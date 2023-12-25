https://ria.ru/20231225/trevoga-1917953401.html
В Харьковской области объявили воздушную тревогу
В Харьковской области объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 25.12.2023
В Харьковской области объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога второй раз за день объявлена в Харьковской области Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой... РИА Новости, 25.12.2023
2023-12-25T15:17
2023-12-25T15:17
2023-12-25T15:17
специальная военная операция на украине
в мире
харьковская область
украина
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/10/1896682970_0:157:3084:1892_1920x0_80_0_0_fb8838843bbe95c49ac3d8aff29e0ada.jpg
МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Воздушная тревога второй раз за день объявлена в Харьковской области Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. Ранее в понедельник воздушная тревога была объявлена на всей территории Украины. Спустя два часа ее отменили. Согласно данным ресурса, тревога в Харьковской области прозвучала в 14.05 мск. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20231222/ukraintsy-1917328119.html
харьковская область
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/10/1896682970_177:0:2908:2048_1920x0_80_0_0_7d694c6d1c6cebcdac5c6cac91b18f17.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, харьковская область, украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Харьковская область, Украина, Вооруженные силы Украины
В Харьковской области объявили воздушную тревогу
Украинские власти объявили воздушную тревогу в Харьковской области