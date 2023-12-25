https://ria.ru/20231225/spetsoperatsiya-1917833048.html

Авиация уничтожила живую силу и технику ВСУ на Краснолиманском направлении

Авиация уничтожила живую силу и технику ВСУ на Краснолиманском направлении - РИА Новости, 25.12.2023

Авиация уничтожила живую силу и технику ВСУ на Краснолиманском направлении

Ударная группа армейской авиации уничтожила скопление живой силы и бронетехнику ВСУ на Краснолиманском направлении, видео предоставило Минобороны РФ. РИА Новости, 25.12.2023

2023-12-25T05:09

2023-12-25T05:09

2023-12-25T05:09

специальная военная операция на украине

россия

вооруженные силы украины

воздушно-космические силы россии

ка-52 "аллигатор"

ми-8 амтш

ми-35м

безопасность

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МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Ударная группа армейской авиации уничтожила скопление живой силы и бронетехнику ВСУ на Краснолиманском направлении, видео предоставило Минобороны РФ. "Ударная группа армейской авиации Воздушно-космических сил (ВКС) поразила скопление живой силы, а также бронетехнику противника на краснолиманском направлении. Удар производился неуправляемыми авиационными ракетами (НАР) С-8 с максимально близкого расстояния", - говорится в сообщении. Отмечается, что в результате боевого применения были уничтожены бронетехника противника и скопление живой силы ВСУ. В состав ударной группы входят разведывательно-ударный вертолет Ка-52 "Аллигатор", транспортно-боевой вертолет Ми-35М и многоцелевой вертолет Ми-8. Кроме того, вертолеты сопровождаются специалистами поисково-спасательной группы и группы огневой поддержки.

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россия, вооруженные силы украины, воздушно-космические силы россии, ка-52 "аллигатор", ми-8 амтш, ми-35м, безопасность, вооруженные силы рф