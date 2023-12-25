https://ria.ru/20231225/serbiya-1918013759.html

Причастности россиян к протестам в Белграде не фиксировали, заявил посол

Причастности россиян к протестам в Белграде не фиксировали, заявил посол - РИА Новости, 25.12.2023

Причастности россиян к протестам в Белграде не фиксировали, заявил посол

Граждане России в причастности к нынешним и предыдущим протестам в Сербии замечены не были, посольству не поступала такая информация, заявил посол РФ в Сербии... РИА Новости, 25.12.2023

2023-12-25T18:10

2023-12-25T18:10

2023-12-25T18:10

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россия

сербия

александр вучич

александр боцан-харченко

беспорядки в белграде

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БЕЛГРАД, 25 дек - РИА Новости. Граждане России в причастности к нынешним и предыдущим протестам в Сербии замечены не были, посольству не поступала такая информация, заявил посол РФ в Сербии Александр Боцан-Харченко. Президент Сербии Александр Вучич сообщил в понедельник, что на встрече проинформировал посла РФ в Сербии Александра Боцан-Харченко о беспорядках в сербской столице и пообещал сохранить безопасность граждан и Сербии. "Доподлинно известно, что к протестным делам они отношения никакого не имеют и никто не замечен. Мы, по крайней мере, такими данными и информацией не располагаем и никогда их не получали, даже не говорю о последних событиях этих дней, но и раньше, на протяжении всего периода протестных действий "Сербии против насилия" (с мая 2023 года - ред.)", - заявил посол РФ на брифинге. Он уточнил, что, по данным сербской статистики, в стране находятся около 150 тысяч российских граждан, не все из которых поддерживают отношения с посольством. Премьер Сербии Ана Брнабич в свете насильственных протестов перед администрацией Белграда в ночь на понедельник поблагодарила спецслужбы РФ за информацию о готовившихся беспорядках. По данным МВД Сербии серьезные травмы на протестах оппозиции получили восемь полицейских, задержаны свыше 38 демонстрантов. Ранее сторонники оппозиционного блока "Сербия против насилия", несогласные с итогами прошедших 17 декабря выборов, начали беспорядки и заняли ступени перед зданием представительного и исполнительного органа Белграда, до этого они перекрыли прилегающую улицу. Они били стекла и кидали куски брусчатки в двери и окна здания парламента, пытались прорваться внутрь, полицейские отвечали слезоточивым газом. Поздно вечером в воскресенье полиция в течение нескольких минут разогнала протестовавших перед администрацией Белграда, очистив площадь от них, и выставила оцепление. Сербский президент Александр Вучич в обращении к гражданам на фоне этих беспорядков заявил, что эти протесты в Белграде являются попыткой лишить Сербию самостоятельности и суверенитета, власти защитят порядок. Он также поблагодарил партнерские спецслужбы других государств, которые, по его словам, предупреждали власти Сербии о готовящихся беспорядках. По словам Вучича, у здания парламента собралось около 2,5 тысячи человек, из них меньше половины участвовали в беспорядках.

https://ria.ru/20231225/serbiya-1917940201.html

https://ria.ru/20231225/serbiya-1917921496.html

https://ria.ru/20231220/serbiya-1916743360.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, россия, сербия, александр вучич, александр боцан-харченко, беспорядки в белграде