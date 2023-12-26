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Посол России рассказал о строительстве АЭС в Узбекистане - РИА Новости, 26.12.2023
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17:44 26.12.2023
https://ria.ru/20231226/aes-1918263704.html
Посол России рассказал о строительстве АЭС в Узбекистане
Посол России рассказал о строительстве АЭС в Узбекистане - РИА Новости, 26.12.2023
Посол России рассказал о строительстве АЭС в Узбекистане
Проект "Росатома" по строительству АЭС в Узбекистане будет максимально адаптирован под потребности республики, заявил журналистам посол России в Ташкенте Олег... РИА Новости, 26.12.2023
2023-12-26T17:44
2023-12-26T17:44
узбекистан
россия
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
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ТАШКЕНТ, 26 дек – РИА Новости. Проект "Росатома" по строительству АЭС в Узбекистане будет максимально адаптирован под потребности республики, заявил журналистам посол России в Ташкенте Олег Мальгинов. "Все вы знаете, что сооружение АЭС в Узбекистане – это стратегический проект двустороннего сотрудничества, отвечающий интересам наших стран, и мы уделяем особое внимание этому проекту, стараясь максимально адаптировать его под потребности нашего партнера", - сказал Мальгинов на пресс-конференции по итогам российско-узбекского сотрудничества в 2023 году. По оценке посла, построенная АЭС позволит экономить порядка 3 миллиарда кубометров газа ежегодно, в Узбекистане будет создано более 8 тысяч новых рабочих мест при строительстве и эксплуатации станции. "Росатом" планирует широкое вовлечение в проект местных строительных компаний, поставщиков материалов и оборудования. Локализация обеспечит значительную выручку местных компаний и налоговые поступления в бюджет республики", - добавил Мальгинов. В начале сентября 2018 года главы правительств РФ и Узбекистана подписали соглашение о сотрудничестве при строительстве АЭС на территории республики. Госкорпорация "Росатом" планирует построить комплекс из двух энергоблоков поколения "3+" с реакторными установками ВВЭР-1200. Приоритетным местом строительства станции выбрана площадка вблизи озера Тузкан в Джизакской области.
https://ria.ru/20231006/neft-1901029742.html
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узбекистан, россия, государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
Узбекистан, Россия, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом"
Посол России рассказал о строительстве АЭС в Узбекистане

Посол России: проект по АЭС в Узбекистане будет адаптирован под его потребности

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкСотрудники АЭС
Сотрудники АЭС - РИА Новости, 1920, 26.12.2023
© РИА Новости / Кирилл Зыков
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Сотрудники АЭС. Архивное фото
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ТАШКЕНТ, 26 дек – РИА Новости. Проект "Росатома" по строительству АЭС в Узбекистане будет максимально адаптирован под потребности республики, заявил журналистам посол России в Ташкенте Олег Мальгинов.
"Все вы знаете, что сооружение АЭС в Узбекистане – это стратегический проект двустороннего сотрудничества, отвечающий интересам наших стран, и мы уделяем особое внимание этому проекту, стараясь максимально адаптировать его под потребности нашего партнера", - сказал Мальгинов на пресс-конференции по итогам российско-узбекского сотрудничества в 2023 году.
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По оценке посла, построенная АЭС позволит экономить порядка 3 миллиарда кубометров газа ежегодно, в Узбекистане будет создано более 8 тысяч новых рабочих мест при строительстве и эксплуатации станции.
"Росатом" планирует широкое вовлечение в проект местных строительных компаний, поставщиков материалов и оборудования. Локализация обеспечит значительную выручку местных компаний и налоговые поступления в бюджет республики", - добавил Мальгинов.
В начале сентября 2018 года главы правительств РФ и Узбекистана подписали соглашение о сотрудничестве при строительстве АЭС на территории республики. Госкорпорация "Росатом" планирует построить комплекс из двух энергоблоков поколения "3+" с реакторными установками ВВЭР-1200. Приоритетным местом строительства станции выбрана площадка вблизи озера Тузкан в Джизакской области.
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УзбекистанРоссияГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"
 
 
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