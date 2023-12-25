Рейтинг@Mail.ru
Глава поискового движения Молдавии стал лауреатом премии "Время молодых" - РИА Новости, 25.12.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Выставка Россия
Выставка-форум "Россия"
 
21:04 25.12.2023
https://ria.ru/20231225/premiya-1918049178.html
Глава поискового движения Молдавии стал лауреатом премии "Время молодых"
Глава поискового движения Молдавии стал лауреатом премии "Время молодых" - РИА Новости, 25.12.2023
Глава поискового движения Молдавии стал лауреатом премии "Время молодых"
Глава Координационного совета российских соотечественников, Национального Комитета "Победа" и поискового движения Молдавии Алексей Петрович сообщил, что стал... РИА Новости, 25.12.2023
2023-12-25T21:04
2023-12-25T21:04
выставка-форум "россия"
выставка-форум "россия"
молдавия
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/19/1918048432_0:29:2048:1181_1920x0_80_0_0_95b79c2385e13925f0f8a8c2c290c015.jpg
КИШИНЕВ, 25 дек - РИА Новости. Глава Координационного совета российских соотечественников, Национального Комитета "Победа" и поискового движения Молдавии Алексей Петрович сообщил, что стал лауреатом Всероссийской премии "Время молодых" в номинации "Друг России". "Решением жюри Всероссийской премии "Время молодых" в номинации "Друг России" председатель Координационного совета российских соотечественников, глава Национального Комитета "Победа" Алексей Петрович вошёл в число победителей. Церемония состоялась на международной выставке-форуме "Россия" на ВДНХ", - написал Петрович в своем Telegram-канале. По его словам, для него очень ценно, что Россия, несмотря ни на что, видит и находит в Молдавии друзей. "Это вселяет надежду на то, что отношения наших народов всё-таки вернутся в мирное и конструктивное русло… Я никогда не набивался никому в друзья, но если дружил, то всегда верно и искренне. Друг, в отличие от партнёра, как раз и отличается этими двумя важными качествами. Для меня и моих товарищей это высокое признание нашего труда по сохранению исторической памяти", - подчеркнул Петрович. Поисковое движение Молдавии на протяжении многих лет занимается поиском и идентификацией воинских захоронений времен Великой Отечественной войны, уходом за воинскими кладбищам, восстановлением имен и судеб погибших военнослужащих Красной армии. Молдавия была одной из первых советских республик, принявших на себя удар гитлеровцев и их союзников. В ночь на 22 июня 1941 года вражеская авиация, начали совершать налеты на территорию Молдавской ССР. За время нацистской оккупации был подвергнут пыткам каждый десятый житель республики - 207 тысяч человек, из которых 23 тысячи умерли. От голода и болезней за первые два года оккупации в Молдавии погибли около 200 тысяч человек, здесь было создано 49 концентрационных лагерей. Около 400 тысяч уроженцев Молдавии воевали в составе Красной Армии, подвиги 250 тысяч из них отмечены наградами, 19 человек стали Героями Советского Союза.
молдавия
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/19/1918048432_114:0:1934:1365_1920x0_80_0_0_c25d89f7050343e769f85da49629068c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
выставка-форум "россия", молдавия, россия
Выставка-форум "Россия", Выставка-форум "Россия", Молдавия, Россия
Глава поискового движения Молдавии стал лауреатом премии "Время молодых"

Глава поискового движения Молдавии стал лауреатом премии "Время молодых"

© Фото из социальной сети Алексея ПетровичаГлава поискового движения Молдавии Алексей Петрович стал лауреатом Всероссийской премии "Время молодых" в номинации "Друг России"
Глава поискового движения Молдавии Алексей Петрович стал лауреатом Всероссийской премии Время молодых в номинации Друг России
© Фото из социальной сети Алексея Петровича
Глава поискового движения Молдавии Алексей Петрович стал лауреатом Всероссийской премии "Время молодых" в номинации "Друг России"
Читать ria.ru в
КИШИНЕВ, 25 дек - РИА Новости. Глава Координационного совета российских соотечественников, Национального Комитета "Победа" и поискового движения Молдавии Алексей Петрович сообщил, что стал лауреатом Всероссийской премии "Время молодых" в номинации "Друг России".
"Решением жюри Всероссийской премии "Время молодых" в номинации "Друг России" председатель Координационного совета российских соотечественников, глава Национального Комитета "Победа" Алексей Петрович вошёл в число победителей. Церемония состоялась на международной выставке-форуме "Россия" на ВДНХ", - написал Петрович в своем Telegram-канале.
Почувствовать страну: международная выставка-форум "Россия"
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Международная выставка-форум "Россия" — это важнейшие достижения страны, собранные на одной площадке.

