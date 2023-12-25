https://ria.ru/20231225/velosiped-1917911647.html
Глава МВД исполнил новогоднюю мечту 15-летней жительницы Саранска
Глава МВД исполнил новогоднюю мечту 15-летней жительницы Саранска - РИА Новости, 25.12.2023
Глава МВД исполнил новогоднюю мечту 15-летней жительницы Саранска
Министр внутренних дел Владимир Колокольцев исполнил новогоднюю мечту 15-летней Арины Новиковой из Саранска, сообщается на сайте "МВД медиа". РИА Новости, 25.12.2023
2023-12-25T12:47
2023-12-25T12:47
2023-12-25T13:40
общество
саранск
владимир колокольцев
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МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Министр внутренних дел Владимир Колокольцев исполнил новогоднюю мечту 15-летней Арины Новиковой из Саранска, сообщается на сайте "МВД медиа". В преддверии 2024 года Колокольцев принял участие во всероссийской благотворительной акции "Елка желаний". Там он узнал, что Арина из Саранска мечтает о велосипеде. "Новогодние мечты должны сбываться. Поэтому мы сделаем так, чтобы мечта Арины сбылась", — сказал Колокольцев. Арина Новикова учится в лицее и музыкальной школе, а еще играет в баскетбол и очень хочет заниматься велоспортом. Велосипед доставили в Саранск и вручили девочке.Всероссийская благотворительная акция "Елка желаний" проходит с 2018 года. Ее цель — подарить ощущение новогоднего волшебства детям и пожилым людям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Ежегодно их мечты воплощают тысячи неравнодушных людей: и рядовые граждане, и первые лица государства.
https://ria.ru/20231225/elka-1917873993.html
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общество, саранск, владимир колокольцев
Общество, Саранск, Владимир Колокольцев
Глава МВД исполнил новогоднюю мечту 15-летней жительницы Саранска
Колокольцев в рамках акции "Елка желаний" подарил велосипед жительнице Саранска
МОСКВА, 25 дек — РИА Новости.
Министр внутренних дел Владимир Колокольцев исполнил новогоднюю мечту 15-летней Арины Новиковой из Саранска, сообщается на сайте
"МВД медиа".
В преддверии 2024 года Колокольцев принял участие во всероссийской благотворительной акции "Елка желаний". Там он узнал, что Арина из Саранска мечтает о велосипеде.
"Новогодние мечты должны сбываться. Поэтому мы сделаем так, чтобы мечта Арины сбылась", — сказал Колокольцев.
Арина Новикова учится в лицее и музыкальной школе, а еще играет в баскетбол и очень хочет заниматься велоспортом. Велосипед доставили в Саранск и вручили девочке.
Всероссийская благотворительная акция "Елка желаний" проходит с 2018 года. Ее цель — подарить ощущение новогоднего волшебства детям и пожилым людям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Ежегодно их мечты воплощают тысячи неравнодушных людей: и рядовые граждане, и первые лица государства.
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