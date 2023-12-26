https://ria.ru/20231226/berdyansk-1918118618.html

Украинский беспилотник повредил жилой дом в Бердянске

Украинский беспилотник повредил жилой дом в Бердянске - РИА Новости, 26.12.2023

Украинский беспилотник повредил жилой дом в Бердянске

Ударный беспилотник, выпущенный ВСУ, был обнаружен в жилом массиве Бердянска, сообщили журналистам в оперативных службах в Запорожской области. РИА Новости, 26.12.2023

2023-12-26T11:36

2023-12-26T11:36

2023-12-26T11:36

специальная военная операция на украине

бердянск

запорожская область

происшествия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/15/1846437783_0:88:2090:1264_1920x0_80_0_0_f69bb904b174df7b14deb5d75b63e8ed.jpg

БЕРДЯНСК, 26 дек - РИА Новости. Ударный беспилотник, выпущенный ВСУ, был обнаружен в жилом массиве Бердянска, сообщили журналистам в оперативных службах в Запорожской области. "Повреждение получило жилое домовладение. По счастливой случайности пострадавших нет", - сказали в оперативных службах.

https://ria.ru/20231122/spetsoperatsiya-1910946471.html

бердянск

запорожская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

бердянск, запорожская область, происшествия