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Рогов сообщил о создании на Украине подземных военных производств - РИА Новости, 25.12.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:26 25.12.2023
https://ria.ru/20231225/proizvodstvo-1917942382.html
Рогов сообщил о создании на Украине подземных военных производств
Рогов сообщил о создании на Украине подземных военных производств - РИА Новости, 25.12.2023
Рогов сообщил о создании на Украине подземных военных производств
Глава запорожского общественного движения "Мы - вместе с Россией" Владимир Рогов заявил, что украинские власти, опасаясь российский ударов, перевели часть... РИА Новости, 25.12.2023
2023-12-25T14:26
2023-12-25T14:26
специальная военная операция на украине
в мире
украина
владимир рогов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 дек - РИА Новости. Глава запорожского общественного движения "Мы - вместе с Россией" Владимир Рогов заявил, что украинские власти, опасаясь российский ударов, перевели часть военного производства под землю. "По имеющей оперативной информации, в той же Одесской, Николаевской, Киевской областях и в ряде других регионов, подконтрольных режиму Зеленского, построены подземные производства, в которых осуществляется военное производство и сборка, в том числе дронов камикадзе украинского варианта с реактивными двигателями", - сказал Рогов РИА Новости. По его словам, киевские власти переводят военное производство под землю, опасаясь российских авиаударов.
https://ria.ru/20231225/ukraine-1917784444.html
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в мире, украина, владимир рогов
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Владимир Рогов
Рогов сообщил о создании на Украине подземных военных производств

Рогов: украинские власти перевели часть военного производства под землю

© AP Photo / Natacha PisarenkoУкраинский флаг
Украинский флаг - РИА Новости, 1920, 25.12.2023
© AP Photo / Natacha Pisarenko
Украинский флаг. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 дек - РИА Новости. Глава запорожского общественного движения "Мы - вместе с Россией" Владимир Рогов заявил, что украинские власти, опасаясь российский ударов, перевели часть военного производства под землю.
"По имеющей оперативной информации, в той же Одесской, Николаевской, Киевской областях и в ряде других регионов, подконтрольных режиму Зеленского, построены подземные производства, в которых осуществляется военное производство и сборка, в том числе дронов камикадзе украинского варианта с реактивными двигателями", - сказал Рогов РИА Новости.
По его словам, киевские власти переводят военное производство под землю, опасаясь российских авиаударов.
Офицеры Государственной пограничной службы Украины - РИА Новости, 1920, 25.12.2023
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаВладимир Рогов
 
 
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