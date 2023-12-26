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Голикова наградила лауреатов премии "Душа России" - РИА Новости, 26.12.2023
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Выставка Россия
Выставка-форум "Россия"
 
12:43 26.12.2023
https://ria.ru/20231226/golikova-1918140634.html
Голикова наградила лауреатов премии "Душа России"
Голикова наградила лауреатов премии "Душа России" - РИА Новости, 26.12.2023
Голикова наградила лауреатов премии "Душа России"
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова наградила лауреатов премии "Душа России" в пяти номинациях в павильоне "Наша культура" на выставке-форуме "Россия", передает... РИА Новости, 26.12.2023
2023-12-26T12:43
2023-12-26T12:43
выставка-форум "россия"
россия
татьяна голикова
выставка-форум "россия"
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МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова наградила лауреатов премии "Душа России" в пяти номинациях в павильоне "Наша культура" на выставке-форуме "Россия", передает корреспондент РИА Новости. Перед награждением Голикова и министр культуры РФ Ольга Любимова осмотрели обновленную экспозицию павильона "Наша культура", посвященную балетному искусству, кино, литературе и истории. "Мы с вами в преддверии самого замечательного праздника - Нового года - здесь, на выставке "Россия", вручаем, наверное, самую главную премию выставки - это "Душа России". И я хочу еще раз подчеркнуть, что это, наверное, делается впервые. И вы - уникальные лауреаты и уникальные победители, которым будет вручена премия именно здесь", - сказала Голикова во время награждения лауреатов премии за вклад в развитие народного творчества. Лауреатов наградили в номинациях: "Народный танец" - руководителя ансамбля "Зори Майкопа" Айдамира Наниза (Республика Адыгея), "Народное пение" - руководителя ансамбля "Красногорочка" Ирину Холманских (Кировская область), "Народная музыка" - руководителя ансамблей "Маков цвет" и "Русичи", хора "Русская песня" Михаила Григорьева (Санкт-Петербург), "Традиционная народная культура" (сказитель, исполнитель эпоса) - руководителя ансамбля "Судьбинушка" Галину Чебунину (Республика Бурятия), а также в номинации "Народный мастер" - мастера декоративно-прикладного искусства Зубайдат Гасанову (Республика Дагестан). Согласно данным организаторов, премию присуждают ежегодно за выдающиеся творческие достижения в сфере сохранения и развития народных художественных традиций, активную просветительскую и педагогическую деятельность. 4 ноября, в День народного единства, в Москве на территории ВДНХ начала работу международная выставка-форум "Россия", где представлены важнейшие достижения страны, экспозиции всех 89 регионов, ключевых российских компаний и ведомств.
https://ria.ru/20231225/vystavka-1917833184.html
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россия, татьяна голикова, выставка-форум "россия"
Выставка-форум "Россия", Россия, Татьяна Голикова, Выставка-форум "Россия"
Голикова наградила лауреатов премии "Душа России"

Голикова наградила лауреатов премии "Душа России" в пяти номинациях

© Фото : ВДНХПавильон "Наша культура" на ВДНХ
Павильон Наша культура на ВДНХ - РИА Новости, 1920, 26.12.2023
© Фото : ВДНХ
Павильон "Наша культура" на ВДНХ
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МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова наградила лауреатов премии "Душа России" в пяти номинациях в павильоне "Наша культура" на выставке-форуме "Россия", передает корреспондент РИА Новости.
Перед награждением Голикова и министр культуры РФ Ольга Любимова осмотрели обновленную экспозицию павильона "Наша культура", посвященную балетному искусству, кино, литературе и истории.
Почувствовать страну: международная выставка-форум "Россия"
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Международная выставка-форум "Россия" — это важнейшие достижения страны, собранные на одной площадке.

Международная выставка-форум Россия

Международная выставка-форум "Россия" — это важнейшие достижения страны, собранные на одной площадке.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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1 из 17
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Республика Карелия представила интересные места для путешествий, мастер-классы и народные промыслы.

