https://ria.ru/20231226/ekoniva-1918137607.html

"ЭкоНива" получила сертификат качества "Сделано в России"

"ЭкоНива" получила сертификат качества "Сделано в России" - РИА Новости, 26.12.2023

"ЭкоНива" получила сертификат качества "Сделано в России"

ГК "ЭкоНива", получив сертификат "Сделано в России", подтвердила статус поставщика качественной молочной продукции и стала полноправным участником программы... РИА Новости, 26.12.2023

2023-12-26T12:32

2023-12-26T12:32

2023-12-26T12:32

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экономика

российский экспортный центр (рэц)

сельхозпродукция

рынки

экспорт

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МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. ГК "ЭкоНива", получив сертификат "Сделано в России", подтвердила статус поставщика качественной молочной продукции и стала полноправным участником программы Российского экспортного центра (входит в Группу ВЭБ.РФ) по продвижению известных российских брендов и товаров на внешних рынках, сообщает РЭЦ.Программу "Сделано в России" совместно продвигают РЭЦ и Фонд Росконгресс."ЭкоНива" была основана в 1994 году предпринимателем Штефаном Дюрром. Он начинал с экспорта в европейские страны органической гречихи и проса. В 2002 году компания приобрела первое хозяйство в России и занялась молочным животноводством. С 2013 года "ЭкоНива" также развивает направление по переработке молока. В состав группы входят четыре действующих перерабатывающих завода в Воронежской, Калужской и Новосибирской областях, на которых выпускается широкая линейка натуральных молочных продуктов под одноименным брендом. В 2023 году "ЭкоНива" вошла в топ-20 крупнейших переработчиков молока в России в рейтинге, составленном Союзмолоком, Milknews и Streda Consulting", - говорится в сообщении.Сегодня под управлением ГК "ЭкоНива" активы в 13 российских регионах: Воронежской, Калужской, Курской, Ленинградской, Московской, Новосибирской, Оренбургской, Рязанской, Самарской и Тюменской областях, а также в Алтайском крае, Башкирии и Татарстане. Основное, молочное, подразделение группы объединяет 40 современных животноводческих комплексов. Группа является лидером по производству сырого молока в России и Европе.Кроме того, предприятия ГК "ЭкоНива" занимаются племенным и мясным скотоводством, семеноводством, растениеводством и органическим сельским хозяйством. Холдинг входит в пятерку крупнейших владельцев сельскохозяйственных земель с 630 тысячами гектаров.Ассортимент молочной продукции под брендом "ЭкоНива" включает более 90 позиций. Группа производит питьевое пастеризованное и ультрапастеризованное молоко, сливки, сметану, сливочное масло, кефир, ряженку, творог, а также творожки, питьевые и ложковые йогурты, мороженое. Кроме того, "ЭкоНива" предлагает собственную линейку полутвердых и твердых сыров. Дополнительно ассортимент бренда включает продуктовую линейку "ЭкоНива Professional Line", разработанную специально для индустрии гостеприимства, и линейку органического питьевого молока "ЭкоНива Organic".ГК "ЭкоНива" – вертикально интегрированный холдинг, работающий по принципу "от поля до прилавка". Хозяйства группы самостоятельно выращивают корма для коров, на фермах производится молоко высшего сорта, из которого затем собственные перерабатывающие предприятия производят натуральную молочную продукцию."Мы понимаем, что развитие экспортного направления является стратегической необходимостью. Это нужно не только для усиления позиций компании и бренда "ЭкоНива" на территории Российской Федерации и за ее пределами. Это также один из основных драйверов роста отечественной молочной отрасли на данный момент. Благодаря высокому качеству российского молока и комфортному курсу рубля к основным мировым валютам наша страна может стать одним из ведущих экспортеров молочной продукции на мировые рынки", - уверен директор по продажам компании "ЭкоНива-Продукты питания" (входит в ГК "ЭкоНива") Денис Ишмаев."ЭкоНива" поставляет молочную продукцию в Китай, Казахстан, Узбекистан, Белоруссию и Армению. В планах группы – расширение географии поставок и увеличение ассортимента продукции, поставляемой за рубеж. В частности, "ЭкоНива" прорабатывает варианты экспорта в государства Ближнего Востока и Юго-Восточной Азии. Предприятия группы проходят аудит на соответствие канонам ислама, в том числе для работы на рынке стран с преобладающим мусульманским населением."Российский экспортный центр помогает нам как экспортеру выходить на новые рынки сбыта с помощью различных сервисов по продвижению российских продуктов. К этим сервисам относятся выставочно-ярмарочные мероприятия, конференции, павильоны, в которых проводятся презентации российской продукции. Это все в совокупности помогает продвижению компании и бренда "ЭкоНива" на международных рынках. Мы активно участвуем в выставках, представляем нашу молочную продукцию в павильонах "Сделано в России". Также наши сотрудники пользуются информационными материалами, размещенными на сайте РЭЦ. Участие в программе "Сделано в России" поможет повысить узнаваемость бренда "ЭкоНива" в других странах и получить поддержку для выхода на новые зарубежные рынки", - продолжил Ишмаев.В долгосрочной перспективе в компании хотят, чтобы с ее молочной продукцией познакомились люди в большем количестве стран, для этого группа будет прилагать все усилия. С поддержкой от Минсельхоза и РЭЦ такая цель вполне достижима, отметили в "ЭкоНиве

https://ria.ru/20231218/interes-1916560367.html

https://ria.ru/20231219/litsenzii-1916690611.html

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бренд сделано в россии (made in russia), экономика, российский экспортный центр (рэц), сельхозпродукция, рынки, экспорт