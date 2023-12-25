Минобороны рассказало о потерях Киева на двух направлениях
ВСУ потеряли на Купянском и Краснолиманском направлениях до 210 военных за сутки
Артиллеристы вооруженных сил РФ ведут огонь по позициям ВСУ. Архивное фото
МОСКВА, 25 дек – РИА Новости. Войска Украины за сутки потеряли на Купянском и Краснолиманском направлениях около 210 военнослужащих, сообщило Минобороны РФ в сводке.
На Купянском направлении "Западной" группировкой войск при поддержке авиации и артиллерии отражены три атаки штурмовых групп 60-й механизированной, 25-й воздушно-десантной и 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Синьковка Харьковской области и Новоселовское ЛНР.
"Потери ВСУ составили до 30 военнослужащих и два автомобиля", - сказали в ведомстве.
На Краснолиманском направлении подразделения группировки войск "Центр" при поддержке авиации и артиллерии отразили атаку 5-й бригады нацгвардии Украины севернее населенного пункта Григоровка ДНР. Кроме того, нанесено поражение живой силе и технике 21-й механизированной бригады и 23-го стрелкового батальона в районах населенных пунктов Ямполовка и Торское ДНР
"Потери противника составили до 180 военнослужащих, танк, боевая машина пехоты Bradley, два автомобиля. Кроме того, в ходе контрбатарейной борьбы поражены самоходные артиллерийские установки: "Акация" и "Гвоздика", а также две гаубицы Д-30", - отметили в министерстве.