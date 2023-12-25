Рейтинг@Mail.ru
Безвозмездную помощь добровольцам Росгвардии освободили от НДФЛ - РИА Новости, 25.12.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:45 25.12.2023 (обновлено: 15:48 25.12.2023)
https://ria.ru/20231225/zakon-1917964159.html
Безвозмездную помощь добровольцам Росгвардии освободили от НДФЛ
Безвозмездную помощь добровольцам Росгвардии освободили от НДФЛ - РИА Новости, 25.12.2023
Безвозмездную помощь добровольцам Росгвардии освободили от НДФЛ
Президент России Владимир Путин подписал закон об освобождении добровольцев Росгвардии от НДФЛ и страховых взносов при предоставлении им безвозмездной помощи, а РИА Новости, 25.12.2023
2023-12-25T15:45
2023-12-25T15:48
безопасность
владимир путин
россия
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150162/21/1501622151_0:0:2988:1681_1920x0_80_0_0_d7b1b2d598d38fb53ca7e6e3e2a7a1e6.jpg
МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон об освобождении добровольцев Росгвардии от НДФЛ и страховых взносов при предоставлении им безвозмездной помощи, а также от госпошлины при замене паспорта или водительских прав. Документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. Закон распространяет на добровольцев Росгвардии те же налоговые льготы, которые предоставляются сейчас добровольцам Вооруженных сил России. Их доходы в виде безвозмездно полученных денежных средств или иного имущества освобождаются от НДФЛ и страховых взносов. Кроме того, им не нужно уплачивать госпошлину за выдачу паспорта гражданина РФ и национального водительского удостоверения взамен утраченных или пришедших в негодность. Документ вступает в силу со дня официального опубликования. Он входит в пакет законодательных инициатив, которые позволяют Росгвардии иметь в своем составе добровольческие формирования по примеру Минобороны. Эти инициативы обусловлены активным участием Росгвардии в СВО и выполнением задач, схожих с функционалом Минобороны, пояснял ранее один из их авторов, председатель комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн.
https://ria.ru/20231225/zakon-1917963040.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150162/21/1501622151_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_88dc71b89ffd99e42cfb19aea60027ec.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, владимир путин, россия, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
Безопасность, Владимир Путин, Россия, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)
Безвозмездную помощь добровольцам Росгвардии освободили от НДФЛ

Путин освободил от НДФЛ безвозмездную помощь добровольцам Росгвардии

© РИА Новости / Николай Хижняк | Перейти в медиабанкСотрудники Росгвардии
Сотрудники Росгвардии - РИА Новости, 1920, 25.12.2023
© РИА Новости / Николай Хижняк
Перейти в медиабанк
Сотрудники Росгвардии. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон об освобождении добровольцев Росгвардии от НДФЛ и страховых взносов при предоставлении им безвозмездной помощи, а также от госпошлины при замене паспорта или водительских прав. Документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
Закон распространяет на добровольцев Росгвардии те же налоговые льготы, которые предоставляются сейчас добровольцам Вооруженных сил России. Их доходы в виде безвозмездно полученных денежных средств или иного имущества освобождаются от НДФЛ и страховых взносов. Кроме того, им не нужно уплачивать госпошлину за выдачу паспорта гражданина РФ и национального водительского удостоверения взамен утраченных или пришедших в негодность.
Документ вступает в силу со дня официального опубликования. Он входит в пакет законодательных инициатив, которые позволяют Росгвардии иметь в своем составе добровольческие формирования по примеру Минобороны.
Эти инициативы обусловлены активным участием Росгвардии в СВО и выполнением задач, схожих с функционалом Минобороны, пояснял ранее один из их авторов, председатель комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн.
Военнослужащие в составе 116 отдельной бригады особого назначения Росгвардии России проходят военную подготовку на полигоне в Крыму - РИА Новости, 1920, 25.12.2023
Путин подписал закон о наказании за дискредитацию добровольцев Росгвардии
Вчера, 15:40
 
БезопасностьВладимир ПутинРоссияФедеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала