https://ria.ru/20231225/rets-1917968048.html
РЭЦ и посольство Ливии поддержат бизнес при выходе на ливийский рынок
РЭЦ и посольство Ливии поддержат бизнес при выходе на ливийский рынок - РИА Новости, 25.12.2023
РЭЦ и посольство Ливии поддержат бизнес при выходе на ливийский рынок
Представители Российского экспортного центра (ВЭБ.РФ) и Духовного управления Мусульман РФ провели рабочую встречу с послом Ливии в Москве Эмхемедом Аль-Маграви... РИА Новости, 25.12.2023
2023-12-25T15:59
2023-12-25T15:59
2023-12-25T15:59
экономика
россия
ливия
российский экспортный центр (рэц)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/0f/1759064776_0:78:3072:1806_1920x0_80_0_0_4c44c4b655f1acb5cc6af3f4ef5f11d3.jpg
МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Представители Российского экспортного центра (ВЭБ.РФ) и Духовного управления Мусульман РФ провели рабочую встречу с послом Ливии в Москве Эмхемедом Аль-Маграви 22 декабря, в ходе которой обсуждались перспективы сотрудничества между Группой РЭЦ и посольством Ливии, сообщает центр."Эмхемед Аль-Маграви подчеркнул, что Ливия заинтересована в импорте российских товаров и услуг и сотрудничестве с российскими компаниями. В частности, большой интерес представляют закупка товаров сельскохозяйственной отрасли и привлечение российских компаний в крупные инфраструктурные и инвестиционные проекты в Ливии", - говорится в сообщении."Мы видим, как растет взаимная заинтересованность России и стран Северной Африки к сотрудничеству друг с другом. При поддержке РЭЦ российские компании неоднократно отправлялись в регион с бизнес-миссиями, принимали участие в крупных выставках, находили надежных партнеров и заключали взаимовыгодные контракты. Мы работаем над тем, чтобы отечественные компании смогли быстрее для себя открывать Северную Африку и реализовывать на максимум возможности для экспорта, которые она открывает", - поделился руководитель направления по развитию международных проектов РЭЦ Наджиббуло Джаббори.Посольство совместно с Группой РЭЦ готово оказывать содействие российским компаниям, заинтересованным в выходе на рынок Ливии.Бизнес может обращаться за консультацией к специалистам РЭЦ: руководителю направления по развитию международных проектов РЭЦ Наджиббуло Джаббори, эл. почта: и менеджеру по международному развитию РЭЦ Эльвира Джафарова, эл. почта.
https://ria.ru/20231225/rets-1917904829.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, ливия, российский экспортный центр (рэц)
Экономика, Россия, Ливия, Российский экспортный центр (РЭЦ)
МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Представители Российского экспортного центра (ВЭБ.РФ) и Духовного управления Мусульман РФ провели рабочую встречу с послом Ливии в Москве Эмхемедом Аль-Маграви 22 декабря, в ходе которой обсуждались перспективы сотрудничества между Группой РЭЦ и посольством Ливии, сообщает центр.
"Эмхемед Аль-Маграви подчеркнул, что Ливия заинтересована в импорте российских товаров и услуг и сотрудничестве с российскими компаниями. В частности, большой интерес представляют закупка товаров сельскохозяйственной отрасли и привлечение российских компаний в крупные инфраструктурные и инвестиционные проекты в Ливии", - говорится в сообщении.
Объем поддержанного РЭЦ экспорта в Индию в 2023 г составил около $6,6 млрд
"Мы видим, как растет взаимная заинтересованность России и стран Северной Африки
к сотрудничеству друг с другом. При поддержке РЭЦ российские компании неоднократно отправлялись в регион с бизнес-миссиями, принимали участие в крупных выставках, находили надежных партнеров и заключали взаимовыгодные контракты. Мы работаем над тем, чтобы отечественные компании смогли быстрее для себя открывать Северную Африку и реализовывать на максимум возможности для экспорта, которые она открывает", - поделился руководитель направления по развитию международных проектов РЭЦ Наджиббуло Джаббори.
Посольство совместно с Группой РЭЦ готово оказывать содействие российским компаниям, заинтересованным в выходе на рынок Ливии.
Бизнес может обращаться за консультацией к специалистам РЭЦ: руководителю направления по развитию международных проектов РЭЦ Наджиббуло Джаббори, эл. почта
: и менеджеру по международному развитию РЭЦ Эльвира Джафарова, эл. почта
.