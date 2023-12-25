https://ria.ru/20231225/tserkovnyy-1907967065.html

Церковный календарь на декабрь 2023 года: праздники, посты, памятные дни

Православные праздники в декабре 2023 в России: церковный календарь на месяц

Церковный календарь на декабрь 2023 года: праздники, посты, памятные дни

В декабре православные верующие отмечают несколько важных церковных праздников. Также на этот месяц приходится множество памятных дней. Какие значимые даты... РИА Новости, 25.12.2023

2023-12-25T13:39

2023-12-25T13:39

2023-12-25T13:47

религия

россия

смоленск

звенигород

николай чудотворец

александр невский

иисус христос

религиозные праздники

https://cdnn21.img.ria.ru/images/148581/43/1485814341_0:130:2484:1527_1920x0_80_0_0_29373b5fa800dbf23096861473f109d1.jpg

МОСКВА, 8 ноя – РИА Новости. В декабре православные верующие отмечают несколько важных церковных праздников. Также на этот месяц приходится множество памятных дней. Какие значимые даты включает церковный календарь в декабре 2023 года в России – в материале РИА Новости.Православные праздники в декабре 2023На первый месяц зимы приходится около сотни событий церковного календаря. Введение во храм Пресвятой Богородицы, дни в честь Андрея Первозванного, Николая Чудотворца, Георгия Победоносца и Александра Невского – вот лишь некоторые из них.Кроме того, в течение декабря верующие соблюдают последний в году многодневный пост – Рождественский. Он начинается 28 ноября и заканчивается 6 января, в праздник Рождества Христова.Церковный календарь по дням на месяц1 декабряДень памяти мученика Платона Анкирского. С юных лет он ступил на путь проповедника, не отрекся от христианства даже под пытками. В этот же день принято чтить еще память мучеников диакона Романа Кесарийского, отрока Варула, а также Закхея, диакона Гадаринского, и Алфея, чтеца Кесарийского.2 декабряПраздник иконы Божией Матери "В скорбех и печалех Утешение". Одна из древних икон. Она входит в список чудотворных, к ней же люди обращаются за утешением.День памяти пророка Авдия. Входит в число двенадцати малых пророков.3 декабряДень памяти святителя Прокла, архиепископа Константинопольского. Юношей Прокл стал учеником святителя Иоанна Златоуста, у которого изучал Священное Писание и постигал ораторское искусство.4 декабряВведение во храм Пресвятой Богородицы. В этот день в возрасте трех лет Дева Мария переступила порог Иерусалимского храма. Это один из главных христианских праздников.5 декабряДень памяти святого благоверного князя Михаила Тверского. Князь добровольно отправился к хану Золотой Орды на верную смерть для того, чтобы предотвратить кровопролитную войну.6 декабряДень памяти благоверного великого князя Александра Невского. В этот день чтут память князя, который прославился в Невской битве и в Ледовом побоище на Чудском озере.7 декабряДень памяти святого мученика Меркурия Смоленского. Получив откровение от иконы Одигитрии, Меркурий выступил против войска татар, расположившегося у стен Смоленска, но сам погиб в бою.8 декабряДень памяти священномучеников Климента, папы Римского, и Петра, архиепископа Александрийского. Еще одно значимое событие этого дня - отдание праздника Введения во храм Пресвятой Богородицы.9 декабряДень памяти преподобного Алипия столпника. Более полувека провел у столпа рядом с построенной им церковью имени святой мученицы Евфимии. Храм располагался на месте заброшенного языческого кладбища, однако постом и молитвами Алипий очистил это место от бесов.10 декабряПразднование в честь иконы Божией Матери, именуемой "Знамение". Икона является чудотворной, это один из первых иконописных образов Богородицы. Предание гласит, что икона помогла спасти Новгород во время осады в 1170 году.11 декабряДень памяти мученика Иринарха Севастийского и с ним святых семи жен. Изначально Иринарх сам служил палачом, но, видя стойкость женщин-христианок перед лицом смерти, обратился к Христу и был казнен за веру.12 декабряДень памяти мученика Парамона и с ним 370-ти мучеников. Парамон открыто выступил против истязаний нескольких сотен заключенных в тюрьму христиан. За это был казнен.13 декабряДень памяти апостола Андрея Первозванного. Стал одним из первых апостолов, последовавших за Иисусом Христом. Был распят на кресте.14 декабряДень памяти праведного Филарета Милостивого. Был известен своей щедростью, много помогал нуждающимся.15 декабряДень памяти пророка Аввакума. Принадлежит к числу 12 малых пророков. Именно он предсказал разрушение Иерусалимского храма и ряд других событий.