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Экс-начальник НИИ ФСИН получил десять лет колонии за взятки
Экс-начальник НИИ ФСИН получил десять лет колонии за взятки - РИА Новости, 25.12.2023
Экс-начальник НИИ ФСИН получил десять лет колонии за взятки
Головинский суд Москвы в понедельник приговорил к 10 годам колонии строгого режима бывшего начальника НИИ ФСИН России генерал-майора внутренней службы Андрея... РИА Новости, 25.12.2023
2023-12-25T15:38
2023-12-25T15:38
2023-12-25T16:02
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МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Головинский суд Москвы в понедельник приговорил к 10 годам колонии строгого режима бывшего начальника НИИ ФСИН России генерал-майора внутренней службы Андрея Быкова за взятки и незаконное приобретение оружия, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда."Быков Андрей Викторович признан виновным в получении взятки, злоупотреблении должностными полномочиями, незаконном приобретении и ношении оружия ему назначено наказание сроком на 10 лет со штрафом в размере 5 миллионов рублей",- сказала собеседница агентства.Срок Быков будет отбывать в колонии строгого режима.С апреля 2018 по апрель 2021 года Быков заключил 95 договоров о трудоустройстве в институт на должности вольнонаемных работников с действующими сотрудниками. Быков, осознавая, что сотрудники выполняют научные работы по основному месту службы, организовал предоставление ими отчетов о выполнении работ сверх этого ради дополнительных выплат.В результате НИИ понесло ущерб на сумму свыше 40 миллионов рублей, следует из материалов дела. Как стало известно в ходе судебных разбирательств, сотрудники платили ему за допуск к комиссии, которая и определяла размер премий.
https://ria.ru/20231222/vzyatka-1917540088.html
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происшествия, россия, москва, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Москва, Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России), Следственный комитет России (СК РФ)
Экс-начальник НИИ ФСИН получил десять лет колонии за взятки
Экс-начальник НИИ ФСИН Быков получил 10 лет колонии строгого режима за взятки
МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Головинский суд Москвы в понедельник приговорил к 10 годам колонии строгого режима бывшего начальника НИИ ФСИН России генерал-майора внутренней службы Андрея Быкова за взятки и незаконное приобретение оружия, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
"Быков Андрей Викторович признан виновным в получении взятки, злоупотреблении должностными полномочиями, незаконном приобретении и ношении оружия ему назначено наказание сроком на 10 лет со штрафом в размере 5 миллионов рублей",- сказала собеседница агентства.
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Срок Быков будет отбывать в колонии строгого режима.
С апреля 2018 по апрель 2021 года Быков заключил 95 договоров о трудоустройстве в институт на должности вольнонаемных работников с действующими сотрудниками. Быков, осознавая, что сотрудники выполняют научные работы по основному месту службы, организовал предоставление ими отчетов о выполнении работ сверх этого ради дополнительных выплат.
В результате НИИ понесло ущерб на сумму свыше 40 миллионов рублей, следует из материалов дела. Как стало известно в ходе судебных разбирательств, сотрудники платили ему за допуск к комиссии, которая и определяла размер премий.
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