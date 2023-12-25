https://ria.ru/20231225/rozhdaemost-1917890829.html

В Москве с начала года родились более 112 тысяч детей

В Москве с начала года родились более 112 тысяч детей - РИА Новости, 25.12.2023

В Москве с начала года родились более 112 тысяч детей

Более 112 тысяч детей уже родились в Москве в 2023 году, при этом фиксируется снижение младенческой смертности, сообщила в интервью РИА Новости заместитель мэра РИА Новости, 25.12.2023

2023-12-25T11:45

2023-12-25T11:45

2023-12-25T11:45

здоровье - общество

москва

анастасия ракова

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/1f/1887453296_0:254:3072:1982_1920x0_80_0_0_50ef72723ccc02b7fa6a68e41a02328c.jpg

МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Более 112 тысяч детей уже родились в Москве в 2023 году, при этом фиксируется снижение младенческой смертности, сообщила в интервью РИА Новости заместитель мэра российской столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. "Год еще не закончен, на сегодняшний день в Москве родилось больше 112 тысяч новых москвичей, это чуть меньше, чем в прошлом году", - рассказала Ракова, отвечая на вопрос, много ли детей родилось в этом году в столице. По ее словам, в этом году в Москве фиксируется снижение младенческой смертности. "Я говорю пока очень осторожно, но уже видим, что в этом году у нас будет достаточно существенное снижение смертности. И не только к 2022 году, который был и так бесковидный, но и к 2019-му - году доковидного периода", - добавила заммэра.

https://ria.ru/20231218/demografiya-1916560186.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

здоровье - общество, москва, анастасия ракова