https://ria.ru/20231226/izrail-1918131967.html
Эксперт считает, что Израиль намерен "приручать" палестинцев
Эксперт считает, что Израиль намерен "приручать" палестинцев - РИА Новости, 26.12.2023
Эксперт считает, что Израиль намерен "приручать" палестинцев
Израиль будет пытаться "приручить" палестинское общество, а о создании государства для палестинцев власти страны пока и не думают, заявил РИА Новости профессор... РИА Новости, 26.12.2023
2023-12-26T12:17
2023-12-26T12:17
2023-12-26T12:17
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обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Израиль будет пытаться "приручить" палестинское общество, а о создании государства для палестинцев власти страны пока и не думают, заявил РИА Новости профессор департамента зарубежного регионоведения факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Андрей Бакланов. Ранее премьер Израиля Биньямин Нетаньяху в статье для Wall Street Journal назвал три условия достижения мира в секторе Газа. Это "дерадикализация" палестинского общества, "демилитаризация" сектора Газа и уничтожение ХАМАС. "Нетаньяху раскрывает свою стратегию и видно, что в секторе Газа он хочет решить не только непосредственные военные задачи после нападения ХАМАС. Это линия на длительный, исторический период", - сказал Бакланов. Он подчеркнул, что для таких целей военный фактор понадобится на длительную перспективу. "Израиль намерен заниматься "приручением" палестинского общества и созданием выгодного для него организационного, политического, экономического пространства на территории сектора Газа. То, что называется государством, здесь не просматривается", - подчеркнул эксперт. По мнению Бакланова, Израиль предполагает создание каких-то переходных структур на территории Газы, но о двух государствах в ближайшее время речи не идет.
https://ria.ru/20231226/gaza-1918101354.html
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в мире, израиль, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, хамас
В мире, Израиль, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, ХАМАС
Эксперт считает, что Израиль намерен "приручать" палестинцев
Эксперт: Израиль намерен строить в секторе Газа нужное ему пространство
МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Израиль будет пытаться "приручить" палестинское общество, а о создании государства для палестинцев власти страны пока и не думают, заявил РИА Новости профессор департамента зарубежного регионоведения факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Андрей Бакланов.
Ранее премьер Израиля Биньямин Нетаньяху
в статье для Wall Street Journal назвал три условия достижения мира в секторе Газа. Это "дерадикализация" палестинского общества, "демилитаризация" сектора Газа и уничтожение ХАМАС
.
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"Нетаньяху раскрывает свою стратегию и видно, что в секторе Газа он хочет решить не только непосредственные военные задачи после нападения ХАМАС. Это линия на длительный, исторический период", - сказал Бакланов.
Он подчеркнул, что для таких целей военный фактор понадобится на длительную перспективу.
"Израиль намерен заниматься "приручением" палестинского общества и созданием выгодного для него организационного, политического, экономического пространства на территории сектора Газа. То, что называется государством, здесь не просматривается", - подчеркнул эксперт.
По мнению Бакланова, Израиль предполагает создание каких-то переходных структур на территории Газы, но о двух государствах в ближайшее время речи не идет.
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