https://ria.ru/20231225/velosiped-1917911647.html

Глава МВД исполнил новогоднюю мечту 15-летней жительницы Саранска

Глава МВД исполнил новогоднюю мечту 15-летней жительницы Саранска - РИА Новости, 25.12.2023

Глава МВД исполнил новогоднюю мечту 15-летней жительницы Саранска

Министр внутренних дел Владимир Колокольцев исполнил новогоднюю мечту 15-летней Арины Новиковой из Саранска, сообщается на сайте "МВД медиа". РИА Новости, 25.12.2023

2023-12-25T12:47

2023-12-25T12:47

2023-12-25T13:40

общество

саранск

владимир колокольцев

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МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Министр внутренних дел Владимир Колокольцев исполнил новогоднюю мечту 15-летней Арины Новиковой из Саранска, сообщается на сайте "МВД медиа". В преддверии 2024 года Колокольцев принял участие во всероссийской благотворительной акции "Елка желаний". Там он узнал, что Арина из Саранска мечтает о велосипеде. "Новогодние мечты должны сбываться. Поэтому мы сделаем так, чтобы мечта Арины сбылась", — сказал Колокольцев. Арина Новикова учится в лицее и музыкальной школе, а еще играет в баскетбол и очень хочет заниматься велоспортом. Велосипед доставили в Саранск и вручили девочке.Всероссийская благотворительная акция "Елка желаний" проходит с 2018 года. Ее цель — подарить ощущение новогоднего волшебства детям и пожилым людям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Ежегодно их мечты воплощают тысячи неравнодушных людей: и рядовые граждане, и первые лица государства.

https://ria.ru/20231225/elka-1917873993.html

саранск

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общество, саранск, владимир колокольцев