Международная выставка-форум Россия

Республика Карелия представила интересные места для путешествий, мастер-классы и народные промыслы.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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2 из 17
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Миллионным посетителем выставки стала жительница Пензы Светлана Сулейманова. Ей подарили три билета на балет "Щелкунчик" в Большом театре.

Миллионный посетитель международной выставки-форума Россия Светлана Сулейманова в Большом театре

Миллионным посетителем выставки стала жительница Пензы Светлана Сулейманова. Ей подарили три билета на балет "Щелкунчик" в Большом театре.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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3 из 17
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Прошла церемония прикрепления миниатюры "Санкт-Петербург" к арт-объекту "Вышитая карта России".

Церемония прикрепления вышитой миниатюры Санкт-Петербург к арт-объекту Выставки Вышитая карта России, павильон №75

Прошла церемония прикрепления миниатюры "Санкт-Петербург" к арт-объекту "Вышитая карта России".

© Фотохост-агентство РИА Новости
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Для детей и подростков провели экскурсию по выставочному пространству "Почувствуй Россию".

Экскурсия для детей и подростков по выставочному пространству Почувствуй Россию

Для детей и подростков провели экскурсию по выставочному пространству "Почувствуй Россию".

© Фотохост-агентство РИА Новости
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5 из 17
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Выставку посетил бурятский Дед Мороз Сагаан Убгэн.

День Деда Мороза: Сагаан Убгэн (Республика Бурятия), шествие от Главной арки ВДНХ

Выставку посетил бурятский Дед Мороз Сагаан Убгэн.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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6 из 17
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Фигуристка Евгения Медведева рассказала гостям о своих планах на будущее.

Встреча с фигуристкой Евгенией Медведевой на Международной выставке-форуме Россия

Фигуристка Евгения Медведева рассказала гостям о своих планах на будущее.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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7 из 17
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Для детей участников спецоперации показали сказку "Мастерская чудес".

Мастерская чудес - новогодние елки для детей участников СВО

Для детей участников спецоперации показали сказку "Мастерская чудес".

© Фотохост-агентство РИА Новости
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8 из 17
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В течение всего времени для гостей проводят культурно-развлекательные мероприятия.

Стенд Ямало-Ненецкого автономного округа на Международной выставке-форуме Россия

В течение всего времени для гостей проводят культурно-развлекательные мероприятия.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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9 из 17
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Организована насыщенная деловая и образовательная программа.

Павильон № 34

Организована насыщенная деловая и образовательная программа.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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10 из 17
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Всего на выставке действует 131 экспозиция.

Павильон № 34

Всего на выставке действует 131 экспозиция.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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11 из 17
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

На "Аллее славы" торжественно открыли экспозицию зимних видов спорта.

Торжественная церемония открытия новой экспозиции Аллеи славы

На "Аллее славы" торжественно открыли экспозицию зимних видов спорта.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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12 из 17
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Сейчас на выставке проходят Дни регионов, которые продлятся до 14 января 2024 года.

Международная выставка-форум Россия

Сейчас на выставке проходят Дни регионов, которые продлятся до 14 января 2024 года.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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13 из 17
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Состоялся показ поэтического спектакля "Вера, Надежда, Любовь".

Поэтический спектакль Вера, Надежда, Любовь на Международной выставке-форуме Россия

Состоялся показ поэтического спектакля "Вера, Надежда, Любовь".

© Фотохост-агентство РИА Новости
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14 из 17
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Выставку можно посетить бесплатно, но на отдельные мероприятия нужна регистрация.

День Деда Мороза: Сагаан Убгэн (Республика Бурятия), программа на Главной уличной сцене

Выставку можно посетить бесплатно, но на отдельные мероприятия нужна регистрация.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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Она будет работать до 12 апреля 2024 года.

Экскурсия для детей и подростков по выставочному пространству Почувствуй Россию

Она будет работать до 12 апреля 2024 года.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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16 из 17
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

РИА Новости является генеральным информационным партнером и официальным фотохост-агентством мероприятия.

