https://ria.ru/20231225/zakon-1917960881.html

Путин подписал закон о запрете иноагентам служить по призыву в погранслужбе

Путин подписал закон о запрете иноагентам служить по призыву в погранслужбе - РИА Новости, 25.12.2023

Путин подписал закон о запрете иноагентам служить по призыву в погранслужбе

Президент России Владимир Путин подписал закон, позволяющий проходить службу в Пограничной службе ФСБ России призывникам, за исключением иноагентов,... РИА Новости, 25.12.2023

2023-12-25T15:30

2023-12-25T15:30

2023-12-25T15:36

безопасность

россия

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

владимир путин

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МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, позволяющий проходить службу в Пограничной службе ФСБ России призывникам, за исключением иноагентов, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.Ранее в сентябре в Госдуму был внесен пакет законопроектов, позволяющий Росгвардии иметь свои добровольческие формирования по примеру Минобороны. Позднее в декабре во втором чтении были приняты поправки к законопроекту, позволяющие проходить службу по призыву в Пограничных войсках ФСБ РФ.Принятым законом предусмотрено право проходить службу по призыву в органах ФСБ РФ, за исключением иноагентов, лиц, имеющих иностранное гражданство или вид на жительство в другом государстве, обладателей судимости в настоящее время или в прошлом, в том числе, снятой или погашенной, а также лиц, которые употребляли наркотические или психотропные вещества без назначения врача. Законом также устанавливается, что лица, находящиеся под административным надзором, не будут нести ответственность за его несоблюдение в связи с призывом на военную службу. Авторами данных поправок выступили глава комитета ГД по безопасности Василий Пискарев и глава комитета ГД по информационной политике Александр Хинштейн.Как ранее пояснял РИА Новости Пискарев, изменения учитывают опыт прежних лет, когда, например, пограничные войска комплектовались срочниками, и попасть служить на границу, охранять рубежи страны было очень почетно, в случае принятия законопроекта у призывников вновь появится такая возможность. Второй автор поправок Хинштейн в разговоре с РИА Новости уточнил, что в поправках речь идёт только о Пограничной службе ФСБ РФ.

https://ria.ru/20231225/vng-1917960522.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), владимир путин