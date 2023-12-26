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Росфинмониторинг прокомментировал включение Акунина* в реестр экстремистов - РИА Новости, 26.12.2023
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10:12 26.12.2023
https://ria.ru/20231226/akunin-1918101031.html
Росфинмониторинг прокомментировал включение Акунина* в реестр экстремистов
Росфинмониторинг прокомментировал включение Акунина* в реестр экстремистов - РИА Новости, 26.12.2023
Росфинмониторинг прокомментировал включение Акунина* в реестр экстремистов
Росфинмониторинг не принимает самостоятельные решения о расширении списка лиц, причастных к террористической или экстремистской деятельности, а лишь исполняет... РИА Новости, 26.12.2023
2023-12-26T10:12
2023-12-26T10:12
федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Росфинмониторинг не принимает самостоятельные решения о расширении списка лиц, причастных к террористической или экстремистской деятельности, а лишь исполняет уже принятые решения, заявил заместитель руководителя службы финансовой разведки Герман Негляд в беседе с РБК.От отметил, что писатель Григорий Чхартишвили*, также известный как Борис Акунин*, попал в перечень автоматически, потому что "закон есть закон"."Мы формируем этот перечень (террориств и экстремистов – прим.ред.) на основании процессуальных решений, которые принимают следственные или судебные органы. Вы можете открыть закон, там все написано. &lt;…&gt; Мы не можем не внести, не можем сами внести, мы список просто формируем согласно закону", — сказал он.Негляд добавил, что читал книги Акунина*, однако быть хорошим писателе и журналистом – не значит, что можно уйти от ответственности.Он отметил, что, несмотря на то, что включение в перечень Росфинмониторинга блокирует все счета и карты занесенного человека, у Акунина* сохранятся имеющиеся гуманитарные выплаты из средств, которые он официально зарабатывает, но после их проверки.Бориса Акунина*, который несколько лет живет за рубежом, 19 декабря внесли в перечень террористов и экстремистов. Также СК возбудил против него уголовное дело за фейки об армии и публичное оправдание терроризма.Людям и организациям, попавшим в этот реестр, запрещено взаимодействовать со СМИ, размещать информацию в сети, организовывать публичные мероприятия, участвовать в выборах и пользоваться любыми финансовыми услугами, которые не касаются уплаты налогов, зарплат и возмещения ущерба.Ранее в издательстве АСТ сообщили, что книги российских писателей Бориса Акунина* и Дмитрия Быкова** не будут выпускаться до правовой оценки их политических высказываний.* Внесен в перечень террористов и экстремистов** Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента
https://ria.ru/20231218/inoagent-1916608705.html
https://ria.ru/20231220/akunin-1916697490.html
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федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг), следственный комитет россии (ск рф)
Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг), Следственный комитет России (СК РФ)
Росфинмониторинг прокомментировал включение Акунина* в реестр экстремистов

Замглавы Росфинмониторинга объяснил включение Акунина в реестр экстремистов

© РИА Новости / Руслан Кривобок | Перейти в медиабанкПисатель Борис Акунин*
Писатель Борис Акунин* - РИА Новости, 1920, 26.12.2023
© РИА Новости / Руслан Кривобок
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Писатель Борис Акунин*. Архивное фото
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МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Росфинмониторинг не принимает самостоятельные решения о расширении списка лиц, причастных к террористической или экстремистской деятельности, а лишь исполняет уже принятые решения, заявил заместитель руководителя службы финансовой разведки Герман Негляд в беседе с РБК.
От отметил, что писатель Григорий Чхартишвили*, также известный как Борис Акунин*, попал в перечень автоматически, потому что "закон есть закон".
"Мы формируем этот перечень (террориств и экстремистов – прим.ред.) на основании процессуальных решений, которые принимают следственные или судебные органы. Вы можете открыть закон, там все написано. <…> Мы не можем не внести, не можем сами внести, мы список просто формируем согласно закону", — сказал он.
Негляд добавил, что читал книги Акунина*, однако быть хорошим писателе и журналистом – не значит, что можно уйти от ответственности.
Писатель Борис Акунин* - РИА Новости, 1920, 18.12.2023
В Госдуме предложили Минюсту включить Акунина* в реестр иноагентов
18 декабря, 23:21
Он отметил, что, несмотря на то, что включение в перечень Росфинмониторинга блокирует все счета и карты занесенного человека, у Акунина* сохранятся имеющиеся гуманитарные выплаты из средств, которые он официально зарабатывает, но после их проверки.
Бориса Акунина*, который несколько лет живет за рубежом, 19 декабря внесли в перечень террористов и экстремистов. Также СК возбудил против него уголовное дело за фейки об армии и публичное оправдание терроризма.
Людям и организациям, попавшим в этот реестр, запрещено взаимодействовать со СМИ, размещать информацию в сети, организовывать публичные мероприятия, участвовать в выборах и пользоваться любыми финансовыми услугами, которые не касаются уплаты налогов, зарплат и возмещения ущерба.
Ранее в издательстве АСТ сообщили, что книги российских писателей Бориса Акунина* и Дмитрия Быкова** не будут выпускаться до правовой оценки их политических высказываний.
Писатель Борис Акунин* (внесен в список террористов и экстремистов) на презентации своей книги История Российского государства - РИА Новости, 1920, 20.12.2023
Дописались до статьи: что происходит с Акуниным* и Быковым**
20 декабря, 08:00
* Внесен в перечень террористов и экстремистов
** Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента
 
Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг)Следственный комитет России (СК РФ)
 
 
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