https://ria.ru/20231226/investitsionnye_proekty-1918032191.html

Ефимов: город выделил 156,3 гектара земли для реализации МаИП в 2023 году

Ефимов: город выделил 156,3 гектара земли для реализации МаИП в 2023 году - РИА Новости, 26.12.2023

Ефимов: город выделил 156,3 гектара земли для реализации МаИП в 2023 году

Власти Москвы в текущем году предоставили 156,3 гектара земли для реализации масштабных инвестиционных проектов (МаИП) на территории города, заявил заместитель... РИА Новости, 26.12.2023

2023-12-26T09:06

2023-12-26T09:06

2023-12-26T09:08

владимир ефимов (правительство москвы)

москва

инвестиции

земельные участки

аренда

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МОСКВА, 26 дек – РИА Новости. Власти Москвы в текущем году предоставили 156,3 гектара земли для реализации масштабных инвестиционных проектов (МаИП) на территории города, заявил заместитель мэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов."С января по декабрь 2023 года город заключил с застройщиками и инвесторами 76 договоров аренды земельных участков площадью 156,3 гектара для реализации масштабных инвестпроектов. Так, в столице появятся новые производства, учреждения образования, спорткомплексы, коммерческие, транспортные и другие объекты. Их общая площадь превысит 1,5 млн квадратных метров", – сказал вице-мэр, слова которого приводит пресс-служба городского комплекса экономполитики.Отмечается, что статус МаИП могут получить, например, производственные комплексы, инновационные центры, соцучреждения, спортивные и др. Для строительства данных объектов столичные власти предоставляют участки земли в аренду без торгов сроком на 5 лет.В свою очередь, министр правительства столицы, глава московского департамента городского имущества Максим Гаман заявил, что городом для постройки образовательных объектов предоставлено 15 земельных участков, общая площадь которых составляет почти 15 га. Для возведения коммерческих объектов предоставлено 17 участков земли, их площадь превышает 27,5 га, для спортивных комплексов – 10 участков площадью более 19 га.Он уточнил, что в этом году также участки земли были предоставлены для возведения транспортной и коммунальной инфраструктуры, создания производств, объектов культуры.Также власти предоставили для реализации МаИП участок площадью 0,17 га в Тверском районе Москвы, там появится Театр мюзикла. Два общественно-деловых комплекса с торговой галереей, кафе, ресторанами и галереей современного искусства возведут в Нагатинском Затоне. Для этого выделено 0,9 га земли. А в столичном районе Бирюлево Восточное появится семейный досуговый комплекс с магазинами и предприятиями сферы услуг, участок земли выделен площадью 0,3 га.Ранее Ефимов сообщал, что инвестор построит завод по выпуску технологического оборудования на территории Новой Москвы, власти города подписали с ним договор аренды участка земли по ставке 1 рубль в год для реализации МаИП.

https://ria.ru/20230922/proizvodstva-1897865421.html

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владимир ефимов (правительство москвы) , москва, инвестиции, земельные участки, аренда