Международная выставка-форум Россия

Международная выставка-форум "Россия" — это важнейшие достижения страны, собранные на одной площадке.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
1 из 17
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Республика Карелия представила интересные места для путешествий, мастер-классы и народные промыслы.

Международная выставка-форум Россия

Республика Карелия представила интересные места для путешествий, мастер-классы и народные промыслы.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
2 из 17
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Миллионным посетителем выставки стала жительница Пензы Светлана Сулейманова. Ей подарили три билета на балет "Щелкунчик" в Большом театре.

Миллионный посетитель международной выставки-форума Россия Светлана Сулейманова в Большом театре

Миллионным посетителем выставки стала жительница Пензы Светлана Сулейманова. Ей подарили три билета на балет "Щелкунчик" в Большом театре.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
3 из 17
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Прошла церемония прикрепления миниатюры "Санкт-Петербург" к арт-объекту "Вышитая карта России".

Церемония прикрепления вышитой миниатюры Санкт-Петербург к арт-объекту Выставки Вышитая карта России, павильон №75

Прошла церемония прикрепления миниатюры "Санкт-Петербург" к арт-объекту "Вышитая карта России".

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
4 из 17
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Для детей и подростков провели экскурсию по выставочному пространству "Почувствуй Россию".

Экскурсия для детей и подростков по выставочному пространству Почувствуй Россию

Для детей и подростков провели экскурсию по выставочному пространству "Почувствуй Россию".

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
5 из 17
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Выставку посетил бурятский Дед Мороз Сагаан Убгэн.

День Деда Мороза: Сагаан Убгэн (Республика Бурятия), шествие от Главной арки ВДНХ

Выставку посетил бурятский Дед Мороз Сагаан Убгэн.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
6 из 17
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Фигуристка Евгения Медведева рассказала гостям о своих планах на будущее.

Встреча с фигуристкой Евгенией Медведевой на Международной выставке-форуме Россия

Фигуристка Евгения Медведева рассказала гостям о своих планах на будущее.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
7 из 17
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Для детей участников спецоперации показали сказку "Мастерская чудес".

Мастерская чудес - новогодние елки для детей участников СВО

Для детей участников спецоперации показали сказку "Мастерская чудес".

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
8 из 17
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

В течение всего времени для гостей проводят культурно-развлекательные мероприятия.

Стенд Ямало-Ненецкого автономного округа на Международной выставке-форуме Россия

В течение всего времени для гостей проводят культурно-развлекательные мероприятия.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
9 из 17
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Организована насыщенная деловая и образовательная программа.

Павильон № 34

Организована насыщенная деловая и образовательная программа.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
10 из 17
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Всего на выставке действует 131 экспозиция.

Павильон № 34

Всего на выставке действует 131 экспозиция.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
11 из 17
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

На "Аллее славы" торжественно открыли экспозицию зимних видов спорта.

Торжественная церемония открытия новой экспозиции Аллеи славы

На "Аллее славы" торжественно открыли экспозицию зимних видов спорта.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
12 из 17
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Сейчас на выставке проходят Дни регионов, которые продлятся до 14 января 2024 года.

Международная выставка-форум Россия

Сейчас на выставке проходят Дни регионов, которые продлятся до 14 января 2024 года.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
13 из 17
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Состоялся показ поэтического спектакля "Вера, Надежда, Любовь".

Поэтический спектакль Вера, Надежда, Любовь на Международной выставке-форуме Россия

Состоялся показ поэтического спектакля "Вера, Надежда, Любовь".

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
14 из 17
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Выставку можно посетить бесплатно, но на отдельные мероприятия нужна регистрация.

День Деда Мороза: Сагаан Убгэн (Республика Бурятия), программа на Главной уличной сцене

Выставку можно посетить бесплатно, но на отдельные мероприятия нужна регистрация.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
15 из 17
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Она будет работать до 12 апреля 2024 года.

Экскурсия для детей и подростков по выставочному пространству Почувствуй Россию

Она будет работать до 12 апреля 2024 года.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
16 из 17
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

РИА Новости является генеральным информационным партнером и официальным фотохост-агентством мероприятия.

Стенд Омской области на Международной выставке-форуме Россия

РИА Новости является генеральным информационным партнером и официальным фотохост-агентством мероприятия.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
17 из 17

Международная выставка-форум "Россия" — это важнейшие достижения страны, собранные на одной площадке.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
1 из 17

Республика Карелия представила интересные места для путешествий, мастер-классы и народные промыслы.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
2 из 17

Миллионным посетителем выставки стала жительница Пензы Светлана Сулейманова. Ей подарили три билета на балет "Щелкунчик" в Большом театре.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
3 из 17

Прошла церемония прикрепления миниатюры "Санкт-Петербург" к арт-объекту "Вышитая карта России".

