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Минобороны рассказало о потерях Киева на двух направлениях - РИА Новости, 25.12.2023
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15:20 25.12.2023 (обновлено: 16:05 25.12.2023)
https://ria.ru/20231225/spetsoperatsiya-1917955950.html
Минобороны рассказало о потерях Киева на двух направлениях
Минобороны рассказало о потерях Киева на двух направлениях - РИА Новости, 25.12.2023
Минобороны рассказало о потерях Киева на двух направлениях
Войска Украины за сутки потеряли на Купянском и Краснолиманском направлениях около 210 военнослужащих, сообщило Минобороны РФ в сводке. РИА Новости, 25.12.2023
2023-12-25T15:20
2023-12-25T16:05
специальная военная операция на украине
безопасность
вооруженные силы украины
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украина
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МОСКВА, 25 дек – РИА Новости. Войска Украины за сутки потеряли на Купянском и Краснолиманском направлениях около 210 военнослужащих, сообщило Минобороны РФ в сводке.На Купянском направлении "Западной" группировкой войск при поддержке авиации и артиллерии отражены три атаки штурмовых групп 60-й механизированной, 25-й воздушно-десантной и 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Синьковка Харьковской области и Новоселовское ЛНР."Потери ВСУ составили до 30 военнослужащих и два автомобиля", - сказали в ведомстве.На Краснолиманском направлении подразделения группировки войск "Центр" при поддержке авиации и артиллерии отразили атаку 5-й бригады нацгвардии Украины севернее населенного пункта Григоровка ДНР. Кроме того, нанесено поражение живой силе и технике 21-й механизированной бригады и 23-го стрелкового батальона в районах населенных пунктов Ямполовка и Торское ДНР"Потери противника составили до 180 военнослужащих, танк, боевая машина пехоты Bradley, два автомобиля. Кроме того, в ходе контрбатарейной борьбы поражены самоходные артиллерийские установки: "Акация" и "Гвоздика", а также две гаубицы Д-30", - отметили в министерстве.
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безопасность, вооруженные силы украины, россия, украина
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Вооруженные силы Украины, Россия, Украина
Минобороны рассказало о потерях Киева на двух направлениях

ВСУ потеряли на Купянском и Краснолиманском направлениях до 210 военных за сутки

© РИА Новости | Перейти в медиабанкАртиллеристы вооруженных сил РФ ведут огонь по позициям ВСУ
Артиллеристы вооруженных сил РФ ведут огонь по позициям ВСУ - РИА Новости, 1920, 25.12.2023
© РИА Новости
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Артиллеристы вооруженных сил РФ ведут огонь по позициям ВСУ. Архивное фото
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МОСКВА, 25 дек – РИА Новости. Войска Украины за сутки потеряли на Купянском и Краснолиманском направлениях около 210 военнослужащих, сообщило Минобороны РФ в сводке.
На Купянском направлении "Западной" группировкой войск при поддержке авиации и артиллерии отражены три атаки штурмовых групп 60-й механизированной, 25-й воздушно-десантной и 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Синьковка Харьковской области и Новоселовское ЛНР.
"Потери ВСУ составили до 30 военнослужащих и два автомобиля", - сказали в ведомстве.
На Краснолиманском направлении подразделения группировки войск "Центр" при поддержке авиации и артиллерии отразили атаку 5-й бригады нацгвардии Украины севернее населенного пункта Григоровка ДНР. Кроме того, нанесено поражение живой силе и технике 21-й механизированной бригады и 23-го стрелкового батальона в районах населенных пунктов Ямполовка и Торское ДНР
"Потери противника составили до 180 военнослужащих, танк, боевая машина пехоты Bradley, два автомобиля. Кроме того, в ходе контрбатарейной борьбы поражены самоходные артиллерийские установки: "Акация" и "Гвоздика", а также две гаубицы Д-30", - отметили в министерстве.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
24 декабря, 15:01
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Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 24.12.2023Посмотреть
 
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