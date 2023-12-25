https://ria.ru/20231225/proizvodstvo-1917942382.html
Рогов сообщил о создании на Украине подземных военных производств
Рогов сообщил о создании на Украине подземных военных производств - РИА Новости, 25.12.2023
Рогов сообщил о создании на Украине подземных военных производств
Глава запорожского общественного движения "Мы - вместе с Россией" Владимир Рогов заявил, что украинские власти, опасаясь российский ударов, перевели часть... РИА Новости, 25.12.2023
2023-12-25T14:26
2023-12-25T14:26
2023-12-25T14:26
специальная военная операция на украине
в мире
украина
владимир рогов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 дек - РИА Новости. Глава запорожского общественного движения "Мы - вместе с Россией" Владимир Рогов заявил, что украинские власти, опасаясь российский ударов, перевели часть военного производства под землю. "По имеющей оперативной информации, в той же Одесской, Николаевской, Киевской областях и в ряде других регионов, подконтрольных режиму Зеленского, построены подземные производства, в которых осуществляется военное производство и сборка, в том числе дронов камикадзе украинского варианта с реактивными двигателями", - сказал Рогов РИА Новости. По его словам, киевские власти переводят военное производство под землю, опасаясь российских авиаударов.
https://ria.ru/20231225/ukraine-1917784444.html
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в мире, украина, владимир рогов
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Владимир Рогов
Рогов сообщил о создании на Украине подземных военных производств
Рогов: украинские власти перевели часть военного производства под землю
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 дек - РИА Новости. Глава запорожского общественного движения "Мы - вместе с Россией" Владимир Рогов заявил, что украинские власти, опасаясь российский ударов, перевели часть военного производства под землю.
"По имеющей оперативной информации, в той же Одесской, Николаевской, Киевской областях и в ряде других регионов, подконтрольных режиму Зеленского, построены подземные производства, в которых осуществляется военное производство и сборка, в том числе дронов камикадзе украинского варианта с реактивными двигателями", - сказал Рогов РИА Новости.
По его словам, киевские власти переводят военное производство под землю, опасаясь российских авиаударов.
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