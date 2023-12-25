https://ria.ru/20231225/zakon-1918010009.html

Путин подписал закон об отчетности в сфере контроля оборота наркотиков

Путин подписал закон об отчетности в сфере контроля оборота наркотиков - РИА Новости, 25.12.2023

Путин подписал закон об отчетности в сфере контроля оборота наркотиков

Президент России Владимир Путин подписал закон, устанавливающий единые требования к отчетности в сфере контроля за оборотом наркотических средств, психотропных... РИА Новости, 25.12.2023

2023-12-25T17:57

2023-12-25T17:57

2023-12-25T17:57

общество

россия

владимир путин

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МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, устанавливающий единые требования к отчетности в сфере контроля за оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров. Соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. Изменениями уточняется порядок регистрации операций с прекурсорами в специальном журнале, а также сокращается с 10 до 5 лет срок хранения таких журналов. Правом назначать лиц, ответственных за ведение журналов, наделяется не только руководитель юридического лица, но и его уполномоченные представители. Уточняется периодичность представления ряда отчетов о деятельности, связанной с оборотом наркотических средств и психотропных веществ. Также конкретизируются виды деятельности, связанной с оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, по которым осуществляется представление отчетов.

https://ria.ru/20231204/putin-1913767631.html

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общество, россия, владимир путин