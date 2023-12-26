https://ria.ru/20231226/golikova-1918140634.html

Голикова наградила лауреатов премии "Душа России"

Голикова наградила лауреатов премии "Душа России" - РИА Новости, 26.12.2023

Голикова наградила лауреатов премии "Душа России"

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова наградила лауреатов премии "Душа России" в пяти номинациях в павильоне "Наша культура" на выставке-форуме "Россия", передает... РИА Новости, 26.12.2023

2023-12-26T12:43

2023-12-26T12:43

2023-12-26T12:43

выставка-форум "россия"

россия

татьяна голикова

выставка-форум "россия"

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МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова наградила лауреатов премии "Душа России" в пяти номинациях в павильоне "Наша культура" на выставке-форуме "Россия", передает корреспондент РИА Новости. Перед награждением Голикова и министр культуры РФ Ольга Любимова осмотрели обновленную экспозицию павильона "Наша культура", посвященную балетному искусству, кино, литературе и истории. "Мы с вами в преддверии самого замечательного праздника - Нового года - здесь, на выставке "Россия", вручаем, наверное, самую главную премию выставки - это "Душа России". И я хочу еще раз подчеркнуть, что это, наверное, делается впервые. И вы - уникальные лауреаты и уникальные победители, которым будет вручена премия именно здесь", - сказала Голикова во время награждения лауреатов премии за вклад в развитие народного творчества. Лауреатов наградили в номинациях: "Народный танец" - руководителя ансамбля "Зори Майкопа" Айдамира Наниза (Республика Адыгея), "Народное пение" - руководителя ансамбля "Красногорочка" Ирину Холманских (Кировская область), "Народная музыка" - руководителя ансамблей "Маков цвет" и "Русичи", хора "Русская песня" Михаила Григорьева (Санкт-Петербург), "Традиционная народная культура" (сказитель, исполнитель эпоса) - руководителя ансамбля "Судьбинушка" Галину Чебунину (Республика Бурятия), а также в номинации "Народный мастер" - мастера декоративно-прикладного искусства Зубайдат Гасанову (Республика Дагестан). Согласно данным организаторов, премию присуждают ежегодно за выдающиеся творческие достижения в сфере сохранения и развития народных художественных традиций, активную просветительскую и педагогическую деятельность. 4 ноября, в День народного единства, в Москве на территории ВДНХ начала работу международная выставка-форум "Россия", где представлены важнейшие достижения страны, экспозиции всех 89 регионов, ключевых российских компаний и ведомств.

https://ria.ru/20231225/vystavka-1917833184.html

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россия, татьяна голикова, выставка-форум "россия"