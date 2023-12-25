https://ria.ru/20231225/roskachestvo-1917834761.html

Роскачество анонсировало проверки шаурмы и энергетиков

Роскачество анонсировало проверки шаурмы и энергетиков - РИА Новости, 25.12.2023

Роскачество анонсировало проверки шаурмы и энергетиков

Роскачество в скором времени проведет исследование энергетических напитков, а также в следующем году проверит точки продажи шаурмы, рассказал в интервью РИА... РИА Новости, 25.12.2023

2023-12-25T06:04

2023-12-25T06:04

2023-12-25T06:04

максим протасов

роскачество

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МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Роскачество в скором времени проведет исследование энергетических напитков, а также в следующем году проверит точки продажи шаурмы, рассказал в интервью РИА Новости руководитель организации Максим Протасов. По его словам, Роскачество будет продолжать исследования мясной продукции, и, в первую очередь, той, при производстве которой должны соблюдаться температурные режимы, а также в ближайшее время "исследует энергетические напитки", поскольку есть вопросы к тому, что в них содержится. "Также большое количество просьб поступает в Роскачество по проверке точек продажи шаурмы. И да, в 2024 году такое исследование будет проведено", - заявил Протасов. Кроме того, он напомнил, что ранее были довольно негативные результаты исследования пельменей, и организация продолжает работу с производителями. "Уверены, что следующее исследование должно подтвердить, что эта работа привела к тому, что ситуация улучшилась. Собственно говоря, продукты, требующие серьезной работы с температурной цепочкой, станут нашим фокусом на 2024 год", - резюмировал руководитель Роскачества.

https://ria.ru/20231217/ryba-1916285708.html

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максим протасов, роскачество, общество, россия