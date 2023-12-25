На выставке "Россия" к Новому году откроется павильон Минобороны

МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Павильон Министерства обороны РФ откроется к Новому году на международной выставке-форуме "Россия" на ВДНХ, сообщили в военном ведомстве. "Павильон Министерства обороны РФ "Армия - детям. Город профессий. Будущее страны" откроется к Новому году на площадке Международной выставки-форума "Россия" на ВДНХ в Москве", - говорится в сообщении. Отмечается, что павильон будет состоять из квестовой зоны и экспозиционного пространства с большим количеством интерактивных экспонатов. Посетители смогут ознакомиться с деятельностью Минобороны, а также попробовать себя в различных военных специальностях. Кроме того, гости павильона увидят "Командный пункт" с панорамным экраном и интерактивную зону "Медицина", где будут проводиться мастер-классы по оказанию первой медицинской помощи. В секторе "БПЛА" посетители смогут научиться управлять беспилотниками, как виртуально, на тренажерном комплексе, так и вживую, на специально оборудованной площадке. В ведомстве также отметили, что в составе экспозиции павильона будут оборудованы секторы "Военное образование Министерства обороны РФ", "умный" класс Суворовского военного училища с системой "умных" парт и автоматизации учебного процесса, лаборатории программирования и киберспорта и зона "Профессии Министерства обороны РФ". Международная выставка-форум "Россия" - это важнейшие достижения страны, собранные на одной площадке. В течение всего времени проведения выставки гостей ждут культурно-развлекательные мероприятия, насыщенная деловая и образовательная программа. Выставка продлится до 12 апреля 2024 года.
Здание Министерства обороны РФ на Фрунзенской набережной в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Павильон Министерства обороны РФ откроется к Новому году на международной выставке-форуме "Россия" на ВДНХ, сообщили в военном ведомстве.
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"Павильон Министерства обороны РФ "Армия - детям. Город профессий. Будущее страны" откроется к Новому году на площадке Международной выставки-форума "Россия" на ВДНХ в Москве", - говорится в сообщении.
Отмечается, что павильон будет состоять из квестовой зоны и экспозиционного пространства с большим количеством интерактивных экспонатов. Посетители смогут ознакомиться с деятельностью Минобороны, а также попробовать себя в различных военных специальностях.
Кроме того, гости павильона увидят "Командный пункт" с панорамным экраном и интерактивную зону "Медицина", где будут проводиться мастер-классы по оказанию первой медицинской помощи. В секторе "БПЛА" посетители смогут научиться управлять беспилотниками, как виртуально, на тренажерном комплексе, так и вживую, на специально оборудованной площадке.
В ведомстве также отметили, что в составе экспозиции павильона будут оборудованы секторы "Военное образование Министерства обороны РФ", "умный" класс Суворовского военного училища с системой "умных" парт и автоматизации учебного процесса, лаборатории программирования и киберспорта и зона "Профессии Министерства обороны РФ".
Международная выставка-форум "Россия" - это важнейшие достижения страны, собранные на одной площадке. В течение всего времени проведения выставки гостей ждут культурно-развлекательные мероприятия, насыщенная деловая и образовательная программа. Выставка продлится до 12 апреля 2024 года.
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