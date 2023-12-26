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В Феодосии подсчитывают ущерб после атаки ВСУ - РИА Новости, 26.12.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:35 26.12.2023
https://ria.ru/20231226/feodosiya-1918138441.html
В Феодосии подсчитывают ущерб после атаки ВСУ
В Феодосии подсчитывают ущерб после атаки ВСУ - РИА Новости, 26.12.2023
В Феодосии подсчитывают ущерб после атаки ВСУ
В Феодосии начали подсчет ущерба, нанесенного вражеской атакой, ситуация в городе находится под контролем, сообщил заместитель начальника крымского управления... РИА Новости, 26.12.2023
2023-12-26T12:35
2023-12-26T12:35
специальная военная операция на украине
феодосия
происшествия
республика крым
вооруженные силы украины
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 дек - РИА Новости. В Феодосии начали подсчет ущерба, нанесенного вражеской атакой, ситуация в городе находится под контролем, сообщил заместитель начальника крымского управления МЧС РФ Игорь Скуртул. Глава Крыма Сергей Аксенов ранее сообщил о вражеской атаке минувшей ночью в районе Феодосии. По его словам, территория порта оцеплена, вспыхнувший пожар был локализован, на месте работают профильные службы, жители нескольких домов отселены. Он также сообщил, что в результате атаки один человек погиб и двое ранено. В свою очередь, Минобороны РФ сообщили, что в ходе отражения удара ВСУ поврежден большой десантный корабль "Новочеркасск" в Феодосии. "Сейчас работают межведомственные группы по учету ущерба, который был нанесен близлежащим многоквартирным жилым домам. Всего работает 20 межведомственных групп, подсчитывается ущерб", - сказал Скуртул журналистам в пресс-центре РИА Новости Крым. По его словам, на данный момент ситуация в городе находится под контролем.
https://ria.ru/20231226/feodosiya-1918132332.html
феодосия
республика крым
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феодосия, происшествия, республика крым, вооруженные силы украины, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Специальная военная операция на Украине, Феодосия, Происшествия, Республика Крым, Вооруженные силы Украины, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Феодосии подсчитывают ущерб после атаки ВСУ

МЧС по Крыму: в Феодосии начали подсчет ущерба после атаки ВСУ

© РИА НовостиПоследствия атаки на Феодосию
Последствия атаки на Феодосию - РИА Новости, 1920, 26.12.2023
© РИА Новости
Последствия атаки на Феодосию
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 дек - РИА Новости. В Феодосии начали подсчет ущерба, нанесенного вражеской атакой, ситуация в городе находится под контролем, сообщил заместитель начальника крымского управления МЧС РФ Игорь Скуртул.
Глава Крыма Сергей Аксенов ранее сообщил о вражеской атаке минувшей ночью в районе Феодосии. По его словам, территория порта оцеплена, вспыхнувший пожар был локализован, на месте работают профильные службы, жители нескольких домов отселены. Он также сообщил, что в результате атаки один человек погиб и двое ранено. В свою очередь, Минобороны РФ сообщили, что в ходе отражения удара ВСУ поврежден большой десантный корабль "Новочеркасск" в Феодосии.
"Сейчас работают межведомственные группы по учету ущерба, который был нанесен близлежащим многоквартирным жилым домам. Всего работает 20 межведомственных групп, подсчитывается ущерб", - сказал Скуртул журналистам в пресс-центре РИА Новости Крым.
По его словам, на данный момент ситуация в городе находится под контролем.
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В Феодосии потушили пожар на месте атаки ВСУ
Вчера, 12:18
 
Специальная военная операция на УкраинеФеодосияПроисшествияРеспублика КрымВооруженные силы УкраиныМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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