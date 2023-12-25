https://ria.ru/20231225/vystavka-1917833184.html

На выставке "Россия" к Новому году откроется павильон Минобороны

На выставке "Россия" к Новому году откроется павильон Минобороны - РИА Новости, 25.12.2023

На выставке "Россия" к Новому году откроется павильон Минобороны

Павильон Министерства обороны РФ откроется к Новому году на международной выставке-форуме "Россия" на ВДНХ, сообщили в военном ведомстве. РИА Новости, 25.12.2023

2023-12-25T05:12

2023-12-25T05:12

2023-12-25T05:12

выставка-форум "россия"

россия

суворовское военное училище

выставка-форум "россия"

общество

москва

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/05/1913884802_0:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_1f54ed50e901afce15c60be22d2456b0.jpg

МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Павильон Министерства обороны РФ откроется к Новому году на международной выставке-форуме "Россия" на ВДНХ, сообщили в военном ведомстве. "Павильон Министерства обороны РФ "Армия - детям. Город профессий. Будущее страны" откроется к Новому году на площадке Международной выставки-форума "Россия" на ВДНХ в Москве", - говорится в сообщении. Отмечается, что павильон будет состоять из квестовой зоны и экспозиционного пространства с большим количеством интерактивных экспонатов. Посетители смогут ознакомиться с деятельностью Минобороны, а также попробовать себя в различных военных специальностях. Кроме того, гости павильона увидят "Командный пункт" с панорамным экраном и интерактивную зону "Медицина", где будут проводиться мастер-классы по оказанию первой медицинской помощи. В секторе "БПЛА" посетители смогут научиться управлять беспилотниками, как виртуально, на тренажерном комплексе, так и вживую, на специально оборудованной площадке. В ведомстве также отметили, что в составе экспозиции павильона будут оборудованы секторы "Военное образование Министерства обороны РФ", "умный" класс Суворовского военного училища с системой "умных" парт и автоматизации учебного процесса, лаборатории программирования и киберспорта и зона "Профессии Министерства обороны РФ". Международная выставка-форум "Россия" - это важнейшие достижения страны, собранные на одной площадке. В течение всего времени проведения выставки гостей ждут культурно-развлекательные мероприятия, насыщенная деловая и образовательная программа. Выставка продлится до 12 апреля 2024 года.

россия

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, суворовское военное училище, выставка-форум "россия", общество, москва