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На выставке "Россия" к Новому году откроется павильон Минобороны - РИА Новости, 25.12.2023
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Выставка Россия
Выставка-форум "Россия"
 
05:12 25.12.2023
https://ria.ru/20231225/vystavka-1917833184.html
На выставке "Россия" к Новому году откроется павильон Минобороны
На выставке "Россия" к Новому году откроется павильон Минобороны - РИА Новости, 25.12.2023
На выставке "Россия" к Новому году откроется павильон Минобороны
Павильон Министерства обороны РФ откроется к Новому году на международной выставке-форуме "Россия" на ВДНХ, сообщили в военном ведомстве. РИА Новости, 25.12.2023
2023-12-25T05:12
2023-12-25T05:12
выставка-форум "россия"
россия
суворовское военное училище
выставка-форум "россия"
общество
москва
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МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Павильон Министерства обороны РФ откроется к Новому году на международной выставке-форуме "Россия" на ВДНХ, сообщили в военном ведомстве. "Павильон Министерства обороны РФ "Армия - детям. Город профессий. Будущее страны" откроется к Новому году на площадке Международной выставки-форума "Россия" на ВДНХ в Москве", - говорится в сообщении. Отмечается, что павильон будет состоять из квестовой зоны и экспозиционного пространства с большим количеством интерактивных экспонатов. Посетители смогут ознакомиться с деятельностью Минобороны, а также попробовать себя в различных военных специальностях. Кроме того, гости павильона увидят "Командный пункт" с панорамным экраном и интерактивную зону "Медицина", где будут проводиться мастер-классы по оказанию первой медицинской помощи. В секторе "БПЛА" посетители смогут научиться управлять беспилотниками, как виртуально, на тренажерном комплексе, так и вживую, на специально оборудованной площадке. В ведомстве также отметили, что в составе экспозиции павильона будут оборудованы секторы "Военное образование Министерства обороны РФ", "умный" класс Суворовского военного училища с системой "умных" парт и автоматизации учебного процесса, лаборатории программирования и киберспорта и зона "Профессии Министерства обороны РФ". Международная выставка-форум "Россия" - это важнейшие достижения страны, собранные на одной площадке. В течение всего времени проведения выставки гостей ждут культурно-развлекательные мероприятия, насыщенная деловая и образовательная программа. Выставка продлится до 12 апреля 2024 года.
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РИА Новости
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россия, суворовское военное училище, выставка-форум "россия", общество, москва
Выставка-форум "Россия", Россия, Суворовское военное училище, Выставка-форум "Россия", Общество, Москва
На выставке "Россия" к Новому году откроется павильон Минобороны

На выставке "Россия" в Москве к Новому году откроется павильон Минобороны

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Министерства обороны РФ на Фрунзенской набережной в Москве
Здание Министерства обороны РФ на Фрунзенской набережной в Москве - РИА Новости, 1920, 25.12.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Здание Министерства обороны РФ на Фрунзенской набережной в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Павильон Министерства обороны РФ откроется к Новому году на международной выставке-форуме "Россия" на ВДНХ, сообщили в военном ведомстве.
«
"Павильон Министерства обороны РФ "Армия - детям. Город профессий. Будущее страны" откроется к Новому году на площадке Международной выставки-форума "Россия" на ВДНХ в Москве", - говорится в сообщении.
Отмечается, что павильон будет состоять из квестовой зоны и экспозиционного пространства с большим количеством интерактивных экспонатов. Посетители смогут ознакомиться с деятельностью Минобороны, а также попробовать себя в различных военных специальностях.
Кроме того, гости павильона увидят "Командный пункт" с панорамным экраном и интерактивную зону "Медицина", где будут проводиться мастер-классы по оказанию первой медицинской помощи. В секторе "БПЛА" посетители смогут научиться управлять беспилотниками, как виртуально, на тренажерном комплексе, так и вживую, на специально оборудованной площадке.
В ведомстве также отметили, что в составе экспозиции павильона будут оборудованы секторы "Военное образование Министерства обороны РФ", "умный" класс Суворовского военного училища с системой "умных" парт и автоматизации учебного процесса, лаборатории программирования и киберспорта и зона "Профессии Министерства обороны РФ".
Международная выставка-форум "Россия" - это важнейшие достижения страны, собранные на одной площадке. В течение всего времени проведения выставки гостей ждут культурно-развлекательные мероприятия, насыщенная деловая и образовательная программа. Выставка продлится до 12 апреля 2024 года.
Виртуальное велопутешествие и встречи со звездами: выставка-форум "Россия"
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Масштабная выставка-форум "Россия" продолжает притягивать посетителей.

Презентация Республики Коми на Международной выставке-форуме Россия

Масштабная выставка-форум "Россия" продолжает притягивать посетителей.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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1 из 16
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Состоялась свадебная церемония по традициям Республики Коми.

Свадебная церемония по традициям Республики Коми на Международной выставке-форуме Россия

Состоялась свадебная церемония по традициям Республики Коми.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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2 из 16
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Ее особенностью стало исполнение песен и танцев, а также проведение народных игр.

