https://ria.ru/20231226/dtp-1918221228.html
Суд в Москве арестовал водителя, устроившего смертельное ДТП на МКАД
Суд в Москве арестовал водителя, устроившего смертельное ДТП на МКАД - РИА Новости, 26.12.2023
Суд в Москве арестовал водителя, устроившего смертельное ДТП на МКАД
Никулинский суд Москвы арестовал водителя, устроившего на МКАДе аварию, в которой погибли два человека, сообщили РИА Новости в суде. РИА Новости, 26.12.2023
2023-12-26T15:55
2023-12-26T15:55
2023-12-26T15:55
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МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Никулинский суд Москвы арестовал водителя, устроившего на МКАДе аварию, в которой погибли два человека, сообщили РИА Новости в суде. "Суд избрал Гусейнову Рамазану Теймуровичу меру пресечения в виде заключения под стражу сроком до 24 февраля", - сказали в суде. Там уточнили, что ему предъявлено обвинение по части 5 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее смерть двух и более лиц). Гусейнову грозит до 7 лет лишения свободы. ДТП произошло 23 декабря на внешней стороне 49-го километра МКАД. По предварительным данным полиции, водитель Toyota не справился с управлением и совершил столкновение с "Газелью" и пикапом Great Wall, который перелетел через бетонное ограждение на встречную полосу и загорелся. Погибли водитель и пассажир пикапа.
https://ria.ru/20230824/dtp-1892027438.html
https://ria.ru/20231205/dtp-1913996848.html
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происшествия, москва, россия
Происшествия, Москва, Россия
Суд в Москве арестовал водителя, устроившего смертельное ДТП на МКАД
Никулинский суд Москвы арестовал водителя, устроившего смертельное ДТП на МКАД
МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Никулинский суд Москвы арестовал водителя, устроившего на МКАДе аварию, в которой погибли два человека, сообщили РИА Новости в суде.
"Суд избрал Гусейнову Рамазану Теймуровичу меру пресечения в виде заключения под стражу сроком до 24 февраля", - сказали в суде.
Крупные ДТП на остановках общественного транспорта в России
Там уточнили, что ему предъявлено обвинение по части 5 статьи 264 УК РФ
(нарушение правил дорожного движения, повлекшее смерть двух и более лиц). Гусейнову грозит до 7 лет лишения свободы.
ДТП произошло 23 декабря на внешней стороне 49-го километра МКАД. По предварительным данным полиции, водитель Toyota не справился с управлением и совершил столкновение с "Газелью" и пикапом Great Wall, который перелетел через бетонное ограждение на встречную полосу и загорелся. Погибли водитель и пассажир пикапа.
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