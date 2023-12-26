https://ria.ru/20231226/avtomobili-1918064751.html

Орешкин предрек исчезновение Mercedes и BMW

Орешкин предрек исчезновение Mercedes и BMW - РИА Новости, 26.12.2023

Орешкин предрек исчезновение Mercedes и BMW

Помощник президента Максим Орешкин в интервью журналу "Эксперт" предрек исчезновение Mercedes и BMW: как бренды они могут остаться, но повторят судьбу Volvo и... РИА Новости, 26.12.2023

2023-12-26T00:20

2023-12-26T00:20

2023-12-26T00:30

авто

россия

китай

максим орешкин

чжан ханьхуэй

mercedes

bmw (автомобиль)

в мире

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МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Помощник президента Максим Орешкин в интервью журналу "Эксперт" предрек исчезновение Mercedes и BMW: как бренды они могут остаться, но повторят судьбу Volvo и перестанут быть европейскими автомобилями. "Сейчас мы много говорим о том, что китайский автопром захватывает российский рынок. Но это происходит не только в России. Китай стал экспортером автомобилей номер один в мире. Я не удивлюсь, если через десять лет такие компании, как Mercedes и BMW, уйдут в историю. Как бренды они, вероятно, останутся, но повторят судьбу Volvo, которая была продана в Китай. Иными словами, они фактически перестанут быть европейскими автомобилями", - сказал Орешкин.По его словам, "европейские производители теперь не имеют ни рынка сбыта, ни преимущества в технологиях, которое у них было еще пять-десять лет назад". На минувшей неделе посол КНР в России Чжан Ханьхуэй в интервью РИА Новости говорил, что Россия стала главным импортером китайских автомобилей, а КНР - основным поставщиком машин в РФ (поставки выросли как в физическом, так и денежном выражении). Во вторник вышел в свет первый номер обновленного журнала "Эксперт". Журнал выходит с 1995 года, в 2023 году акционером издателя журнала стала группа ВЭБ.РФ.

https://ria.ru/20231225/avto-1917847919.html

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авто, россия, китай, максим орешкин, чжан ханьхуэй, mercedes, bmw (автомобиль), в мире