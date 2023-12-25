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Врачам скорой разрешили оказывать помощь пациентам без получения согласия
Врачам скорой разрешили оказывать помощь пациентам без получения согласия - РИА Новости, 25.12.2023
Врачам скорой разрешили оказывать помощь пациентам без получения согласия
Президент России Владимир Путин подписал закон об оказании скорой помощи без получения добровольного согласия гражданина, следует из документа на сайте... РИА Новости, 25.12.2023
2023-12-25T18:38
2023-12-25T18:38
2023-12-25T19:32
общество
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здоровье - общество
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МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон об оказании скорой помощи без получения добровольного согласия гражданина, следует из документа на сайте официального опубликования правовых актов.Речь идет о поправках в закон "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации".Теперь медработник выездной бригады скорой, назначенный старшим, может принимать решение о медицинском вмешательстве без информированного добровольного согласия пациента, если он не способен выразить свою волю.Это также касается оказания скорой специализированной помощи вне медицинского учреждения.При этом гражданин и его представители имеют право отказаться от медицинского вмешательства. В этом случае следует предоставить письменно оформленный документ.
https://ria.ru/20231208/nauka-1914394188.html
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общество, россия, владимир путин, здоровье - общество
Общество, Россия, Владимир Путин, Здоровье - Общество
Врачам скорой разрешили оказывать помощь пациентам без получения согласия
Путин подписал закон о праве скорой помогать пациенту без добровольного согласия
МОСКВА, 25 дек — РИА Новости.
Президент России Владимир Путин подписал закон об оказании скорой помощи без получения добровольного согласия гражданина, следует из документа на сайте
официального опубликования правовых актов.
Речь идет о поправках в закон "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации".
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Теперь медработник выездной бригады скорой, назначенный старшим, может принимать решение о медицинском вмешательстве без информированного добровольного согласия пациента, если он не способен выразить свою волю.
Это также касается оказания скорой специализированной помощи вне медицинского учреждения.
При этом гражданин и его представители имеют право отказаться от медицинского вмешательства. В этом случае следует предоставить письменно оформленный документ.
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