https://ria.ru/20231225/zavod-1917582141.html

Ефимов: завод по выпуску техоборудования появится в Новой Москве

Ефимов: завод по выпуску техоборудования появится в Новой Москве - РИА Новости, 25.12.2023

Ефимов: завод по выпуску техоборудования появится в Новой Москве

Инвестор построит завод по выпуску технологического оборудования на территории Новой Москвы, власти города подписали с ним договор аренды участка земли по... РИА Новости, 25.12.2023

2023-12-25T14:05

2023-12-25T14:05

2023-12-25T14:05

владимир ефимов (правительство москвы)

москва

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МОСКВА, 25 дек – РИА Новости. Инвестор построит завод по выпуску технологического оборудования на территории Новой Москвы, власти города подписали с ним договор аренды участка земли по ставке 1 рубль в год для реализации масштабного инвестиционного проекта (МаИП), заявил заместитель мэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.Производство будет располагаться рядом с деревней Рыжово, в поселении Вороновском на территории Троицкого административного округа."Город подписал с машиностроительным заводом "Поток" договор аренды земельного участка для строительства предприятия машиностроительной отрасли промышленности. Там будут производить многокомпонентное технологическое оборудование. По итогам реализации масштабного инвестпроекта в ТиНАО будет создано более 30 рабочих мест", – сказал вице-мэр, слова которого приводит пресс-служба городского комплекса экономполитики.В свою очередь, министр правительства города, глава столичного департамента городского имущества Максим Гаман отметил, что данный договор заключен сроком на 5 лет. За этот период на участке земли в 1,45 га планируют возвести и запустить здание завода общей площадью порядка 12 тыс. м. На протяжении всего времени реализации МаИП для инвестора будет действовать льготная ставка аренды участка.Отмечается, что данный инвестор специализируется на производстве многокомпонентного технологического оборудования, в том числе мобильных трубопроводных систем, а также дизельных насосных станций.По словам министра столичного правительства, главы департамента инвестиционной и промышленной политики города Владислава Овчинского, благодаря новому промышленному объекту будут наращены объемы производства спецмашин, которые необходимы в сельском и жилищно-коммунальном хозяйстве, промпроизводстве, строительной и горнодобывающей отраслях, а также для проведения восстановительных и спасательных работ.В марте прошлого года в Москве начала действовать данная мера поддержи для предпринимателей - предоставление в аренду земли по льготной ставке для развития производств на территории города. Благодаря чему инвесторы могут уменьшить свои траты на создание новых рабочих мест, а также в короткие сроки наладить выпуск важной продукции.Данный машиностроительный завод функционирует с 2007 года. На нем ведется производство мобильных трубопроводных и шланговых систем, дизельных насосных станций и др. Оборудование этого предприятия используется в различных сферах.Столичный градоначальник Сергей Собянин ранее заявил, что участок земли под строительство производства по ставке 1 рубль в год получил уже 25-й инвестор.Москва – город с развитым производством. Здесь работают порядка 4000 промплощадок, где занято более 720 тыс. человек. Каждый год открываются от 40 до 50 средних, крупных предприятий и порядка ста малых. Там занимаются выпуском одежды, обуви, косметики, мебели, предметов декора, лекарств, медоборудования, а также сложной техники.Ранее Ефимов сообщал, что в поселении Щаповское ТиНАО на площади около 4 га появится новый завод сборных железобетонных конструкций, применяемых, в том числе, в строительстве жилья.

https://ria.ru/20231222/promzona-1917094054.html

https://ria.ru/20231222/efimov-1917356242.html

москва

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владимир ефимов (правительство москвы) , москва