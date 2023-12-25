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Авиация уничтожила живую силу и технику ВСУ на Краснолиманском направлении
Авиация уничтожила живую силу и технику ВСУ на Краснолиманском направлении - РИА Новости, 25.12.2023
Авиация уничтожила живую силу и технику ВСУ на Краснолиманском направлении
Ударная группа армейской авиации уничтожила скопление живой силы и бронетехнику ВСУ на Краснолиманском направлении, видео предоставило Минобороны РФ. РИА Новости, 25.12.2023
2023-12-25T05:09
2023-12-25T05:09
2023-12-25T05:09
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
воздушно-космические силы россии
ка-52 "аллигатор"
ми-8 амтш
ми-35м
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МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Ударная группа армейской авиации уничтожила скопление живой силы и бронетехнику ВСУ на Краснолиманском направлении, видео предоставило Минобороны РФ. "Ударная группа армейской авиации Воздушно-космических сил (ВКС) поразила скопление живой силы, а также бронетехнику противника на краснолиманском направлении. Удар производился неуправляемыми авиационными ракетами (НАР) С-8 с максимально близкого расстояния", - говорится в сообщении. Отмечается, что в результате боевого применения были уничтожены бронетехника противника и скопление живой силы ВСУ. В состав ударной группы входят разведывательно-ударный вертолет Ка-52 "Аллигатор", транспортно-боевой вертолет Ми-35М и многоцелевой вертолет Ми-8. Кроме того, вертолеты сопровождаются специалистами поисково-спасательной группы и группы огневой поддержки.
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Авиация уничтожила живую силу и технику ВСУ на Краснолиманском направлении
МО: авиация уничтожила живую силу и технику ВСУ на Краснолиманском направлении