскрывает свою стратегию и видно, что в секторе Газа он хочет решить не только непосредственные военные задачи после нападения ХАМАС. Это линия на длительный, исторический период", - сказал Бакланов.
Он подчеркнул, что для таких целей военный фактор понадобится на длительную перспективу.
"Израиль намерен заниматься "приручением" палестинского общества и созданием выгодного для него организационного, политического, экономического пространства на территории сектора Газа. То, что называется государством, здесь не просматривается", - подчеркнул эксперт.
По мнению Бакланова, Израиль предполагает создание каких-то переходных структур на территории Газы, но о двух государствах в ближайшее время речи не идет.
Солдаты израильской армии около границы с сектором Газа на юге Израиля - РИА Новости, 1920, 25.12.2023
Переговоры о будущем Газы возможны после прекращения огня, заявило ХАМАС
25 декабря, 21:17
 
В миреИзраильОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуХАМАС
 
 
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