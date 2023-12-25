Рейтинг@Mail.ru
Путин подписал закон о запрете иноагентам служить по призыву в погранслужбе - РИА Новости, 25.12.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:30 25.12.2023 (обновлено: 15:36 25.12.2023)
https://ria.ru/20231225/zakon-1917960881.html
Путин подписал закон о запрете иноагентам служить по призыву в погранслужбе
Путин подписал закон о запрете иноагентам служить по призыву в погранслужбе - РИА Новости, 25.12.2023
Путин подписал закон о запрете иноагентам служить по призыву в погранслужбе
Президент России Владимир Путин подписал закон, позволяющий проходить службу в Пограничной службе ФСБ России призывникам, за исключением иноагентов,... РИА Новости, 25.12.2023
2023-12-25T15:30
2023-12-25T15:36
безопасность
россия
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/1a/1892366666_0:0:2990:1682_1920x0_80_0_0_3e93da6deef3f83aa6a383a9abe83e3b.jpg
МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, позволяющий проходить службу в Пограничной службе ФСБ России призывникам, за исключением иноагентов, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.Ранее в сентябре в Госдуму был внесен пакет законопроектов, позволяющий Росгвардии иметь свои добровольческие формирования по примеру Минобороны. Позднее в декабре во втором чтении были приняты поправки к законопроекту, позволяющие проходить службу по призыву в Пограничных войсках ФСБ РФ.Принятым законом предусмотрено право проходить службу по призыву в органах ФСБ РФ, за исключением иноагентов, лиц, имеющих иностранное гражданство или вид на жительство в другом государстве, обладателей судимости в настоящее время или в прошлом, в том числе, снятой или погашенной, а также лиц, которые употребляли наркотические или психотропные вещества без назначения врача. Законом также устанавливается, что лица, находящиеся под административным надзором, не будут нести ответственность за его несоблюдение в связи с призывом на военную службу. Авторами данных поправок выступили глава комитета ГД по безопасности Василий Пискарев и глава комитета ГД по информационной политике Александр Хинштейн.Как ранее пояснял РИА Новости Пискарев, изменения учитывают опыт прежних лет, когда, например, пограничные войска комплектовались срочниками, и попасть служить на границу, охранять рубежи страны было очень почетно, в случае принятия законопроекта у призывников вновь появится такая возможность. Второй автор поправок Хинштейн в разговоре с РИА Новости уточнил, что в поправках речь идёт только о Пограничной службе ФСБ РФ.
https://ria.ru/20231225/vng-1917960522.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/1a/1892366666_165:0:2896:2048_1920x0_80_0_0_71d599259692b541be27952224cc8e7e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), владимир путин
Безопасность, Россия, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Владимир Путин
Путин подписал закон о запрете иноагентам служить по призыву в погранслужбе

Путин подписал закон о запрете иноагентам служить по призыву в погранслужбе ФСБ

© РИА Новости / Александр Кондратюк | Перейти в медиабанкВоеннослужащие пограничной службы ФСБ РФ
Военнослужащие пограничной службы ФСБ РФ - РИА Новости, 1920, 25.12.2023
© РИА Новости / Александр Кондратюк
Перейти в медиабанк
Военнослужащие пограничной службы ФСБ РФ. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, позволяющий проходить службу в Пограничной службе ФСБ России призывникам, за исключением иноагентов, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
Ранее в сентябре в Госдуму был внесен пакет законопроектов, позволяющий Росгвардии иметь свои добровольческие формирования по примеру Минобороны. Позднее в декабре во втором чтении были приняты поправки к законопроекту, позволяющие проходить службу по призыву в Пограничных войсках ФСБ РФ.
Принятым законом предусмотрено право проходить службу по призыву в органах ФСБ РФ, за исключением иноагентов, лиц, имеющих иностранное гражданство или вид на жительство в другом государстве, обладателей судимости в настоящее время или в прошлом, в том числе, снятой или погашенной, а также лиц, которые употребляли наркотические или психотропные вещества без назначения врача. Законом также устанавливается, что лица, находящиеся под административным надзором, не будут нести ответственность за его несоблюдение в связи с призывом на военную службу. Авторами данных поправок выступили глава комитета ГД по безопасности Василий Пискарев и глава комитета ГД по информационной политике Александр Хинштейн.
Как ранее пояснял РИА Новости Пискарев, изменения учитывают опыт прежних лет, когда, например, пограничные войска комплектовались срочниками, и попасть служить на границу, охранять рубежи страны было очень почетно, в случае принятия законопроекта у призывников вновь появится такая возможность. Второй автор поправок Хинштейн в разговоре с РИА Новости уточнил, что в поправках речь идёт только о Пограничной службе ФСБ РФ.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 25.12.2023
Путин подписал закон о добровольческих формированиях в составе Росгвардии
Вчера, 15:30
 
БезопасностьРоссияФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Владимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала