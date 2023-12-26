https://ria.ru/20231226/akunin-1918101031.html

Росфинмониторинг прокомментировал включение Акунина* в реестр экстремистов

Росфинмониторинг прокомментировал включение Акунина* в реестр экстремистов - РИА Новости, 26.12.2023

Росфинмониторинг прокомментировал включение Акунина* в реестр экстремистов

Росфинмониторинг не принимает самостоятельные решения о расширении списка лиц, причастных к террористической или экстремистской деятельности, а лишь исполняет... РИА Новости, 26.12.2023

2023-12-26T10:12

2023-12-26T10:12

2023-12-26T10:12

федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Росфинмониторинг не принимает самостоятельные решения о расширении списка лиц, причастных к террористической или экстремистской деятельности, а лишь исполняет уже принятые решения, заявил заместитель руководителя службы финансовой разведки Герман Негляд в беседе с РБК.От отметил, что писатель Григорий Чхартишвили*, также известный как Борис Акунин*, попал в перечень автоматически, потому что "закон есть закон"."Мы формируем этот перечень (террориств и экстремистов – прим.ред.) на основании процессуальных решений, которые принимают следственные или судебные органы. Вы можете открыть закон, там все написано. <…> Мы не можем не внести, не можем сами внести, мы список просто формируем согласно закону", — сказал он.Негляд добавил, что читал книги Акунина*, однако быть хорошим писателе и журналистом – не значит, что можно уйти от ответственности.Он отметил, что, несмотря на то, что включение в перечень Росфинмониторинга блокирует все счета и карты занесенного человека, у Акунина* сохранятся имеющиеся гуманитарные выплаты из средств, которые он официально зарабатывает, но после их проверки.Бориса Акунина*, который несколько лет живет за рубежом, 19 декабря внесли в перечень террористов и экстремистов. Также СК возбудил против него уголовное дело за фейки об армии и публичное оправдание терроризма.Людям и организациям, попавшим в этот реестр, запрещено взаимодействовать со СМИ, размещать информацию в сети, организовывать публичные мероприятия, участвовать в выборах и пользоваться любыми финансовыми услугами, которые не касаются уплаты налогов, зарплат и возмещения ущерба.Ранее в издательстве АСТ сообщили, что книги российских писателей Бориса Акунина* и Дмитрия Быкова** не будут выпускаться до правовой оценки их политических высказываний.* Внесен в перечень террористов и экстремистов** Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента

https://ria.ru/20231218/inoagent-1916608705.html

https://ria.ru/20231220/akunin-1916697490.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг), следственный комитет россии (ск рф)