Глава Республики Коми Владимир Уйба на Международной выставке-форуме Россия

Ее особенностью стало исполнение песен и танцев, а также проведение народных игр.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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3 из 16
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

День Запорожской области открыл губернатор региона Евгений Балицкий.

Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий и генеральный директор выставки достижений РоссияНаталья Виртуозова

День Запорожской области открыл губернатор региона Евгений Балицкий.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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4 из 16
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Российское общество "Знание" организовало встречу с певицей Люсей Чеботиной.

Российская певица, продюсер, автор песен Люся Чеботина на Международной выставке-форуме Россия

Российское общество "Знание" организовало встречу с певицей Люсей Чеботиной.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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5 из 16
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

О достижениях Псковской области рассказал губернатор Михаил Ведерников. Для посетителей стенда региона организовали виртуальное велопутешествие.

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников на Международной выставке-форуме Россия

О достижениях Псковской области рассказал губернатор Михаил Ведерников. Для посетителей стенда региона организовали виртуальное велопутешествие.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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6 из 16
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

На выставке прошел День Ростовской области. Творческие коллективы подготовили для гостей концертные программы.

Презентация Ростовской области на Международной выставке-форуме Россия

На выставке прошел День Ростовской области. Творческие коллективы подготовили для гостей концертные программы.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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7 из 16
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Посетители смогли получить автографы знаменитых спортсменов, поучаствовать в кулинарных мастер-классах, послушать лекции и посмотреть фильмы об истории региона.

Международная выставка-форум Россия

Посетители смогли получить автографы знаменитых спортсменов, поучаствовать в кулинарных мастер-классах, послушать лекции и посмотреть фильмы об истории региона.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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8 из 16
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

В выставке участвуют все 89 российских регионов.

Международная выставка-форум Россия

В выставке участвуют все 89 российских регионов.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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9 из 16
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Воспитанников детского приюта "Счастье дарить счастье" поздравили с наступающим Новым годом.

Воспитанники детского приюта Счастье дарить счастье на Международной выставке-форуме Россия

Воспитанников детского приюта "Счастье дарить счастье" поздравили с наступающим Новым годом.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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10 из 16
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Им вручили подарки, а также организовали квиз-игру.

Воспитанники детского приюта Счастье дарить счастье на Международной выставке-форуме Россия

Им вручили подарки, а также организовали квиз-игру.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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11 из 16
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

В День Запорожской области с концертной программой выступил музыкальный коллектив ZOV.

Сборная концертная программа Запорожской области на Международной выставке-форуме Россия

В День Запорожской области с концертной программой выступил музыкальный коллектив ZOV.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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12 из 16
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Самым популярным объектом на стенде Астраханской области стал двугорбый верблюд. Многие приходят специально ради фотографии с ним.

Стенд Астраханской области на Международной выставке-форуме Россия

Самым популярным объектом на стенде Астраханской области стал двугорбый верблюд. Многие приходят специально ради фотографии с ним.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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13 из 16
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Число посетителей выставки уже превысило три миллиона.

Международная выставка-форум Россия

Число посетителей выставки уже превысило три миллиона.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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14 из 16
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Прошла презентация Ямало-Ненецкого автономного округа.

Презентация Ненецкого автономного округа на Международной выставке-форуме Россия

Прошла презентация Ямало-Ненецкого автономного округа.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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15 из 16
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

На выставке провели жеребьевку первых пяти фиджитал-дисциплин "Игр Будущего".

Международная выставка-форум Россия

На выставке провели жеребьевку первых пяти фиджитал-дисциплин "Игр Будущего".

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
16 из 16

Масштабная выставка-форум "Россия" продолжает притягивать посетителей.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
1 из 16

Состоялась свадебная церемония по традициям Республики Коми.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
2 из 16

Ее особенностью стало исполнение песен и танцев, а также проведение народных игр.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
3 из 16

День Запорожской области открыл губернатор региона Евгений Балицкий.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
4 из 16

Российское общество "Знание" организовало встречу с певицей Люсей Чеботиной.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
5 из 16

О достижениях Псковской области рассказал губернатор Михаил Ведерников. Для посетителей стенда региона организовали виртуальное велопутешествие.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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6 из 16

На выставке прошел День Ростовской области. Творческие коллективы подготовили для гостей концертные программы.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
7 из 16

Посетители смогли получить автографы знаменитых спортсменов, поучаствовать в кулинарных мастер-классах, послушать лекции и посмотреть фильмы об истории региона.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
8 из 16

В выставке участвуют все 89 российских регионов.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
9 из 16

Воспитанников детского приюта "Счастье дарить счастье" поздравили с наступающим Новым годом.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
10 из 16

Им вручили подарки, а также организовали квиз-игру.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
11 из 16

В День Запорожской области с концертной программой выступил музыкальный коллектив ZOV.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
12 из 16

Самым популярным объектом на стенде Астраханской области стал двугорбый верблюд. Многие приходят специально ради фотографии с ним.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
13 из 16

Число посетителей выставки уже превысило три миллиона.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
14 из 16

Прошла презентация Ямало-Ненецкого автономного округа.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
15 из 16

На выставке провели жеребьевку первых пяти фиджитал-дисциплин "Игр Будущего".

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
16 из 16
 
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