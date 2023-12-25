https://ria.ru/20231225/rozhdaemost-1917890829.html
В Москве с начала года родились более 112 тысяч детей
В Москве с начала года родились более 112 тысяч детей - РИА Новости, 25.12.2023
В Москве с начала года родились более 112 тысяч детей
Более 112 тысяч детей уже родились в Москве в 2023 году, при этом фиксируется снижение младенческой смертности, сообщила в интервью РИА Новости заместитель мэра РИА Новости, 25.12.2023
2023-12-25T11:45
2023-12-25T11:45
2023-12-25T11:45
здоровье - общество
москва
анастасия ракова
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МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Более 112 тысяч детей уже родились в Москве в 2023 году, при этом фиксируется снижение младенческой смертности, сообщила в интервью РИА Новости заместитель мэра российской столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. "Год еще не закончен, на сегодняшний день в Москве родилось больше 112 тысяч новых москвичей, это чуть меньше, чем в прошлом году", - рассказала Ракова, отвечая на вопрос, много ли детей родилось в этом году в столице. По ее словам, в этом году в Москве фиксируется снижение младенческой смертности. "Я говорю пока очень осторожно, но уже видим, что в этом году у нас будет достаточно существенное снижение смертности. И не только к 2022 году, который был и так бесковидный, но и к 2019-му - году доковидного периода", - добавила заммэра.
https://ria.ru/20231218/demografiya-1916560186.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
здоровье - общество, москва, анастасия ракова
Здоровье - Общество, Москва, Анастасия Ракова
В Москве с начала года родились более 112 тысяч детей
Ракова: более 112 тысяч детей родились в Москве в 2023 году
МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Более 112 тысяч детей уже родились в Москве в 2023 году, при этом фиксируется снижение младенческой смертности, сообщила в интервью РИА Новости заместитель мэра российской столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
«
"Год еще не закончен, на сегодняшний день в Москве родилось больше 112 тысяч новых москвичей, это чуть меньше, чем в прошлом году", - рассказала Ракова, отвечая на вопрос, много ли детей родилось в этом году в столице.
По ее словам, в этом году в Москве фиксируется снижение младенческой смертности.
"Я говорю пока очень осторожно, но уже видим, что в этом году у нас будет достаточно существенное снижение смертности. И не только к 2022 году, который был и так бесковидный, но и к 2019-му - году доковидного периода", - добавила заммэра.
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