https://ria.ru/20231225/rossiya-1917946203.html
Даже быстрее. Во Франции поразились особенности России
Даже быстрее. Во Франции поразились особенности России - РИА Новости, 25.12.2023
Даже быстрее. Во Франции поразились особенности России
Несмотря на санкции, конфликт на Украине и противостояние с Западом, российская экономика растет, а поддержка президента Владимира Путина в России непоколебима, РИА Новости, 25.12.2023
2023-12-25T14:51
2023-12-25T14:51
2023-12-25T20:43
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МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Несмотря на санкции, конфликт на Украине и противостояние с Западом, российская экономика растет, а поддержка президента Владимира Путина в России непоколебима, заявил глава международной редакции журнала L’Express Шарль Аке."Российская экономика растет — и растет даже быстрее, чем экономика еврозоны", — отметил он.Промышленное производство также увеличилось на 7,5 процента, добавил эксперт.Аке отметил, что население России поддерживает позицию президента Владимира Путина по спецоперации.Ранее президент России Владимир Путин заявил, что будущее страны зависит от боевой работы участников спецоперации. На расширенном заседании коллегии Минобороны 19 декабря глава государства подтвердил, что Россия не собирается отказываться от целей СВО.После начала российской военной спецоперации на Украине западные страны усилили санкционное давление на Москву. Как отмечал президент Владимир Путин, политика сдерживания и ослабления России — долгосрочная стратегия Запада, но ограничения нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель США и их союзников — ухудшить жизнь миллионов людей.В Москве не раз подчеркивали, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать несколько лет назад и продолжает усиливать.В России также заявляли, что США и их союзникам не хватает мужества признать провал экономических ограничений. При этом на Западе все чаще звучат мнения, что введенные санкции неэффективны.
https://radiosputnik.ru/20231212/sanktsii-1915391278.html
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россия, украина, москва, владимир путин, в мире
Россия, Украина, Москва, Владимир Путин, В мире
Даже быстрее. Во Франции поразились особенности России
Журналист L’Express Аке: российская экономика развивается быстрее европейской
МОСКВА, 25 дек — РИА Новости.
Несмотря на санкции, конфликт на Украине и противостояние с Западом, российская экономика растет, а поддержка президента Владимира Путина в России непоколебима, заявил глава международной редакции журнала L’Express
Шарль Аке.
"Российская экономика растет — и растет даже быстрее, чем экономика еврозоны", — отметил он.
Промышленное производство также увеличилось на 7,5 процента, добавил эксперт.
Аке отметил, что население России поддерживает позицию президента Владимира Путина по спецоперации.
США расширили санкции против России, внеся в списки больше 200 компаний
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что будущее страны зависит от боевой работы участников спецоперации. На расширенном заседании коллегии Минобороны 19 декабря глава государства подтвердил, что Россия не собирается отказываться от целей СВО.
После начала российской военной спецоперации на Украине западные страны усилили санкционное давление на Москву. Как отмечал президент Владимир Путин, политика сдерживания и ослабления России — долгосрочная стратегия Запада, но ограничения нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель США и их союзников — ухудшить жизнь миллионов людей.
В Москве не раз подчеркивали, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать несколько лет назад и продолжает усиливать.
В России также заявляли, что США и их союзникам не хватает мужества признать провал экономических ограничений. При этом на Западе все чаще звучат мнения, что введенные санкции неэффективны.
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