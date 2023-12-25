https://ria.ru/20231225/shaman-1917872773.html

Shaman сообщил, что стал доверенным лицом Путина

Shaman сообщил, что стал доверенным лицом Путина - РИА Новости, 25.12.2023

Shaman сообщил, что стал доверенным лицом Путина

Певец Shaman (Ярослав Дронов) сообщил в своем Telegram-канале, что стал доверенным лицом президента России Владимира Путина. РИА Новости, 25.12.2023

2023-12-25T10:55

2023-12-25T10:55

2023-12-25T10:55

выборы президента россии — 2024

политика

россия

shaman (ярослав дронов)

владимир путин

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МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Певец Shaman (Ярослав Дронов) сообщил в своем Telegram-канале, что стал доверенным лицом президента России Владимира Путина. Ранее Путин объявил о своем участии в выборах президента России, которые состоятся 17 марта 2024 года. "Привет, Россия! Дал своё согласие быть доверенным лицом кандидата на должность президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина", - написал певец. Shaman также выложил видео, на котором подписывает заявление о согласии стать доверенным лицом Путина.

https://ria.ru/20231213/shaman-1915564074.html

россия

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

политика, россия, shaman (ярослав дронов) , владимир путин