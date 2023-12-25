https://ria.ru/20231225/proverki-1917255474.html

"Улыбка радуги" запустила услугу проверки товаров на подлинность

"Улыбка радуги" запустила услугу проверки товаров на подлинность - РИА Новости, 25.12.2023

"Улыбка радуги" запустила услугу проверки товаров на подлинность

Теперь в "Улыбке радуги" (ООО "Дрогери ритейл") любой желающий может обратиться в контактный центр, чтобы убедиться в оригинальности купленного товара как в... РИА Новости, 25.12.2023

2023-12-25T10:00

2023-12-25T10:00

2023-12-25T10:00

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санкт-петербург

общество

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МОСКВА, 25 дек – РИА Новости. Теперь в "Улыбке радуги" (ООО "Дрогери ритейл") любой желающий может обратиться в контактный центр, чтобы убедиться в оригинальности купленного товара как в магазине, так и на маркетплейсе, сообщает пресс-служба ритейлера.Если по какой-то причине клиент не может самостоятельно ознакомиться с документами, он может сделать запрос в контактный центр "Улыбки радуги" по номеру телефона +7(800) 505-66-00. Запросить можно не только сертификаты качества, но и, например, протокол лабораторных испытаний, говорится в сообщении.Когда в компанию поступает запрос о подлинности товара, специалисты не просто показывают сертификат, а проводят анализ на предмет дефектов или сомнений клиента. Только после проверок на всех этапах движения товара покупатель получает обратную связь и все необходимые документы, отметили в пресс-службе.Данный сервис становится особенно актуальным в то время, когда покупатели все чаще сталкиваются с подделками. Все чаще недобросовестные продавцы предлагают под видом популярных торговых марок фальшивую продукцию: загружают фото товаров известных брендов, делают соответствующее описание и ставят цену ниже, чем в магазине "у дома". В итоге человек клюет на выгоду, а потом разочаровывается в покупке.Единственное оружие в борьбе с подделками — это открытость и информационная работа с клиентами. "Улыбка радуги" отвечает за оригинальность и качество своих товаров, продаваемых как онлайн, так и офлайн. Все сертификаты соответствия находятся в свободном доступе на сайте компании под каждым товаром, за их актуальностью строго следят. То есть любой человек может ознакомиться с ними самостоятельно. Товар на полках сети и в витринах маркетплейсов появляется исключительно при наличии документов качества, добавили в пресс-службе.Реклама, Рекламодатель и продавец товаров: ООО "Дрогери ритейл", ОГРН 1079847078453, юр. адрес 196105, г. Санкт-Петербург, вн.тер.г. муниципальный округ Московская застава, пр-кт Московский, д. 158, литера Б, помещение 5Н, пом. 8Б., erid: 4CQwVszH9pWupRoxCwy.

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

реклама, санкт-петербург, общество