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
4 из 17

Для детей и подростков провели экскурсию по выставочному пространству "Почувствуй Россию".

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
5 из 17

Выставку посетил бурятский Дед Мороз Сагаан Убгэн.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
6 из 17

Фигуристка Евгения Медведева рассказала гостям о своих планах на будущее.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
7 из 17

Для детей участников спецоперации показали сказку "Мастерская чудес".

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
8 из 17

В течение всего времени для гостей проводят культурно-развлекательные мероприятия.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
9 из 17

Организована насыщенная деловая и образовательная программа.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
10 из 17

Всего на выставке действует 131 экспозиция.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
11 из 17

На "Аллее славы" торжественно открыли экспозицию зимних видов спорта.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
12 из 17

Сейчас на выставке проходят Дни регионов, которые продлятся до 14 января 2024 года.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
13 из 17

Состоялся показ поэтического спектакля "Вера, Надежда, Любовь".

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
14 из 17

Выставку можно посетить бесплатно, но на отдельные мероприятия нужна регистрация.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
15 из 17

Она будет работать до 12 апреля 2024 года.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
16 из 17

РИА Новости является генеральным информационным партнером и официальным фотохост-агентством мероприятия.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
17 из 17
По его словам, для него очень ценно, что Россия, несмотря ни на что, видит и находит в Молдавии друзей. "Это вселяет надежду на то, что отношения наших народов всё-таки вернутся в мирное и конструктивное русло… Я никогда не набивался никому в друзья, но если дружил, то всегда верно и искренне. Друг, в отличие от партнёра, как раз и отличается этими двумя важными качествами. Для меня и моих товарищей это высокое признание нашего труда по сохранению исторической памяти", - подчеркнул Петрович.
Поисковое движение Молдавии на протяжении многих лет занимается поиском и идентификацией воинских захоронений времен Великой Отечественной войны, уходом за воинскими кладбищам, восстановлением имен и судеб погибших военнослужащих Красной армии.
Молдавия была одной из первых советских республик, принявших на себя удар гитлеровцев и их союзников. В ночь на 22 июня 1941 года вражеская авиация, начали совершать налеты на территорию Молдавской ССР. За время нацистской оккупации был подвергнут пыткам каждый десятый житель республики - 207 тысяч человек, из которых 23 тысячи умерли. От голода и болезней за первые два года оккупации в Молдавии погибли около 200 тысяч человек, здесь было создано 49 концентрационных лагерей. Около 400 тысяч уроженцев Молдавии воевали в составе Красной Армии, подвиги 250 тысяч из них отмечены наградами, 19 человек стали Героями Советского Союза.
Сочетание традиций и современности: международная выставка-форум "Россия"
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Уникальная международная выставка-форум "Россия" продолжает свою работу.

Презентация Краснодарского края на Международной выставке-форуме Россия

Уникальная международная выставка-форум "Россия" продолжает свою работу.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
1 из 17
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Достижения Краснодарского края представил губернатор Вениамин Кондратьев.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев на Международной выставке-форуме Россия

Достижения Краснодарского края представил губернатор Вениамин Кондратьев.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
2 из 17
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Прошла лекция, посвященная семейным ценностям и благотворительности.

Семейные ценности и их роль в формировании государства. Лекция о благотворительности

Прошла лекция, посвященная семейным ценностям и благотворительности.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
3 из 17
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Для гостей выставки проводят мастер-классы по художественной обработке льда.

Мастер-классы по художественной обработке льда, уличное пространство у Главного входа на ВДНХ

Для гостей выставки проводят мастер-классы по художественной обработке льда.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
4 из 17
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

В рамках программы "День рождения Дедов Морозов России" на главной сцене проходят концерты.

Концерт на Главной сцене в рамках программы День рождения Дедов Морозов России

В рамках программы "День рождения Дедов Морозов России" на главной сцене проходят концерты.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
5 из 17
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Состоялась церемония награждения регионов и волонтеров акций "Сад Памяти" и "Сохраним лес".

Церемония награждения регионов и волонтеров лесных акций Сад Памяти и Сохраним лес, павильон В Природоград

Состоялась церемония награждения регионов и волонтеров акций "Сад Памяти" и "Сохраним лес".

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
6 из 17
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Выставку во второй раз посетил президент России Владимир Путин. Он осмотрел стенды Приморского края, Тюменской области, Красноярского края, Омской и Архангельской областей, а также Санкт-Петербурга.

