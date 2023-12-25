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Авиация уничтожила живую силу и технику ВСУ на Краснолиманском направлении - РИА Новости, 25.12.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
05:09 25.12.2023
https://ria.ru/20231225/spetsoperatsiya-1917833048.html
Авиация уничтожила живую силу и технику ВСУ на Краснолиманском направлении
Авиация уничтожила живую силу и технику ВСУ на Краснолиманском направлении - РИА Новости, 25.12.2023
Авиация уничтожила живую силу и технику ВСУ на Краснолиманском направлении
Ударная группа армейской авиации уничтожила скопление живой силы и бронетехнику ВСУ на Краснолиманском направлении, видео предоставило Минобороны РФ. РИА Новости, 25.12.2023
2023-12-25T05:09
2023-12-25T05:09
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
воздушно-космические силы россии
ка-52 "аллигатор"
ми-8 амтш
ми-35м
безопасность
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МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Ударная группа армейской авиации уничтожила скопление живой силы и бронетехнику ВСУ на Краснолиманском направлении, видео предоставило Минобороны РФ. "Ударная группа армейской авиации Воздушно-космических сил (ВКС) поразила скопление живой силы, а также бронетехнику противника на краснолиманском направлении. Удар производился неуправляемыми авиационными ракетами (НАР) С-8 с максимально близкого расстояния", - говорится в сообщении. Отмечается, что в результате боевого применения были уничтожены бронетехника противника и скопление живой силы ВСУ. В состав ударной группы входят разведывательно-ударный вертолет Ка-52 "Аллигатор", транспортно-боевой вертолет Ми-35М и многоцелевой вертолет Ми-8. Кроме того, вертолеты сопровождаются специалистами поисково-спасательной группы и группы огневой поддержки.
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россия, вооруженные силы украины, воздушно-космические силы россии, ка-52 "аллигатор", ми-8 амтш, ми-35м, безопасность, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Воздушно-космические силы России, Ка-52 "Аллигатор", Ми-8 АМТШ, Ми-35М, Безопасность, Вооруженные силы РФ
Авиация уничтожила живую силу и технику ВСУ на Краснолиманском направлении

МО: авиация уничтожила живую силу и технику ВСУ на Краснолиманском направлении

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкУдарный вертолет Ка-52 уходит на выполнение боевой задачи в зоне СВО
Ударный вертолет Ка-52 уходит на выполнение боевой задачи в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 25.12.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Ударный вертолет Ка-52 уходит на выполнение боевой задачи в зоне СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Ударная группа армейской авиации уничтожила скопление живой силы и бронетехнику ВСУ на Краснолиманском направлении, видео предоставило Минобороны РФ.
«
"Ударная группа армейской авиации Воздушно-космических сил (ВКС) поразила скопление живой силы, а также бронетехнику противника на краснолиманском направлении. Удар производился неуправляемыми авиационными ракетами (НАР) С-8 с максимально близкого расстояния", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в результате боевого применения были уничтожены бронетехника противника и скопление живой силы ВСУ.
В состав ударной группы входят разведывательно-ударный вертолет Ка-52 "Аллигатор", транспортно-боевой вертолет Ми-35М и многоцелевой вертолет Ми-8. Кроме того, вертолеты сопровождаются специалистами поисково-спасательной группы и группы огневой поддержки.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияВооруженные силы УкраиныВоздушно-космические силы РоссииКа-52 "Аллигатор"Ми-8 АМТШМи-35МБезопасностьВооруженные силы РФ
 
 
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