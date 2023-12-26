https://ria.ru/20231226/akunin-1918101031.html
Росфинмониторинг прокомментировал включение Акунина* в реестр экстремистов
Росфинмониторинг прокомментировал включение Акунина* в реестр экстремистов - РИА Новости, 26.12.2023
Росфинмониторинг прокомментировал включение Акунина* в реестр экстремистов
Росфинмониторинг не принимает самостоятельные решения о расширении списка лиц, причастных к террористической или экстремистской деятельности, а лишь исполняет... РИА Новости, 26.12.2023
2023-12-26T10:12
2023-12-26T10:12
2023-12-26T10:12
федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/75642/03/756420357_0:690:1333:1440_1920x0_80_0_0_f53667064b33559378d7122ec5841069.jpg
МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Росфинмониторинг не принимает самостоятельные решения о расширении списка лиц, причастных к террористической или экстремистской деятельности, а лишь исполняет уже принятые решения, заявил заместитель руководителя службы финансовой разведки Герман Негляд в беседе с РБК.От отметил, что писатель Григорий Чхартишвили*, также известный как Борис Акунин*, попал в перечень автоматически, потому что "закон есть закон"."Мы формируем этот перечень (террориств и экстремистов – прим.ред.) на основании процессуальных решений, которые принимают следственные или судебные органы. Вы можете открыть закон, там все написано. <…> Мы не можем не внести, не можем сами внести, мы список просто формируем согласно закону", — сказал он.Негляд добавил, что читал книги Акунина*, однако быть хорошим писателе и журналистом – не значит, что можно уйти от ответственности.Он отметил, что, несмотря на то, что включение в перечень Росфинмониторинга блокирует все счета и карты занесенного человека, у Акунина* сохранятся имеющиеся гуманитарные выплаты из средств, которые он официально зарабатывает, но после их проверки.Бориса Акунина*, который несколько лет живет за рубежом, 19 декабря внесли в перечень террористов и экстремистов. Также СК возбудил против него уголовное дело за фейки об армии и публичное оправдание терроризма.Людям и организациям, попавшим в этот реестр, запрещено взаимодействовать со СМИ, размещать информацию в сети, организовывать публичные мероприятия, участвовать в выборах и пользоваться любыми финансовыми услугами, которые не касаются уплаты налогов, зарплат и возмещения ущерба.Ранее в издательстве АСТ сообщили, что книги российских писателей Бориса Акунина* и Дмитрия Быкова** не будут выпускаться до правовой оценки их политических высказываний.* Внесен в перечень террористов и экстремистов** Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента
https://ria.ru/20231218/inoagent-1916608705.html
https://ria.ru/20231220/akunin-1916697490.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/75642/03/756420357_0:565:1333:1565_1920x0_80_0_0_ea1a90a15fd81e85012b84a04914c10b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг), следственный комитет россии (ск рф)
Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг), Следственный комитет России (СК РФ)
Росфинмониторинг прокомментировал включение Акунина* в реестр экстремистов
Замглавы Росфинмониторинга объяснил включение Акунина в реестр экстремистов
МОСКВА, 26 дек — РИА Новости.
Росфинмониторинг не принимает самостоятельные решения о расширении списка лиц, причастных к террористической или экстремистской деятельности, а лишь исполняет уже принятые решения, заявил заместитель руководителя службы финансовой разведки Герман Негляд в беседе с РБК
.
От отметил, что писатель Григорий Чхартишвили*, также известный как Борис Акунин*, попал в перечень автоматически, потому что "закон есть закон".
"Мы формируем этот перечень (террориств и экстремистов – прим.ред.) на основании процессуальных решений, которые принимают следственные или судебные органы. Вы можете открыть закон, там все написано. <…> Мы не можем не внести, не можем сами внести, мы список просто формируем согласно закону", — сказал он.
Негляд добавил, что читал книги Акунина*, однако быть хорошим писателе и журналистом – не значит, что можно уйти от ответственности.
В Госдуме предложили Минюсту включить Акунина* в реестр иноагентов
Он отметил, что, несмотря на то, что включение в перечень Росфинмониторинга блокирует все счета и карты занесенного человека, у Акунина* сохранятся имеющиеся гуманитарные выплаты из средств, которые он официально зарабатывает, но после их проверки.
Бориса Акунина*, который несколько лет живет за рубежом, 19 декабря внесли в перечень террористов и экстремистов. Также СК возбудил против него уголовное дело за фейки об армии и публичное оправдание терроризма.
Людям и организациям, попавшим в этот реестр, запрещено взаимодействовать со СМИ, размещать информацию в сети, организовывать публичные мероприятия, участвовать в выборах и пользоваться любыми финансовыми услугами, которые не касаются уплаты налогов, зарплат и возмещения ущерба.
Ранее в издательстве АСТ сообщили, что книги российских писателей Бориса Акунина* и Дмитрия Быкова** не будут выпускаться до правовой оценки их политических высказываний.
Дописались до статьи: что происходит с Акуниным* и Быковым**
* Внесен в перечень террористов и экстремистов
** Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента