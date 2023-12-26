https://ria.ru/20231226/gaza-1918139945.html

СМИ: делегация Израиля прибыла в Каир для переговоров с ХАМАС по Газе

СМИ: делегация Израиля прибыла в Каир для переговоров с ХАМАС по Газе - РИА Новости, 26.12.2023

СМИ: делегация Израиля прибыла в Каир для переговоров с ХАМАС по Газе

Израильская делегация прибыла в Каир для изучения позиции палестинского движения ХАМАС по перемирию и сделке по обмену пленных на палестинских заключенных,... РИА Новости, 26.12.2023

2023-12-26T12:41

2023-12-26T12:41

2023-12-26T12:53

в мире

каир (город)

израиль

хамас

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

египет

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оон

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МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Израильская делегация прибыла в Каир для изучения позиции палестинского движения ХАМАС по перемирию и сделке по обмену пленных на палестинских заключенных, сообщает арабская газета Al-Araby Al-Jadeed со ссылкой на осведомленные египетские источники.Источник издания сообщил, что в состав израильской делегации, посетившей Каир, "входило ответственное лицо, курирующее в правительстве дела пленных и пропавших без вести"."Миссия делегации заключалась в том, чтобы внимательно изучить позицию ХАМАС относительно предложенных концепций перемирия, включая сделку по обмену пленных", - приводит газета слова источника.Как отмечается, предложение Египта "не было категорически отвергнуто" ХАМАС, поскольку оно включает в себя два основных принципа, которое движение считает приоритетными: не вести переговоры в условиях боевых действий и всеобъемлющее прекращение огня с последующим выводом израильских войск из секторе Газа.Согласно источникам, в настоящий момент вопрос прекращения огня в секторе Газа заморожен, ожидается ответ Израиля, который может содержать в себе "новую позицию" по итогам заседания военного кабинета, где его члены должны обсудить детали визита израильской делегации в Каир.Ранее телеканал Asharq сообщал, что Египет представил Израилю и палестинскому движению ХАМАС свое предложение по прекращению войны в секторе Газа и постконфликтному обустройству, состоящее из трех этапов.Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по последним данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек, это число включает гражданских лиц, солдат, иностранных граждан и рабочих, также сообщалось, что пострадали более 5 тысяч.В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.В конце октября началась наземная фаза израильской операции в анклаве. Город Газа был окружен израильскими сухопутными силами, а анклав фактически был разделен на южную и северную части.По данным минздрава палестинского анклава, число погибших в Газе с 7 октября превысило 20,6 тысяч человек, более 54 тысяч получили ранения.ХАМАС утверждало, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 заложников. После прекращения перемирия власти Израиля заявили, что в заложниках у ХАМАС осталось 126 израильтян и 11 иностранцев, 110 похищенных освобождены.МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.

https://ria.ru/20231226/gaza-1918138831.html

каир (город)

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в мире, каир (город), израиль, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, египет, владимир путин, оон