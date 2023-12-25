Путин подписал закон о запрете иноагентам служить по призыву в погранслужбе
Путин подписал закон о запрете иноагентам служить по призыву в погранслужбе ФСБ
Военнослужащие пограничной службы ФСБ РФ. Архивное фото
МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, позволяющий проходить службу в Пограничной службе ФСБ России призывникам, за исключением иноагентов, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
Ранее в сентябре в Госдуму был внесен пакет законопроектов, позволяющий Росгвардии иметь свои добровольческие формирования по примеру Минобороны. Позднее в декабре во втором чтении были приняты поправки к законопроекту, позволяющие проходить службу по призыву в Пограничных войсках ФСБ РФ.
Принятым законом предусмотрено право проходить службу по призыву в органах ФСБ РФ, за исключением иноагентов, лиц, имеющих иностранное гражданство или вид на жительство в другом государстве, обладателей судимости в настоящее время или в прошлом, в том числе, снятой или погашенной, а также лиц, которые употребляли наркотические или психотропные вещества без назначения врача. Законом также устанавливается, что лица, находящиеся под административным надзором, не будут нести ответственность за его несоблюдение в связи с призывом на военную службу. Авторами данных поправок выступили глава комитета ГД по безопасности Василий Пискарев и глава комитета ГД по информационной политике Александр Хинштейн.
Как ранее пояснял РИА Новости Пискарев, изменения учитывают опыт прежних лет, когда, например, пограничные войска комплектовались срочниками, и попасть служить на границу, охранять рубежи страны было очень почетно, в случае принятия законопроекта у призывников вновь появится такая возможность. Второй автор поправок Хинштейн в разговоре с РИА Новости уточнил, что в поправках речь идёт только о Пограничной службе ФСБ РФ.