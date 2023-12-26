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Украинский беспилотник повредил жилой дом в Бердянске
Украинский беспилотник повредил жилой дом в Бердянске - РИА Новости, 26.12.2023
Украинский беспилотник повредил жилой дом в Бердянске
Ударный беспилотник, выпущенный ВСУ, был обнаружен в жилом массиве Бердянска, сообщили журналистам в оперативных службах в Запорожской области. РИА Новости, 26.12.2023
2023-12-26T11:36
2023-12-26T11:36
2023-12-26T11:36
специальная военная операция на украине
бердянск
запорожская область
происшествия
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БЕРДЯНСК, 26 дек - РИА Новости. Ударный беспилотник, выпущенный ВСУ, был обнаружен в жилом массиве Бердянска, сообщили журналистам в оперативных службах в Запорожской области. "Повреждение получило жилое домовладение. По счастливой случайности пострадавших нет", - сказали в оперативных службах.
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бердянск, запорожская область, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Бердянск, Запорожская область, Происшествия
Украинский беспилотник повредил жилой дом в Бердянске
Украинский дрон повредил жилой дом в Бердянске, пострадавших нет