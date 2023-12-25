https://ria.ru/20231225/proizvodstvo-1917942382.html

Рогов сообщил о создании на Украине подземных военных производств

Рогов сообщил о создании на Украине подземных военных производств - РИА Новости, 25.12.2023

Рогов сообщил о создании на Украине подземных военных производств

Глава запорожского общественного движения "Мы - вместе с Россией" Владимир Рогов заявил, что украинские власти, опасаясь российский ударов, перевели часть... РИА Новости, 25.12.2023

2023-12-25T14:26

2023-12-25T14:26

2023-12-25T14:26

специальная военная операция на украине

в мире

украина

владимир рогов

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 дек - РИА Новости. Глава запорожского общественного движения "Мы - вместе с Россией" Владимир Рогов заявил, что украинские власти, опасаясь российский ударов, перевели часть военного производства под землю. "По имеющей оперативной информации, в той же Одесской, Николаевской, Киевской областях и в ряде других регионов, подконтрольных режиму Зеленского, построены подземные производства, в которых осуществляется военное производство и сборка, в том числе дронов камикадзе украинского варианта с реактивными двигателями", - сказал Рогов РИА Новости. По его словам, киевские власти переводят военное производство под землю, опасаясь российских авиаударов.

https://ria.ru/20231225/ukraine-1917784444.html

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в мире, украина, владимир рогов