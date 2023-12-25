Рейтинг@Mail.ru
"Улыбка радуги" запустила услугу проверки товаров на подлинность - РИА Новости, 25.12.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:00 25.12.2023
https://ria.ru/20231225/proverki-1917255474.html
"Улыбка радуги" запустила услугу проверки товаров на подлинность
"Улыбка радуги" запустила услугу проверки товаров на подлинность - РИА Новости, 25.12.2023
"Улыбка радуги" запустила услугу проверки товаров на подлинность
Теперь в "Улыбке радуги" (ООО "Дрогери ритейл") любой желающий может обратиться в контактный центр, чтобы убедиться в оригинальности купленного товара как в... РИА Новости, 25.12.2023
2023-12-25T10:00
2023-12-25T10:00
реклама
санкт-петербург
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/10/1809919313_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_4ec6a38b4c3977498a3e6ade55c6d770.jpg
МОСКВА, 25 дек – РИА Новости. Теперь в "Улыбке радуги" (ООО "Дрогери ритейл") любой желающий может обратиться в контактный центр, чтобы убедиться в оригинальности купленного товара как в магазине, так и на маркетплейсе, сообщает пресс-служба ритейлера.Если по какой-то причине клиент не может самостоятельно ознакомиться с документами, он может сделать запрос в контактный центр "Улыбки радуги" по номеру телефона +7(800) 505-66-00. Запросить можно не только сертификаты качества, но и, например, протокол лабораторных испытаний, говорится в сообщении.Когда в компанию поступает запрос о подлинности товара, специалисты не просто показывают сертификат, а проводят анализ на предмет дефектов или сомнений клиента. Только после проверок на всех этапах движения товара покупатель получает обратную связь и все необходимые документы, отметили в пресс-службе.Данный сервис становится особенно актуальным в то время, когда покупатели все чаще сталкиваются с подделками. Все чаще недобросовестные продавцы предлагают под видом популярных торговых марок фальшивую продукцию: загружают фото товаров известных брендов, делают соответствующее описание и ставят цену ниже, чем в магазине "у дома". В итоге человек клюет на выгоду, а потом разочаровывается в покупке.Единственное оружие в борьбе с подделками — это открытость и информационная работа с клиентами. "Улыбка радуги" отвечает за оригинальность и качество своих товаров, продаваемых как онлайн, так и офлайн. Все сертификаты соответствия находятся в свободном доступе на сайте компании под каждым товаром, за их актуальностью строго следят. То есть любой человек может ознакомиться с ними самостоятельно. Товар на полках сети и в витринах маркетплейсов появляется исключительно при наличии документов качества, добавили в пресс-службе.Реклама, Рекламодатель и продавец товаров: ООО "Дрогери ритейл", ОГРН 1079847078453, юр. адрес 196105, г. Санкт-Петербург, вн.тер.г. муниципальный округ Московская застава, пр-кт Московский, д. 158, литера Б, помещение 5Н, пом. 8Б., erid: 4CQwVszH9pWupRoxCwy.
https://ria.ru/20231218/podarki-1916002019.html
санкт-петербург
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/10/1809919313_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_0b7a3f5ae74782a7c713ea0f52653684.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
реклама, санкт-петербург, общество
Реклама, Санкт-Петербург, Общество

"Улыбка радуги" запустила услугу проверки товаров на подлинность

© Фото : Пресс-служба сети "Улыбка радуги"Дискаунтер "Улыбка радуги"
Дискаунтер Улыбка радуги - РИА Новости, 1920, 25.12.2023
© Фото : Пресс-служба сети "Улыбка радуги"
Дискаунтер "Улыбка радуги" . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 дек – РИА Новости. Теперь в "Улыбке радуги" (ООО "Дрогери ритейл") любой желающий может обратиться в контактный центр, чтобы убедиться в оригинальности купленного товара как в магазине, так и на маркетплейсе, сообщает пресс-служба ритейлера.
Если по какой-то причине клиент не может самостоятельно ознакомиться с документами, он может сделать запрос в контактный центр "Улыбки радуги" по номеру телефона +7(800) 505-66-00. Запросить можно не только сертификаты качества, но и, например, протокол лабораторных испытаний, говорится в сообщении.
Когда в компанию поступает запрос о подлинности товара, специалисты не просто показывают сертификат, а проводят анализ на предмет дефектов или сомнений клиента. Только после проверок на всех этапах движения товара покупатель получает обратную связь и все необходимые документы, отметили в пресс-службе.
Данный сервис становится особенно актуальным в то время, когда покупатели все чаще сталкиваются с подделками. Все чаще недобросовестные продавцы предлагают под видом популярных торговых марок фальшивую продукцию: загружают фото товаров известных брендов, делают соответствующее описание и ставят цену ниже, чем в магазине "у дома". В итоге человек клюет на выгоду, а потом разочаровывается в покупке.
Новый год: как выбрать подарки для близких и друзей
Новый год: как выбрать подарки для близких и друзей
18 декабря, 14:46
Единственное оружие в борьбе с подделками — это открытость и информационная работа с клиентами. "Улыбка радуги" отвечает за оригинальность и качество своих товаров, продаваемых как онлайн, так и офлайн. Все сертификаты соответствия находятся в свободном доступе на сайте компании под каждым товаром, за их актуальностью строго следят. То есть любой человек может ознакомиться с ними самостоятельно. Товар на полках сети и в витринах маркетплейсов появляется исключительно при наличии документов качества, добавили в пресс-службе.
Реклама, Рекламодатель и продавец товаров: ООО "Дрогери ритейл", ОГРН 1079847078453, юр. адрес 196105, г. Санкт-Петербург, вн.тер.г. муниципальный округ Московская застава, пр-кт Московский, д. 158, литера Б, помещение 5Н, пом. 8Б., erid: 4CQwVszH9pWupRoxCwy.
 
РекламаСанкт-ПетербургОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала