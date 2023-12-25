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РЭЦ и посольство Ливии поддержат бизнес при выходе на ливийский рынок - РИА Новости, 25.12.2023
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15:59 25.12.2023
https://ria.ru/20231225/rets-1917968048.html
РЭЦ и посольство Ливии поддержат бизнес при выходе на ливийский рынок
РЭЦ и посольство Ливии поддержат бизнес при выходе на ливийский рынок - РИА Новости, 25.12.2023
РЭЦ и посольство Ливии поддержат бизнес при выходе на ливийский рынок
Представители Российского экспортного центра (ВЭБ.РФ) и Духовного управления Мусульман РФ провели рабочую встречу с послом Ливии в Москве Эмхемедом Аль-Маграви... РИА Новости, 25.12.2023
2023-12-25T15:59
2023-12-25T15:59
экономика
россия
ливия
российский экспортный центр (рэц)
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МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Представители Российского экспортного центра (ВЭБ.РФ) и Духовного управления Мусульман РФ провели рабочую встречу с послом Ливии в Москве Эмхемедом Аль-Маграви 22 декабря, в ходе которой обсуждались перспективы сотрудничества между Группой РЭЦ и посольством Ливии, сообщает центр."Эмхемед Аль-Маграви подчеркнул, что Ливия заинтересована в импорте российских товаров и услуг и сотрудничестве с российскими компаниями. В частности, большой интерес представляют закупка товаров сельскохозяйственной отрасли и привлечение российских компаний в крупные инфраструктурные и инвестиционные проекты в Ливии", - говорится в сообщении."Мы видим, как растет взаимная заинтересованность России и стран Северной Африки к сотрудничеству друг с другом. При поддержке РЭЦ российские компании неоднократно отправлялись в регион с бизнес-миссиями, принимали участие в крупных выставках, находили надежных партнеров и заключали взаимовыгодные контракты. Мы работаем над тем, чтобы отечественные компании смогли быстрее для себя открывать Северную Африку и реализовывать на максимум возможности для экспорта, которые она открывает", - поделился руководитель направления по развитию международных проектов РЭЦ Наджиббуло Джаббори.Посольство совместно с Группой РЭЦ готово оказывать содействие российским компаниям, заинтересованным в выходе на рынок Ливии.Бизнес может обращаться за консультацией к специалистам РЭЦ: руководителю направления по развитию международных проектов РЭЦ Наджиббуло Джаббори, эл. почта: и менеджеру по международному развитию РЭЦ Эльвира Джафарова, эл. почта.
https://ria.ru/20231225/rets-1917904829.html
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экономика, россия, ливия, российский экспортный центр (рэц)
Экономика, Россия, Ливия, Российский экспортный центр (РЭЦ)

РЭЦ и посольство Ливии поддержат бизнес при выходе на ливийский рынок

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкЛоготип АО "Российский экспортный центр" (РЭЦ)
Логотип АО Российский экспортный центр (РЭЦ) - РИА Новости, 1920, 25.12.2023
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
Логотип АО "Российский экспортный центр" (РЭЦ)
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МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Представители Российского экспортного центра (ВЭБ.РФ) и Духовного управления Мусульман РФ провели рабочую встречу с послом Ливии в Москве Эмхемедом Аль-Маграви 22 декабря, в ходе которой обсуждались перспективы сотрудничества между Группой РЭЦ и посольством Ливии, сообщает центр.
"Эмхемед Аль-Маграви подчеркнул, что Ливия заинтересована в импорте российских товаров и услуг и сотрудничестве с российскими компаниями. В частности, большой интерес представляют закупка товаров сельскохозяйственной отрасли и привлечение российских компаний в крупные инфраструктурные и инвестиционные проекты в Ливии", - говорится в сообщении.
Офис АО Российский экспортный центр в Москве - РИА Новости, 1920, 25.12.2023
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"Мы видим, как растет взаимная заинтересованность России и стран Северной Африки к сотрудничеству друг с другом. При поддержке РЭЦ российские компании неоднократно отправлялись в регион с бизнес-миссиями, принимали участие в крупных выставках, находили надежных партнеров и заключали взаимовыгодные контракты. Мы работаем над тем, чтобы отечественные компании смогли быстрее для себя открывать Северную Африку и реализовывать на максимум возможности для экспорта, которые она открывает", - поделился руководитель направления по развитию международных проектов РЭЦ Наджиббуло Джаббори.
Посольство совместно с Группой РЭЦ готово оказывать содействие российским компаниям, заинтересованным в выходе на рынок Ливии.
Бизнес может обращаться за консультацией к специалистам РЭЦ: руководителю направления по развитию международных проектов РЭЦ Наджиббуло Джаббори, эл. почта: и менеджеру по международному развитию РЭЦ Эльвира Джафарова, эл. почта.
 
ЭкономикаРоссияЛивияРоссийский экспортный центр (РЭЦ)
 
 
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