День памяти мученицы Миропии Хиосской. Известна тем, что лечила больных, собирая миро с мощей святой Ермионии. За свою веру подверглась пыткам.16 декабряДень памяти преподобного Саввы Сторожевского. Входил в число первых учеников Сергия Радонежского, является основателем Сторожевского монастыря у Звенигорода.17 декабряДень памяти великомученицы Варвары и мученицы Иулиании. Варвара была дочерью богатого язычника, который, узнав о ее обращении к христианству, предал ее пыткам, а после - казнил. Вместе с ней была казнена и христианка Иулиания18 декабряДень памяти преподобного Саввы Освященного. С юных лет решил, что посвятит свою жизнь служению Богу. Мог приручать диких животных, исцелять болезни и неоднократно совершал различные чудеса.19 декабряДень памяти святителя Николая, архиепископа Мир Ликийских, чудотворца. Николай Чудотворец - один из наиболее известных и почитаемых во всем мире святых. При жизни очень много помогал страждущим, известен многочисленными чудесами, и до сих пор христиане обращаются к Николаю Чудотворцу за помощью.20 декабряДень памяти святителя Амвросия, епископа Медиоланского. Получил юридическое образование, а став епископом, раздал все свое имущество и деньги.21 декабряДень памяти преподобного Патапия и преподобного Кирилла Челмогорского. Первый обладал даром исцеления, второй известен как просветитель языческих племен.22 декабряЗачатие праведной Анной Пресвятой Богородицы. Долгие годы у родителей будущей Девы Марии не было детей. Анна и Иоаким горячо молились о том, чтобы Бог подарил им ребенка, пообещав посвятить дитя Господу.23 декабряДень памяти мучеников Мины, Ермогена и Евграфа. Все трое мучеников пострадали за христианскую веру: их подвергли пыткам и казнили.24 декабряДень памяти преподобного Никона Сухого. Его имя тесно связано с историей Киево-Печерской лавры. Попал в плен к половцам, но чудесным образом был возвращен в монастырь.25 декабряДень памяти святителя Спиридона Тримифунтского. Обладал чудотворным даром: исцелял больных, мог изгонять бесов. Молятся ему и в надежде избавиться от финансовых проблем, ведь при жизни он много помогал нуждающимся.26 декабряДень памяти мучеников Евстратия, Авксентия, Евгения, Мардария и Ореста. Они приняли мученическую смерть за христианскую веру. В народном календаре этот день носит название Евстратиев день.27 декабряДень памяти святителя Илариона, митрополита Суздальского и Юрьевского. Много времени и сил посвятил возведению новых храмов. Четверть века возглавлял Суздальскую епархию.28 декабряДень памяти священномученика Елевферия, епископа Илирийского. Стал епископом в очень молодом возрасте - в 20 лет. Елевферий и его мать были казнены за христианскую веру.29 декабряДень памяти пророка Аггея. Один из малых пророков, принимал участие в восстановлении Иерусалимского храма.День памяти преподобной Софии, супруги великого князя Василия III. Была насильно сослана в монастырь за то, что не смогла подарить своему мужу ребенка.На гробнице Софии случались чудесные исцеления, а в 1609 году, во время нашествия поляков, она спасла Суздаль от разорения, явившись в грозном виде предводителю военного отряда.30 декабряДень памяти пророка Даниила и трех отроков: Анании, Азарии и Мисаила. Большую часть жизни провели в плену у вавилонян. При царе Валтасаре Даниил истолковал таинственную надпись ("Мене, Текел, Фарес"), появившуюся на стене дворца во время пира, предвещавшую падение Вавилонского государства. При персидском правителе Дарии Даниила по наветам врагов бросили в ров со львами, но те его не тронули. Отроки были брошены в печь за то, что отказались поклоняться идолу.31 декабряДень памяти мучеников Севастиана и дружины его. Севастиан руководил дворцовой стражей в период гонений на христиан, при этом сам тайно исповедовал христианскую веру.Какие декабрьские праздники самые важные в РоссииИз наиболее важных церковных праздников в декабре можно выделить Введение во храм Пресвятой Богородицы (4 декабря), день памяти апостола Андрея Первозванного (13 декабря), и дни памяти таких знаменитых святых, как Николай Чудотворец, Георгий Победоносец и Александр Невский (19, 9 и 6 декабря соответственно).Рождественский пост в декабреИменно на декабрь приходится большая часть Рождественского поста – последнего многодневного в 2023 году, который помогает верующим подготовить тело и дух к празднованию Рождества. Он начинается 28 ноября, а завершится уже 6 января нового 2024 года.Таким образом, общая продолжительность говения составит 40 дней.Рождественский пост соблюдали еще в эпоху раннего христианства. Первые упоминания встречаются в трудах святителей Амвросия Медиоланского и блаженного Августина. А в V столетии о говении говорили как об "установленном с древности обычае".