https://ria.ru/20231225/zakon-1917964159.html

Безвозмездную помощь добровольцам Росгвардии освободили от НДФЛ

Безвозмездную помощь добровольцам Росгвардии освободили от НДФЛ - РИА Новости, 25.12.2023

Безвозмездную помощь добровольцам Росгвардии освободили от НДФЛ

Президент России Владимир Путин подписал закон об освобождении добровольцев Росгвардии от НДФЛ и страховых взносов при предоставлении им безвозмездной помощи, а РИА Новости, 25.12.2023

2023-12-25T15:45

2023-12-25T15:45

2023-12-25T15:48

безопасность

владимир путин

россия

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

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МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон об освобождении добровольцев Росгвардии от НДФЛ и страховых взносов при предоставлении им безвозмездной помощи, а также от госпошлины при замене паспорта или водительских прав. Документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. Закон распространяет на добровольцев Росгвардии те же налоговые льготы, которые предоставляются сейчас добровольцам Вооруженных сил России. Их доходы в виде безвозмездно полученных денежных средств или иного имущества освобождаются от НДФЛ и страховых взносов. Кроме того, им не нужно уплачивать госпошлину за выдачу паспорта гражданина РФ и национального водительского удостоверения взамен утраченных или пришедших в негодность. Документ вступает в силу со дня официального опубликования. Он входит в пакет законодательных инициатив, которые позволяют Росгвардии иметь в своем составе добровольческие формирования по примеру Минобороны. Эти инициативы обусловлены активным участием Росгвардии в СВО и выполнением задач, схожих с функционалом Минобороны, пояснял ранее один из их авторов, председатель комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн.

https://ria.ru/20231225/zakon-1917963040.html

россия

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Ольга Фомченкова

безопасность, владимир путин, россия, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)