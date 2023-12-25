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Участники СВО и члены их семей смогут бесплатно посещать музеи Петербурга - РИА Новости, 25.12.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:52 25.12.2023
https://ria.ru/20231225/svo-1917932385.html
Участники СВО и члены их семей смогут бесплатно посещать музеи Петербурга
Участники СВО и члены их семей смогут бесплатно посещать музеи Петербурга - РИА Новости, 25.12.2023
Участники СВО и члены их семей смогут бесплатно посещать музеи Петербурга
Участники специальной военной операции и их семьи смогут бесплатно ходить в 25 музеев и два парка в Санкт-Петербурге в рамках дополнительных мер социальной... РИА Новости, 25.12.2023
2023-12-25T13:52
2023-12-25T13:52
специальная военная операция на украине
санкт-петербург
александр беглов
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 дек - РИА Новости. Участники специальной военной операции и их семьи смогут бесплатно ходить в 25 музеев и два парка в Санкт-Петербурге в рамках дополнительных мер социальной поддержки, сообщила пресс-служба администрации губернатора города. "Установлена дополнительная мера социальной поддержки лицам, которые участвуют или участвовали в проведении специальной военной операции, &lt;...&gt; и членам их семей. В соответствии с постановлением правительства Санкт-Петербурга, подписанным губернатором Александром Бегловым, они получают право бесплатного посещения музеев и парков культуры и отдыха, находящихся в ведении исполнительных органов государственной власти Санкт-Петербурга", - говорится в сообщении. Как уточняют городские власти, право бесплатного посещения для этой категории граждан распространяется на 25 музеев и два парка: Центральный парк культуры и отдыха имени Кирова и Ленинградский зоопарк. Порядок бесплатного посещения будет установлен комитетом по культуре Петербурга.
https://ria.ru/20231220/proezd-1916985599.html
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санкт-петербург, александр беглов
Специальная военная операция на Украине, Санкт-Петербург, Александр Беглов
Участники СВО и члены их семей смогут бесплатно посещать музеи Петербурга

Участники СВО и их семьи смогут бесплатно ходить в 25 музеев Петербурга

© РИА Новости / Владимир Вяткин | Перейти в медиабанкГлавное здание Русского музея в Санкт-Петербурге
Главное здание Русского музея в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 25.12.2023
© РИА Новости / Владимир Вяткин
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Главное здание Русского музея в Санкт-Петербурге. Архивное фото
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 дек - РИА Новости. Участники специальной военной операции и их семьи смогут бесплатно ходить в 25 музеев и два парка в Санкт-Петербурге в рамках дополнительных мер социальной поддержки, сообщила пресс-служба администрации губернатора города.
"Установлена дополнительная мера социальной поддержки лицам, которые участвуют или участвовали в проведении специальной военной операции, <...> и членам их семей. В соответствии с постановлением правительства Санкт-Петербурга, подписанным губернатором Александром Бегловым, они получают право бесплатного посещения музеев и парков культуры и отдыха, находящихся в ведении исполнительных органов государственной власти Санкт-Петербурга", - говорится в сообщении.
Как уточняют городские власти, право бесплатного посещения для этой категории граждан распространяется на 25 музеев и два парка: Центральный парк культуры и отдыха имени Кирова и Ленинградский зоопарк.
Порядок бесплатного посещения будет установлен комитетом по культуре Петербурга.
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Специальная военная операция на УкраинеСанкт-ПетербургАлександр Беглов
 
 
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