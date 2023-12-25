https://ria.ru/20231225/torgovlya-1918046947.html

Путин рассказал о соглашении на свободную торговлю между ЕАЭС и Египтом

Путин рассказал о соглашении на свободную торговлю между ЕАЭС и Египтом - РИА Новости, 25.12.2023

Путин рассказал о соглашении на свободную торговлю между ЕАЭС и Египтом

Президент России Владимир Путин заявил, что соглашение о свободной торговле между Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС) и Египтом находится "на весьма... РИА Новости, 25.12.2023

2023-12-25T20:48

2023-12-25T20:48

2023-12-25T20:48

египет

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евразийский союз

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 дек — РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что соглашение о свободной торговле между Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС) и Египтом находится "на весьма продвинутой стадии", отметив, что Российская Федерация заинтересована в том, чтобы как можно скорее выйти на подписание документа. "В настоящее время готовятся важные переговоры и с другими обладающими большим экономическим потенциалом странами. Речь идет о преференциальном соглашении между ЕАЭС и Египтом - одним из наших ключевых партнеров в арабском мире и на африканском континенте, с которым страны Евразийского союза связывают тесные отношения и интенсивные торгово-экономические контакты", - сказал Путин на расширенном заседании Высшего Евразийского экономического совета (ВЕЭС). По его словам, работа над проектом соглашения о свободной торговле с Египтом находится "на весьма продвинутой стадии". "И мы, безусловно, заинтересованы в том, чтобы как можно скорее выйти на его подписание", - отметил глава государства. "Помимо этого Евразийская комиссия ведет переговоры с Объединенными Арабскими Эмиратами и с Индонезией. Формирование зон свободной торговли с этими странами позволит еще больше нарастить экспортный потенциал ЕврАзЭС, увеличить взаимные поставки на рынки дружественных государств и придаст импульс развитию экономик союза, будет укрупнять и диверсифицировать наш общий рынок", - добавил президент.

https://ria.ru/20231225/eaes-1918030836.html

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египет, россия, владимир путин, евразийский экономический союз, евразийский союз, в мире