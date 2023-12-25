https://ria.ru/20231225/svo-1917932385.html

Участники СВО и члены их семей смогут бесплатно посещать музеи Петербурга

Участники СВО и члены их семей смогут бесплатно посещать музеи Петербурга - РИА Новости, 25.12.2023

Участники СВО и члены их семей смогут бесплатно посещать музеи Петербурга

Участники специальной военной операции и их семьи смогут бесплатно ходить в 25 музеев и два парка в Санкт-Петербурге в рамках дополнительных мер социальной... РИА Новости, 25.12.2023

2023-12-25T13:52

2023-12-25T13:52

2023-12-25T13:52

специальная военная операция на украине

санкт-петербург

александр беглов

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 дек - РИА Новости. Участники специальной военной операции и их семьи смогут бесплатно ходить в 25 музеев и два парка в Санкт-Петербурге в рамках дополнительных мер социальной поддержки, сообщила пресс-служба администрации губернатора города. "Установлена дополнительная мера социальной поддержки лицам, которые участвуют или участвовали в проведении специальной военной операции, <...> и членам их семей. В соответствии с постановлением правительства Санкт-Петербурга, подписанным губернатором Александром Бегловым, они получают право бесплатного посещения музеев и парков культуры и отдыха, находящихся в ведении исполнительных органов государственной власти Санкт-Петербурга", - говорится в сообщении. Как уточняют городские власти, право бесплатного посещения для этой категории граждан распространяется на 25 музеев и два парка: Центральный парк культуры и отдыха имени Кирова и Ленинградский зоопарк. Порядок бесплатного посещения будет установлен комитетом по культуре Петербурга.

https://ria.ru/20231220/proezd-1916985599.html

санкт-петербург

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санкт-петербург, александр беглов