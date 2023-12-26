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Орешкин предрек исчезновение Mercedes и BMW - РИА Новости, 26.12.2023
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00:20 26.12.2023 (обновлено: 00:30 26.12.2023)
https://ria.ru/20231226/avtomobili-1918064751.html
Орешкин предрек исчезновение Mercedes и BMW
Орешкин предрек исчезновение Mercedes и BMW - РИА Новости, 26.12.2023
Орешкин предрек исчезновение Mercedes и BMW
Помощник президента Максим Орешкин в интервью журналу "Эксперт" предрек исчезновение Mercedes и BMW: как бренды они могут остаться, но повторят судьбу Volvo и... РИА Новости, 26.12.2023
2023-12-26T00:20
2023-12-26T00:30
авто
россия
китай
максим орешкин
чжан ханьхуэй
mercedes
bmw (автомобиль)
в мире
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МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Помощник президента Максим Орешкин в интервью журналу "Эксперт" предрек исчезновение Mercedes и BMW: как бренды они могут остаться, но повторят судьбу Volvo и перестанут быть европейскими автомобилями. &quot;Сейчас мы много говорим о том, что китайский автопром захватывает российский рынок. Но это происходит не только в России. Китай стал экспортером автомобилей номер один в мире. Я не удивлюсь, если через десять лет такие компании, как Mercedes и BMW, уйдут в историю. Как бренды они, вероятно, останутся, но повторят судьбу Volvo, которая была продана в Китай. Иными словами, они фактически перестанут быть европейскими автомобилями&quot;, - сказал Орешкин.По его словам, "европейские производители теперь не имеют ни рынка сбыта, ни преимущества в технологиях, которое у них было еще пять-десять лет назад". На минувшей неделе посол КНР в России Чжан Ханьхуэй в интервью РИА Новости говорил, что Россия стала главным импортером китайских автомобилей, а КНР - основным поставщиком машин в РФ (поставки выросли как в физическом, так и денежном выражении). Во вторник вышел в свет первый номер обновленного журнала "Эксперт". Журнал выходит с 1995 года, в 2023 году акционером издателя журнала стала группа ВЭБ.РФ.
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авто, россия, китай, максим орешкин, чжан ханьхуэй, mercedes, bmw (автомобиль), в мире
Авто, Россия, Китай, Максим Орешкин, Чжан Ханьхуэй, Mercedes, BMW (автомобиль), В мире
Орешкин предрек исчезновение Mercedes и BMW

Орешкин: не удивлюсь, если через 10 лет компании Mercedes и BMW уйдут в историю

© Фото : BMW AG 2020Логотип компании BMW
Логотип компании BMW - РИА Новости, 1920, 26.12.2023
© Фото : BMW AG 2020
Логотип компании BMW . Архивное фото
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МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Помощник президента Максим Орешкин в интервью журналу "Эксперт" предрек исчезновение Mercedes и BMW: как бренды они могут остаться, но повторят судьбу Volvo и перестанут быть европейскими автомобилями.
«

"Сейчас мы много говорим о том, что китайский автопром захватывает российский рынок. Но это происходит не только в России. Китай стал экспортером автомобилей номер один в мире. Я не удивлюсь, если через десять лет такие компании, как Mercedes и BMW, уйдут в историю. Как бренды они, вероятно, останутся, но повторят судьбу Volvo, которая была продана в Китай. Иными словами, они фактически перестанут быть европейскими автомобилями", - сказал Орешкин.

По его словам, "европейские производители теперь не имеют ни рынка сбыта, ни преимущества в технологиях, которое у них было еще пять-десять лет назад".
На минувшей неделе посол КНР в России Чжан Ханьхуэй в интервью РИА Новости говорил, что Россия стала главным импортером китайских автомобилей, а КНР - основным поставщиком машин в РФ (поставки выросли как в физическом, так и денежном выражении).
Во вторник вышел в свет первый номер обновленного журнала "Эксперт". Журнал выходит с 1995 года, в 2023 году акционером издателя журнала стала группа ВЭБ.РФ.
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