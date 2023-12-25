Рейтинг@Mail.ru
Глава МВД исполнил новогоднюю мечту 15-летней жительницы Саранска - РИА Новости, 25.12.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:47 25.12.2023 (обновлено: 13:40 25.12.2023)
https://ria.ru/20231225/velosiped-1917911647.html
Глава МВД исполнил новогоднюю мечту 15-летней жительницы Саранска
Глава МВД исполнил новогоднюю мечту 15-летней жительницы Саранска - РИА Новости, 25.12.2023
Глава МВД исполнил новогоднюю мечту 15-летней жительницы Саранска
Министр внутренних дел Владимир Колокольцев исполнил новогоднюю мечту 15-летней Арины Новиковой из Саранска, сообщается на сайте "МВД медиа". РИА Новости, 25.12.2023
2023-12-25T12:47
2023-12-25T13:40
общество
саранск
владимир колокольцев
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/19/1917902162_0:60:1170:718_1920x0_80_0_0_a146437e54ea6052a71556df0a2470d1.jpg
МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Министр внутренних дел Владимир Колокольцев исполнил новогоднюю мечту 15-летней Арины Новиковой из Саранска, сообщается на сайте "МВД медиа". В преддверии 2024 года Колокольцев принял участие во всероссийской благотворительной акции "Елка желаний". Там он узнал, что Арина из Саранска мечтает о велосипеде. "Новогодние мечты должны сбываться. Поэтому мы сделаем так, чтобы мечта Арины сбылась", — сказал Колокольцев. Арина Новикова учится в лицее и музыкальной школе, а еще играет в баскетбол и очень хочет заниматься велоспортом. Велосипед доставили в Саранск и вручили девочке.Всероссийская благотворительная акция "Елка желаний" проходит с 2018 года. Ее цель — подарить ощущение новогоднего волшебства детям и пожилым людям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Ежегодно их мечты воплощают тысячи неравнодушных людей: и рядовые граждане, и первые лица государства.
https://ria.ru/20231225/elka-1917873993.html
саранск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/19/1917902162_67:0:1104:778_1920x0_80_0_0_0cbc86f1b2ede7aab4b58a4cf3159e8a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, саранск, владимир колокольцев
Общество, Саранск, Владимир Колокольцев
Глава МВД исполнил новогоднюю мечту 15-летней жительницы Саранска

Колокольцев в рамках акции "Елка желаний" подарил велосипед жительнице Саранска

© МВД МедиаВладимир Колокольцев в рамках акции "Елка желаний" исполнил новогоднюю мечту Арины Новиковой из Саранска
Владимир Колокольцев в рамках акции Елка желаний исполнил новогоднюю мечту Арины Новиковой из Саранска
© МВД Медиа
Владимир Колокольцев в рамках акции "Елка желаний" исполнил новогоднюю мечту Арины Новиковой из Саранска
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Министр внутренних дел Владимир Колокольцев исполнил новогоднюю мечту 15-летней Арины Новиковой из Саранска, сообщается на сайте "МВД медиа".
В преддверии 2024 года Колокольцев принял участие во всероссийской благотворительной акции "Елка желаний". Там он узнал, что Арина из Саранска мечтает о велосипеде.
© МВД МедиаВладимир Колокольцев в рамках акции "Елка желаний" исполнил новогоднюю мечту Арины Новиковой из Саранска
Владимир Колокольцев в рамках акции Елка желаний исполнил новогоднюю мечту Арины Новиковой из Саранска
© МВД Медиа
Владимир Колокольцев в рамках акции "Елка желаний" исполнил новогоднюю мечту Арины Новиковой из Саранска
"Новогодние мечты должны сбываться. Поэтому мы сделаем так, чтобы мечта Арины сбылась", — сказал Колокольцев.
Арина Новикова учится в лицее и музыкальной школе, а еще играет в баскетбол и очень хочет заниматься велоспортом. Велосипед доставили в Саранск и вручили девочке.
Всероссийская благотворительная акция "Елка желаний" проходит с 2018 года. Ее цель — подарить ощущение новогоднего волшебства детям и пожилым людям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Ежегодно их мечты воплощают тысячи неравнодушных людей: и рядовые граждане, и первые лица государства.
Посетители на Кремлевской елке в Государственном Кремлевском дворце - РИА Новости, 1920, 25.12.2023
Мурашко исполнит мечту восьмилетней Вероники побывать на Кремлевской елке
Вчера, 11:00
 
ОбществоСаранскВладимир Колокольцев
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала