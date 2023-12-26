https://ria.ru/20231226/feodosiya-1918138441.html

В Феодосии подсчитывают ущерб после атаки ВСУ

В Феодосии подсчитывают ущерб после атаки ВСУ - РИА Новости, 26.12.2023

В Феодосии подсчитывают ущерб после атаки ВСУ

В Феодосии начали подсчет ущерба, нанесенного вражеской атакой, ситуация в городе находится под контролем, сообщил заместитель начальника крымского управления... РИА Новости, 26.12.2023

2023-12-26T12:35

2023-12-26T12:35

2023-12-26T12:35

специальная военная операция на украине

феодосия

происшествия

республика крым

вооруженные силы украины

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/1a/1918129997_0:229:900:735_1920x0_80_0_0_b7ff4df9a0355defdf90049f93a70c4f.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 дек - РИА Новости. В Феодосии начали подсчет ущерба, нанесенного вражеской атакой, ситуация в городе находится под контролем, сообщил заместитель начальника крымского управления МЧС РФ Игорь Скуртул. Глава Крыма Сергей Аксенов ранее сообщил о вражеской атаке минувшей ночью в районе Феодосии. По его словам, территория порта оцеплена, вспыхнувший пожар был локализован, на месте работают профильные службы, жители нескольких домов отселены. Он также сообщил, что в результате атаки один человек погиб и двое ранено. В свою очередь, Минобороны РФ сообщили, что в ходе отражения удара ВСУ поврежден большой десантный корабль "Новочеркасск" в Феодосии. "Сейчас работают межведомственные группы по учету ущерба, который был нанесен близлежащим многоквартирным жилым домам. Всего работает 20 межведомственных групп, подсчитывается ущерб", - сказал Скуртул журналистам в пресс-центре РИА Новости Крым. По его словам, на данный момент ситуация в городе находится под контролем.

https://ria.ru/20231226/feodosiya-1918132332.html

феодосия

республика крым

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

феодосия, происшествия, республика крым, вооруженные силы украины, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)