Президент РФ Владимир Путин и генеральный директор выставки достижений Россия Наталья Виртуозова во время осмотра выставки-форума Россия

Выставку во второй раз посетил президент России Владимир Путин. Он осмотрел стенды Приморского края, Тюменской области, Красноярского края, Омской и Архангельской областей, а также Санкт-Петербурга.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
7 из 17
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

О Республике Крым рассказал ее глава Сергей Аксенов.

Пресс-подход Главы республики Крым Сергея Аксенова на Международной выставке-форуме Россия

О Республике Крым рассказал ее глава Сергей Аксенов.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
8 из 17
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

В День Крыма прошла свадьба, которая сочетала в себе фольклорные русские традиции региона и современное бракосочетание.

Крымская свадьба на Международной выставке-форуме Россия

В День Крыма прошла свадьба, которая сочетала в себе фольклорные русские традиции региона и современное бракосочетание.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
9 из 17
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Проходит мастер-класс по изготовлению новогодних украшений.

Мастер-класс по изготовлению новогодних украшений на Международной выставке-форуме Россия

Проходит мастер-класс по изготовлению новогодних украшений.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
10 из 17
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

В павильоне "Сделано нами" посетители могут познакомиться с достижениями российской промышленности.

Павильон Сделано нами на Международной выставке-форуме Россия

В павильоне "Сделано нами" посетители могут познакомиться с достижениями российской промышленности.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
11 из 17
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Удивляет гостей и павильон "Мир цифры".

Павильон Е (Мир Цифры) на Международной выставке-форуме Россия

Удивляет гостей и павильон "Мир цифры".

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
12 из 17
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

В рамках выставки предусмотрены образовательные и деловые мероприятия.

Международная выставка-форум Россия

В рамках выставки предусмотрены образовательные и деловые мероприятия.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
13 из 17
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Не останутся гости и без культурной программы.

Международная выставка-форум Россия

Не останутся гости и без культурной программы.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
14 из 17
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

На Главной аллее ВДНХ украсили ели к Новому году. Всего их 89, что соответствует числу российских регионов.

Международная выставка-форум Россия

На Главной аллее ВДНХ украсили ели к Новому году. Всего их 89, что соответствует числу российских регионов.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
15 из 17
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Увидеть весь масштаб выставки посетители могут до 12 апреля 2024 года.

День Деда Мороза: Чысхаан и Эхээ Дьыл (Саха)

Увидеть весь масштаб выставки посетители могут до 12 апреля 2024 года.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
16 из 17
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

РИА Новости — генеральный информационный партнер и официальное фотохост-агентство мероприятия.

Международная выставка-форум Россия

РИА Новости — генеральный информационный партнер и официальное фотохост-агентство мероприятия.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
17 из 17

Уникальная международная выставка-форум "Россия" продолжает свою работу.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
1 из 17

Достижения Краснодарского края представил губернатор Вениамин Кондратьев.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
2 из 17

Прошла лекция, посвященная семейным ценностям и благотворительности.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
3 из 17

Для гостей выставки проводят мастер-классы по художественной обработке льда.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
4 из 17

В рамках программы "День рождения Дедов Морозов России" на главной сцене проходят концерты.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
5 из 17

Состоялась церемония награждения регионов и волонтеров акций "Сад Памяти" и "Сохраним лес".

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
6 из 17

Выставку во второй раз посетил президент России Владимир Путин. Он осмотрел стенды Приморского края, Тюменской области, Красноярского края, Омской и Архангельской областей, а также Санкт-Петербурга.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
7 из 17

О Республике Крым рассказал ее глава Сергей Аксенов.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
8 из 17

В День Крыма прошла свадьба, которая сочетала в себе фольклорные русские традиции региона и современное бракосочетание.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
9 из 17

Проходит мастер-класс по изготовлению новогодних украшений.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
10 из 17

В павильоне "Сделано нами" посетители могут познакомиться с достижениями российской промышленности.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
11 из 17

Удивляет гостей и павильон "Мир цифры".

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
12 из 17

В рамках выставки предусмотрены образовательные и деловые мероприятия.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
13 из 17

Не останутся гости и без культурной программы.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
14 из 17

На Главной аллее ВДНХ украсили ели к Новому году. Всего их 89, что соответствует числу российских регионов.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
15 из 17

Увидеть весь масштаб выставки посетители могут до 12 апреля 2024 года.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
16 из 17

РИА Новости — генеральный информационный партнер и официальное фотохост-агентство мероприятия.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
17 из 17
 
Выставка-форум "Россия"Выставка-форум "Россия"МолдавияРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала