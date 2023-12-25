https://ria.ru/20231225/trevoga-1917953401.html

В Харьковской области объявили воздушную тревогу

В Харьковской области объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 25.12.2023

В Харьковской области объявили воздушную тревогу

Воздушная тревога второй раз за день объявлена в Харьковской области Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой... РИА Новости, 25.12.2023

2023-12-25T15:17

2023-12-25T15:17

2023-12-25T15:17

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МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Воздушная тревога второй раз за день объявлена в Харьковской области Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. Ранее в понедельник воздушная тревога была объявлена на всей территории Украины. Спустя два часа ее отменили. Согласно данным ресурса, тревога в Харьковской области прозвучала в 14.05 мск. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20231222/ukraintsy-1917328119.html

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в мире, харьковская область, украина, вооруженные силы украины