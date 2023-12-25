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Бойцы ВДВ взяли в плен четырех украинских военных у Вербового - РИА Новости, 25.12.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
05:06 25.12.2023
https://ria.ru/20231225/spetsoperatsiya-1917832767.html
Бойцы ВДВ взяли в плен четырех украинских военных у Вербового
Бойцы ВДВ взяли в плен четырех украинских военных у Вербового - РИА Новости, 25.12.2023
Бойцы ВДВ взяли в плен четырех украинских военных у Вербового
Бойцы ВДВ взяли в плен четырех украинских военных во время боя за опорный пункт у села Вербовое на запорожском направлении, сообщили журналистам в Минобороны. РИА Новости, 25.12.2023
2023-12-25T05:06
2023-12-25T05:06
специальная военная операция на украине
воздушно-десантные войска россии
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ЛУГАНСК, 25 дек - РИА Новости. Бойцы ВДВ взяли в плен четырех украинских военных во время боя за опорный пункт у села Вербовое на запорожском направлении, сообщили журналистам в Минобороны. "В ходе одного из боев у данного населенного пункта (село Вербовое - ред.) штурмовые группы ставропольских десантников вплотную подобрались к оборонительным позициям противника и забросали блиндаж, в котором укрывались украинские боевики, ручными осколочными гранатами", - сообщили в министерстве обороны. Там подчеркнули, что бойцы ВСУ были "обескуражены внезапностью и быстротой действий десантников". Поэтому находившиеся в блиндаже украинские солдаты были вскоре обезоружены и сдались в плен. "Всего было взято в плен четверо боевиков, которые под контролем расчетов БПЛА гвардейцев десантно-штурмового Кавказского казачьего полка ВДВ были направлены в сторону позиций ставропольских десантников, где их приняли наши подразделения закрепления", - сообщили в оборонном ведомстве. В Минобороны добавили, что контроль движения пленных в сторону российских позиций осуществлялся двумя квадрокоптерами. Один из них указывал бойцам ВСУ направление движения, а второй имел боевую нагрузку в виде гранат ВОГ-25. Он зависал непосредственно над группой пленных и осуществлял контроль перемещения, не давая им совершить попытку побега.
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воздушно-десантные войска россии, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, безопасность, россия
Специальная военная операция на Украине, Воздушно-десантные войска России, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Безопасность, Россия
Бойцы ВДВ взяли в плен четырех украинских военных у Вербового

МО: бойцы ВДВ взяли в плен четырех военных Украины во время штурма у Вербового

© РИА Новости | Перейти в медиабанкВоеннослужащий ВС РФ в зоне спецоперации
Военнослужащий ВС РФ в зоне спецоперации - РИА Новости, 1920, 25.12.2023
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Военнослужащий ВС РФ в зоне спецоперации. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 25 дек - РИА Новости. Бойцы ВДВ взяли в плен четырех украинских военных во время боя за опорный пункт у села Вербовое на запорожском направлении, сообщили журналистам в Минобороны.
«
"В ходе одного из боев у данного населенного пункта (село Вербовое - ред.) штурмовые группы ставропольских десантников вплотную подобрались к оборонительным позициям противника и забросали блиндаж, в котором укрывались украинские боевики, ручными осколочными гранатами", - сообщили в министерстве обороны.
Там подчеркнули, что бойцы ВСУ были "обескуражены внезапностью и быстротой действий десантников". Поэтому находившиеся в блиндаже украинские солдаты были вскоре обезоружены и сдались в плен.
"Всего было взято в плен четверо боевиков, которые под контролем расчетов БПЛА гвардейцев десантно-штурмового Кавказского казачьего полка ВДВ были направлены в сторону позиций ставропольских десантников, где их приняли наши подразделения закрепления", - сообщили в оборонном ведомстве.
В Минобороны добавили, что контроль движения пленных в сторону российских позиций осуществлялся двумя квадрокоптерами. Один из них указывал бойцам ВСУ направление движения, а второй имел боевую нагрузку в виде гранат ВОГ-25. Он зависал непосредственно над группой пленных и осуществлял контроль перемещения, не давая им совершить попытку побега.
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Специальная военная операция на УкраинеВоздушно-десантные войска РоссииВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФБезопасностьРоссия
 
 
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