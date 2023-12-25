https://ria.ru/20231225/shaman-1917872773.html
Shaman сообщил, что стал доверенным лицом Путина
Shaman сообщил, что стал доверенным лицом Путина - РИА Новости, 25.12.2023
Shaman сообщил, что стал доверенным лицом Путина
Певец Shaman (Ярослав Дронов) сообщил в своем Telegram-канале, что стал доверенным лицом президента России Владимира Путина. РИА Новости, 25.12.2023
2023-12-25T10:55
2023-12-25T10:55
2023-12-25T10:55
выборы президента россии — 2024
политика
россия
shaman (ярослав дронов)
владимир путин
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МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Певец Shaman (Ярослав Дронов) сообщил в своем Telegram-канале, что стал доверенным лицом президента России Владимира Путина. Ранее Путин объявил о своем участии в выборах президента России, которые состоятся 17 марта 2024 года. "Привет, Россия! Дал своё согласие быть доверенным лицом кандидата на должность президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина", - написал певец. Shaman также выложил видео, на котором подписывает заявление о согласии стать доверенным лицом Путина.
https://ria.ru/20231213/shaman-1915564074.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, россия, shaman (ярослав дронов) , владимир путин
Выборы президента России — 2024, Политика, Россия, SHAMAN (Ярослав Дронов) , Владимир Путин
Shaman сообщил, что стал доверенным лицом Путина
Ярослав Дронов, известный как Shaman, согласился стать доверенным лицом Путина