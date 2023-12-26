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ДГУ и университет в Иране подписали меморандум о взаимопонимании - РИА Новости, 26.12.2023
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02:29 26.12.2023
https://ria.ru/20231226/iran-1918070686.html
ДГУ и университет в Иране подписали меморандум о взаимопонимании
ДГУ и университет в Иране подписали меморандум о взаимопонимании - РИА Новости, 26.12.2023
ДГУ и университет в Иране подписали меморандум о взаимопонимании
Дагестанский государственный университет (ДГУ), одно из крупнейших учебных заведений российской республики, и университет имени Шахида Бехешти, являющийся одним РИА Новости, 26.12.2023
2023-12-26T02:29
2023-12-26T02:29
иран
муртазали рабаданов
в мире
россия
республика дагестан
тегеран (город)
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ТЕГЕРАН, 26 дек – РИА Новости. Дагестанский государственный университет (ДГУ), одно из крупнейших учебных заведений российской республики, и университет имени Шахида Бехешти, являющийся одним из лучших иранских вузов, заключили меморандум о взаимопонимании, передает корреспондент РИА Новости. Соглашение, возникшее по инициативе ДГУ, который в этом году председательствует в Ассоциации университетов прикаспийских государств, подписали ректоры Муртазали Рабаданов и Сейед Махмуд-Реза Агамири. По словам ректора дагестанского университета, меморандум предполагает сотрудничество по широкому спектру направлений. В частности, Рабаданов отметил успех коллег из Ирана, способный дать импульс сотрудничеству в таких областях, как биология, микробиология, биохимия, биофизика, физика плазмы и лазерная физика. На первом этапе сотрудничество планируется развивать на уровне кафедр и магистерских программ: два учебных заведения договорились об обмене преподавателями и студентами, и первая группа учащихся поедет на стажировку уже в марте 2024 года.
https://ria.ru/20231226/pamyatnik-1918070351.html
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иран, муртазали рабаданов, в мире, россия, республика дагестан, тегеран (город)
Иран, Муртазали Рабаданов, В мире, Россия, Республика Дагестан, Тегеран (город)
ДГУ и университет в Иране подписали меморандум о взаимопонимании

ДГУ и университет в Иране подписали меморандум о взаимопонимании

© РИА Новости / Сергей Мамонтов | Перейти в медиабанкТегеран
Тегеран - РИА Новости, 1920, 26.12.2023
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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ТЕГЕРАН, 26 дек – РИА Новости. Дагестанский государственный университет (ДГУ), одно из крупнейших учебных заведений российской республики, и университет имени Шахида Бехешти, являющийся одним из лучших иранских вузов, заключили меморандум о взаимопонимании, передает корреспондент РИА Новости.
Соглашение, возникшее по инициативе ДГУ, который в этом году председательствует в Ассоциации университетов прикаспийских государств, подписали ректоры Муртазали Рабаданов и Сейед Махмуд-Реза Агамири. По словам ректора дагестанского университета, меморандум предполагает сотрудничество по широкому спектру направлений. В частности, Рабаданов отметил успех коллег из Ирана, способный дать импульс сотрудничеству в таких областях, как биология, микробиология, биохимия, биофизика, физика плазмы и лазерная физика.
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На первом этапе сотрудничество планируется развивать на уровне кафедр и магистерских программ: два учебных заведения договорились об обмене преподавателями и студентами, и первая группа учащихся поедет на стажировку уже в марте 2024 года.
 
ИранМуртазали РабадановВ миреРоссияРеспублика ДагестанТегеран (город)
 
 
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