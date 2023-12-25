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ВСУ выпустили утром 17 снарядов по Донецку и Горловке

ВСУ выпустили утром 17 снарядов по Донецку и Горловке - РИА Новости, 25.12.2023

ВСУ выпустили утром 17 снарядов по Донецку и Горловке

Украинские войска обстреляли Донецк и Горловку, выпустив за 10 минут 17 снарядов калибра 155 и 152 миллиметра, сообщили в понедельник в представительстве ДНР в... РИА Новости, 25.12.2023

2023-12-25T10:35

2023-12-25T10:35

2023-12-25T10:35

специальная военная операция на украине

происшествия

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горловка

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стирол

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ДОНЕЦК, 25 дек – РИА Новости. Украинские войска обстреляли Донецк и Горловку, выпустив за 10 минут 17 снарядов калибра 155 и 152 миллиметра, сообщили в понедельник в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины в Telegram. "Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 09:45 – населенный пункт Кураховка – город Донецк (Петровский район): выпущено 4 снаряда калибром 155 мм", - говорится в сообщении. Отмечается, что в течение последующих десяти минут Донецк обстреляли трижды, выпустив еще девять снарядов "натовского" калибра, также украинские войска выпустили четыре снаряда калибра 152 миллиметра по Никитовскому району Горловки. Кроме того, по данным ведомства, ранее, в 1.15, по тому же району Горловки было выпущено три снаряда калибра 155 миллиметра. Петровский район расположен на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.

донецк

горловка

донецкая народная республика

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происшествия, донецк, горловка, донецкая народная республика, стирол