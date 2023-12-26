https://ria.ru/20231226/feodosiya-1918128544.html
Число пострадавших от атаки на Феодосию возросло до четырех
Число пострадавших от атаки на Феодосию возросло до четырех - РИА Новости, 26.12.2023
Число пострадавших от атаки на Феодосию возросло до четырех
Число пострадавших при атаке на Феодосию выросло до четырех, сообщил замначальника крымского управления МЧС Игорь Скуртул в пресс-центре РИА Новости Крым. РИА Новости, 26.12.2023
2023-12-26T12:07
2023-12-26T12:07
2023-12-26T12:57
специальная военная операция на украине
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 дек — РИА Новости. Число пострадавших при атаке на Феодосию выросло до четырех, сообщил замначальника крымского управления МЧС Игорь Скуртул в пресс-центре РИА Новости Крым."На данный момент пять человек пострадало, из них один погиб", — сказал он.Первоначально сообщалось об одном погибшем и двух пострадавших.По данным крымского Минздрава, двух человек госпитализировали в состоянии средней тяжести, еще двоим помощь оказали амбулаторно.Скуртул уточнил, что около 03:00 загорелось несколько объектов на территории торгового порта. Всего для ликвидации пожара задействовали 250 человек и 50 единиц техники.Работают два десятка межведомственных групп, подсчитывается ущерб.Как сообщало Минобороны, минувшей ночью ВСУ атаковали Феодосию авиационными управляемыми ракетами. Повреждения получил большой десантный корабль "Новочеркасск". В воздушном бою уничтожены два самолета Су-24 противника.В результате удара начался пожар, его уже ликвидировали. Повреждения получили шесть зданий.
https://ria.ru/20231226/feodosiya-1918139339.html
https://ria.ru/20231226/krym-1918104875.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Специальная военная операция на Украине, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Число пострадавших от атаки на Феодосию возросло до четырех
МЧС: число пострадавших от атаки на Феодосию возросло до четырех
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 дек — РИА Новости. Число пострадавших при атаке на Феодосию выросло до четырех, сообщил замначальника крымского управления МЧС Игорь Скуртул в пресс-центре РИА Новости Крым.
"На данный момент пять человек пострадало, из них один погиб", — сказал он.
Первоначально сообщалось об одном погибшем и двух пострадавших.
По данным крымского Минздрава, двух человек госпитализировали в состоянии средней тяжести, еще двоим помощь оказали амбулаторно.
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Скуртул уточнил, что около 03:00 загорелось несколько объектов на территории торгового порта. Всего для ликвидации пожара задействовали 250 человек и 50 единиц техники.
Работают два десятка межведомственных групп, подсчитывается ущерб.
Как сообщало Минобороны, минувшей ночью ВСУ
атаковали Феодосию авиационными управляемыми ракетами. Повреждения получил большой десантный корабль "Новочеркасск". В воздушном бою уничтожены два самолета Су-24
противника.
В результате удара начался пожар, его уже ликвидировали. Повреждения получили шесть зданий.
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