На Руси он появился при князе Андрее Боголюбском в конце XII века. Но русские назвали пост по-своему – Филипповым. Заговенье (последний день перед началом) приходится на 27 ноября, когда вспоминают апостола Филиппа.Несмотря на то, что воздержание длится 40 дней, оно довольно простое. И послаблений больше, чем во время Великого поста.Весь Рождественский пост можно условно разделить на три этапа. Первый продолжается до 20 декабря: в это время постящимся разрешено употреблять рыбу во вторник, четверг, субботу и воскресенье. Два дня в неделю (пятница и среда) – сухоядения. По понедельникам пища может быть горячей, но добавлять в нее растительное масло нельзя.Второй период – более строгий – с 20 декабря до 1 января включительно. В эти дни рыбу можно вкушать лишь по выходным дням.Более жесткие гастрономические ограничения наступают ближе к Рождеству. За неделю до праздника рыбу все же следует исключить из меню. А в сочельник (6 января) и вовсе ничего нельзя есть до наступления сумерек. Пока на небе не появится первая звезда — символ Вифлеемской, возвестившей миру о рождении Иисуса Христа.Священники отмечают: на исповеди прихожане часто каются, что нарушили воздержание именно под конец поста. Это неудивительно, ведь строгая седмица совпадает с самым популярным в России праздником — Новым годом.Духовенство объясняет верующим, что нарушение поста — не тяжкий грех. В особенности если человек действительно не может осилить многодневное говение. А кроме того, основа Рождественского поста – это суровые монастырские уставы. Для мирян же предусмотрен более мягкий вариант.Дни поминовения усопшихОсобых дней поминовения усопших – Родительских суббот – в декабре нет. Однако духовенство напоминает: православным верующим можно молиться за упокой своих почивших родных и близких в любую из суббот.Приметы и поверьяВ народе декабрь называли "студнем" и "студеным", что вполне понятно. К этому времени зима полноценно вступала в свои права. А поскольку на 1 декабря приходится день памяти мучеников Платона и Романа, сложилась поговорка: "Платон и Роман кажут (укажут – Прим.ред.) зиму нам".Большинство поверий и обычаев связаны с 19 декабря, когда в церкви чтут память Николая Чудотворца. Излишне рассказывать, насколько этот святой популярен в разных странах. На Руси этот день назывался Никола Зимний.Согласно преданию, 19 декабря "Никола-угодник спускается с небесных полей на оснеженную землю и шествует по лицу Земли Русской, обходя ее — обыденкой (в один день – Прим.ред.) — из конца в конец. И убегают от него, еще загодя, все духи тьмы".В северных областях существовал обычай закалывать в честь Угодника бычка-"микольца", которого специально откармливали всей деревней. Часть мяса отдавали в церковь в церковь, остальное съедали во время братчины – пира, на который собирался и стар, и млад.Главным обрядам на гуляниях было "сучение свечи": на стол подавали сотовый мед, а после трапезы из воска делали свечку. На русско-белорусском пограничье был другой обычай. Там с незапамятных времен в каждой деревне хранили большую толстую свечу из грубого воска. В течение года она стояла в доме у одной хозяйки. А на Николу Зимнего ее торжественно передавали в другую избу.Процесс передачи был похож на свадебный обряд. Для свечи шили белое платье. Прежние хозяева несли ее новым, как на выданье. А на месте встречи устраивали нечто вроде свадебного пиршества.Не обходилось торжество без пива, считавшегося постным напитком. Его варили в большом котле, собрав нужные ингредиенты с каждого крестьянина. А затем угощали всех желающих.Что можно и нельзя делать в православные праздникиСвященнослужители советуют провести праздничные дни в храме. Но, если нет возможности посетить богослужение, можно помолиться дома. Или даже в пути – если так сложились обстоятельства.Многие считают, что во дни торжеств ни в коем случае нельзя работать. Это не так. Заниматься физическим трудом можно. Важно лишь, чтобы он был не в угоду собственному материальному благополучию.

https://ria.ru/20211128/khristiane-1760961218.html

https://ria.ru/20211219/rozhdestvo-1764298961.html

https://ria.ru/20211014/pokrov-1754442361.html

https://ria.ru/20230106/svyatki-1840347203.html

https://ria.ru/20231025/tserkovnyy-1904994422.html

россия

смоленск

звенигород

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Никита Бизин

Никита Бизин

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Бизин

россия, смоленск, звенигород, николай чудотворец, александр невский, иисус христос, религиозные праздники