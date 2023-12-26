https://ria.ru/20231226/dtp-1918151814.html
В Марий Эл начальник отделения ГИБДД погиб в ДТП
В Марий Эл начальник отделения ГИБДД погиб в ДТП - РИА Новости, 26.12.2023
В Марий Эл начальник отделения ГИБДД погиб в ДТП
Начальник отделения Госавтоинспекции отдела МВД России "Волжский" в Марий Эл Игорь Дудин погиб в результате ДТП из-за неправильно выбранной скорости, сообщается РИА Новости, 26.12.2023
2023-12-26T13:13
2023-12-26T13:13
2023-12-26T13:13
происшествия
республика марий эл
дтп
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 26 дек - РИА Новости. Начальник отделения Госавтоинспекции отдела МВД России "Волжский" в Марий Эл Игорь Дудин погиб в результате ДТП из-за неправильно выбранной скорости, сообщается во вторник в Telegram-канале Госавтоинспекции республики. ДТП произошло вечером 24 декабря в городе Звенигово Марий Эл. "Предварительно установлено, что Игорь Дудин не выбрал безопасную скорость движения, совершил выезд на левую обочину, вследствие чего произошел занос автомашины с наездом на снежный вал и стену здания. С серьезными травмами водитель был госпитализирован, где позднее скончался", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20231202/dtp-1913329983.html
РИА Новости
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, республика марий эл, дтп
Происшествия, Республика Марий Эл, ДТП
В Марий Эл начальник отделения ГИБДД погиб в ДТП
Начальник отделения ГИБДД в Марий Эл Дудин погиб в ДТП в Звенигово
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 26 дек - РИА Новости.
Начальник отделения Госавтоинспекции отдела МВД России "Волжский" в Марий Эл Игорь Дудин погиб в результате ДТП из-за неправильно выбранной скорости, сообщается во вторник в Telegram-канале
Госавтоинспекции республики.
ДТП произошло вечером 24 декабря в городе Звенигово Марий Эл.
"Предварительно установлено, что Игорь Дудин не выбрал безопасную скорость движения, совершил выезд на левую обочину, вследствие чего произошел занос автомашины с наездом на снежный вал и стену здания. С серьезными травмами водитель был госпитализирован, где позднее скончался", - говорится в сообщении.
В ДТП в Марий Эл погибли пять человек