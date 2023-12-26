https://ria.ru/20231226/dtp-1918151814.html

В Марий Эл начальник отделения ГИБДД погиб в ДТП

В Марий Эл начальник отделения ГИБДД погиб в ДТП - РИА Новости, 26.12.2023

В Марий Эл начальник отделения ГИБДД погиб в ДТП

Начальник отделения Госавтоинспекции отдела МВД России "Волжский" в Марий Эл Игорь Дудин погиб в результате ДТП из-за неправильно выбранной скорости, сообщается РИА Новости, 26.12.2023

2023-12-26T13:13

2023-12-26T13:13

2023-12-26T13:13

происшествия

республика марий эл

дтп

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/0c/1727905474_0:378:2968:2048_1920x0_80_0_0_703af933243ba3e45ad16688787a9263.jpg

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 26 дек - РИА Новости. Начальник отделения Госавтоинспекции отдела МВД России "Волжский" в Марий Эл Игорь Дудин погиб в результате ДТП из-за неправильно выбранной скорости, сообщается во вторник в Telegram-канале Госавтоинспекции республики. ДТП произошло вечером 24 декабря в городе Звенигово Марий Эл. "Предварительно установлено, что Игорь Дудин не выбрал безопасную скорость движения, совершил выезд на левую обочину, вследствие чего произошел занос автомашины с наездом на снежный вал и стену здания. С серьезными травмами водитель был госпитализирован, где позднее скончался", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20231202/dtp-1913329983.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, республика марий эл, дтп