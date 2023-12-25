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Глава поискового движения Молдавии стал лауреатом премии "Время молодых"

Глава поискового движения Молдавии стал лауреатом премии "Время молодых" - РИА Новости, 25.12.2023

Глава поискового движения Молдавии стал лауреатом премии "Время молодых"

Глава Координационного совета российских соотечественников, Национального Комитета "Победа" и поискового движения Молдавии Алексей Петрович сообщил, что стал... РИА Новости, 25.12.2023

2023-12-25T21:04

2023-12-25T21:04

2023-12-25T21:04

выставка-форум "россия"

выставка-форум "россия"

молдавия

россия

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КИШИНЕВ, 25 дек - РИА Новости. Глава Координационного совета российских соотечественников, Национального Комитета "Победа" и поискового движения Молдавии Алексей Петрович сообщил, что стал лауреатом Всероссийской премии "Время молодых" в номинации "Друг России". "Решением жюри Всероссийской премии "Время молодых" в номинации "Друг России" председатель Координационного совета российских соотечественников, глава Национального Комитета "Победа" Алексей Петрович вошёл в число победителей. Церемония состоялась на международной выставке-форуме "Россия" на ВДНХ", - написал Петрович в своем Telegram-канале. По его словам, для него очень ценно, что Россия, несмотря ни на что, видит и находит в Молдавии друзей. "Это вселяет надежду на то, что отношения наших народов всё-таки вернутся в мирное и конструктивное русло… Я никогда не набивался никому в друзья, но если дружил, то всегда верно и искренне. Друг, в отличие от партнёра, как раз и отличается этими двумя важными качествами. Для меня и моих товарищей это высокое признание нашего труда по сохранению исторической памяти", - подчеркнул Петрович. Поисковое движение Молдавии на протяжении многих лет занимается поиском и идентификацией воинских захоронений времен Великой Отечественной войны, уходом за воинскими кладбищам, восстановлением имен и судеб погибших военнослужащих Красной армии. Молдавия была одной из первых советских республик, принявших на себя удар гитлеровцев и их союзников. В ночь на 22 июня 1941 года вражеская авиация, начали совершать налеты на территорию Молдавской ССР. За время нацистской оккупации был подвергнут пыткам каждый десятый житель республики - 207 тысяч человек, из которых 23 тысячи умерли. От голода и болезней за первые два года оккупации в Молдавии погибли около 200 тысяч человек, здесь было создано 49 концентрационных лагерей. Около 400 тысяч уроженцев Молдавии воевали в составе Красной Армии, подвиги 250 тысяч из них отмечены наградами, 19 человек стали Героями Советского Союза.

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выставка-форум "россия", молдавия, россия