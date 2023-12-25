Путин отменил льготные визы для некоторых категорий жителей Евросоюза
Путин подписал закон, отменяющий льготные визы для ряда категорий граждан ЕС
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон об отмене льготного получения виз для ряда категорий граждан некоторых стран ЕС, соответствующий закон размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
Документ был внесен в Госдуму кабмином. В Соглашении между РФ и Европейским сообществом об упрощении выдачи виз гражданам РФ и ЕС от 25 мая 2006 года предполагается, что члены официальных делегаций и члены национальных и региональных правительств и парламентов освобождаются от уплаты визовых сборов. Законом для данных категорий эта норма отменяется.
Закон направлен на синхронизацию режима взимания визовых сборов за оформление российских виз с нормами, установленными в настоящее время Европейским сообществом, Королевством Дания, Исландией, Княжеством Лихтенштейн, Королевством Норвегия, Швейцарской Конфедерацией, власти которых в одностороннем порядке полностью приостановили действие упомянутых международных договоров с РФ о взаимном упрощении выдачи виз, в том числе перешли на использование повышенных ставок визовых сборов, говорится в сопроводительных документах.
В результате с граждан стран Европы всех категорий будут взиматься визовые сборы, определенные постановлением правительства Российской Федерации от 11 ноября 2010 года "Об утверждении ставок консульских сборов, взимаемых должностными лицами за совершение консульских действий". На практике это будет означать, что стоимость российских виз увеличится в зависимости от срочности и кратности в пределах 50-300 долларов США, а соответствующие доходы от их выдачи могут вырасти в 2,8 раза.