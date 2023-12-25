https://ria.ru/20231225/spetsoperatsiya-1917955950.html

Минобороны рассказало о потерях Киева на двух направлениях

Минобороны рассказало о потерях Киева на двух направлениях - РИА Новости, 25.12.2023

Минобороны рассказало о потерях Киева на двух направлениях

Войска Украины за сутки потеряли на Купянском и Краснолиманском направлениях около 210 военнослужащих, сообщило Минобороны РФ в сводке. РИА Новости, 25.12.2023

2023-12-25T15:20

2023-12-25T15:20

2023-12-25T16:05

специальная военная операция на украине

безопасность

вооруженные силы украины

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украина

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МОСКВА, 25 дек – РИА Новости. Войска Украины за сутки потеряли на Купянском и Краснолиманском направлениях около 210 военнослужащих, сообщило Минобороны РФ в сводке.На Купянском направлении "Западной" группировкой войск при поддержке авиации и артиллерии отражены три атаки штурмовых групп 60-й механизированной, 25-й воздушно-десантной и 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Синьковка Харьковской области и Новоселовское ЛНР."Потери ВСУ составили до 30 военнослужащих и два автомобиля", - сказали в ведомстве.На Краснолиманском направлении подразделения группировки войск "Центр" при поддержке авиации и артиллерии отразили атаку 5-й бригады нацгвардии Украины севернее населенного пункта Григоровка ДНР. Кроме того, нанесено поражение живой силе и технике 21-й механизированной бригады и 23-го стрелкового батальона в районах населенных пунктов Ямполовка и Торское ДНР"Потери противника составили до 180 военнослужащих, танк, боевая машина пехоты Bradley, два автомобиля. Кроме того, в ходе контрбатарейной борьбы поражены самоходные артиллерийские установки: "Акация" и "Гвоздика", а также две гаубицы Д-30", - отметили в министерстве.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, вооруженные силы украины, россия, украина