Стенд Омской области на Международной выставке-форуме Россия

РИА Новости является генеральным информационным партнером и официальным фотохост-агентством мероприятия.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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17 из 17

Международная выставка-форум "Россия" — это важнейшие достижения страны, собранные на одной площадке.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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1 из 17

Республика Карелия представила интересные места для путешествий, мастер-классы и народные промыслы.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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2 из 17

Миллионным посетителем выставки стала жительница Пензы Светлана Сулейманова. Ей подарили три билета на балет "Щелкунчик" в Большом театре.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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3 из 17

Прошла церемония прикрепления миниатюры "Санкт-Петербург" к арт-объекту "Вышитая карта России".

© Фотохост-агентство РИА Новости
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4 из 17

Для детей и подростков провели экскурсию по выставочному пространству "Почувствуй Россию".

© Фотохост-агентство РИА Новости
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5 из 17

Выставку посетил бурятский Дед Мороз Сагаан Убгэн.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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6 из 17

Фигуристка Евгения Медведева рассказала гостям о своих планах на будущее.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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7 из 17

Для детей участников спецоперации показали сказку "Мастерская чудес".

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
8 из 17

В течение всего времени для гостей проводят культурно-развлекательные мероприятия.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
9 из 17

Организована насыщенная деловая и образовательная программа.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
10 из 17

Всего на выставке действует 131 экспозиция.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
11 из 17

На "Аллее славы" торжественно открыли экспозицию зимних видов спорта.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
12 из 17

Сейчас на выставке проходят Дни регионов, которые продлятся до 14 января 2024 года.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
13 из 17

Состоялся показ поэтического спектакля "Вера, Надежда, Любовь".

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
14 из 17

Выставку можно посетить бесплатно, но на отдельные мероприятия нужна регистрация.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
15 из 17

Она будет работать до 12 апреля 2024 года.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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16 из 17

РИА Новости является генеральным информационным партнером и официальным фотохост-агентством мероприятия.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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17 из 17
"Мы с вами в преддверии самого замечательного праздника - Нового года - здесь, на выставке "Россия", вручаем, наверное, самую главную премию выставки - это "Душа России". И я хочу еще раз подчеркнуть, что это, наверное, делается впервые. И вы - уникальные лауреаты и уникальные победители, которым будет вручена премия именно здесь", - сказала Голикова во время награждения лауреатов премии за вклад в развитие народного творчества.
Лауреатов наградили в номинациях: "Народный танец" - руководителя ансамбля "Зори Майкопа" Айдамира Наниза (Республика Адыгея), "Народное пение" - руководителя ансамбля "Красногорочка" Ирину Холманских (Кировская область), "Народная музыка" - руководителя ансамблей "Маков цвет" и "Русичи", хора "Русская песня" Михаила Григорьева (Санкт-Петербург), "Традиционная народная культура" (сказитель, исполнитель эпоса) - руководителя ансамбля "Судьбинушка" Галину Чебунину (Республика Бурятия), а также в номинации "Народный мастер" - мастера декоративно-прикладного искусства Зубайдат Гасанову (Республика Дагестан).
Согласно данным организаторов, премию присуждают ежегодно за выдающиеся творческие достижения в сфере сохранения и развития народных художественных традиций, активную просветительскую и педагогическую деятельность.
4 ноября, в День народного единства, в Москве на территории ВДНХ начала работу международная выставка-форум "Россия", где представлены важнейшие достижения страны, экспозиции всех 89 регионов, ключевых российских компаний и ведомств.
Здание Министерства обороны РФ на Фрунзенской набережной в Москве - РИА Новости, 1920, 25.12.2023
На выставке "Россия" к Новому году откроется павильон Минобороны
25 декабря, 05:12
 
Выставка-форум "Россия"РоссияТатьяна ГоликоваВыставка-форум "Россия"
 
 
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