Глава поискового движения Молдавии стал лауреатом премии "Время молодых"
Международная выставка-форум "Россия" — это важнейшие достижения страны, собранные на одной площадке.
Международная выставка-форум "Россия" — это важнейшие достижения страны, собранные на одной площадке.
Республика Карелия представила интересные места для путешествий, мастер-классы и народные промыслы.
Республика Карелия представила интересные места для путешествий, мастер-классы и народные промыслы.
Миллионным посетителем выставки стала жительница Пензы Светлана Сулейманова. Ей подарили три билета на балет "Щелкунчик" в Большом театре.
Миллионным посетителем выставки стала жительница Пензы Светлана Сулейманова. Ей подарили три билета на балет "Щелкунчик" в Большом театре.
Прошла церемония прикрепления миниатюры "Санкт-Петербург" к арт-объекту "Вышитая карта России".
Прошла церемония прикрепления миниатюры "Санкт-Петербург" к арт-объекту "Вышитая карта России".
Для детей и подростков провели экскурсию по выставочному пространству "Почувствуй Россию".
Для детей и подростков провели экскурсию по выставочному пространству "Почувствуй Россию".
Выставку посетил бурятский Дед Мороз Сагаан Убгэн.
Выставку посетил бурятский Дед Мороз Сагаан Убгэн.
Фигуристка Евгения Медведева рассказала гостям о своих планах на будущее.
Фигуристка Евгения Медведева рассказала гостям о своих планах на будущее.
Для детей участников спецоперации показали сказку "Мастерская чудес".
Для детей участников спецоперации показали сказку "Мастерская чудес".
В течение всего времени для гостей проводят культурно-развлекательные мероприятия.
В течение всего времени для гостей проводят культурно-развлекательные мероприятия.
Организована насыщенная деловая и образовательная программа.
Организована насыщенная деловая и образовательная программа.
Всего на выставке действует 131 экспозиция.
На "Аллее славы" торжественно открыли экспозицию зимних видов спорта.
На "Аллее славы" торжественно открыли экспозицию зимних видов спорта.
Сейчас на выставке проходят Дни регионов, которые продлятся до 14 января 2024 года.
Сейчас на выставке проходят Дни регионов, которые продлятся до 14 января 2024 года.
Состоялся показ поэтического спектакля "Вера, Надежда, Любовь".
Состоялся показ поэтического спектакля "Вера, Надежда, Любовь".
Выставку можно посетить бесплатно, но на отдельные мероприятия нужна регистрация.
Выставку можно посетить бесплатно, но на отдельные мероприятия нужна регистрация.
Она будет работать до 12 апреля 2024 года.
РИА Новости является генеральным информационным партнером и официальным фотохост-агентством мероприятия.
РИА Новости является генеральным информационным партнером и официальным фотохост-агентством мероприятия.
Международная выставка-форум "Россия" — это важнейшие достижения страны, собранные на одной площадке.
Республика Карелия представила интересные места для путешествий, мастер-классы и народные промыслы.
Миллионным посетителем выставки стала жительница Пензы Светлана Сулейманова. Ей подарили три билета на балет "Щелкунчик" в Большом театре.
Прошла церемония прикрепления миниатюры "Санкт-Петербург" к арт-объекту "Вышитая карта России".
Для детей и подростков провели экскурсию по выставочному пространству "Почувствуй Россию".
Выставку посетил бурятский Дед Мороз Сагаан Убгэн.
Фигуристка Евгения Медведева рассказала гостям о своих планах на будущее.
Для детей участников спецоперации показали сказку "Мастерская чудес".
В течение всего времени для гостей проводят культурно-развлекательные мероприятия.
Организована насыщенная деловая и образовательная программа.
Всего на выставке действует 131 экспозиция.
На "Аллее славы" торжественно открыли экспозицию зимних видов спорта.
Сейчас на выставке проходят Дни регионов, которые продлятся до 14 января 2024 года.
Состоялся показ поэтического спектакля "Вера, Надежда, Любовь".
Выставку можно посетить бесплатно, но на отдельные мероприятия нужна регистрация.
Она будет работать до 12 апреля 2024 года.
РИА Новости является генеральным информационным партнером и официальным фотохост-агентством мероприятия.
Уникальная международная выставка-форум "Россия" продолжает свою работу.
Уникальная международная выставка-форум "Россия" продолжает свою работу.
Достижения Краснодарского края представил губернатор Вениамин Кондратьев.
Достижения Краснодарского края представил губернатор Вениамин Кондратьев.
Прошла лекция, посвященная семейным ценностям и благотворительности.
Прошла лекция, посвященная семейным ценностям и благотворительности.
Для гостей выставки проводят мастер-классы по художественной обработке льда.
Для гостей выставки проводят мастер-классы по художественной обработке льда.
В рамках программы "День рождения Дедов Морозов России" на главной сцене проходят концерты.
В рамках программы "День рождения Дедов Морозов России" на главной сцене проходят концерты.
Состоялась церемония награждения регионов и волонтеров акций "Сад Памяти" и "Сохраним лес".
Состоялась церемония награждения регионов и волонтеров акций "Сад Памяти" и "Сохраним лес".
Выставку во второй раз посетил президент России Владимир Путин. Он осмотрел стенды Приморского края, Тюменской области, Красноярского края, Омской и Архангельской областей, а также Санкт-Петербурга.
Выставку во второй раз посетил президент России Владимир Путин. Он осмотрел стенды Приморского края, Тюменской области, Красноярского края, Омской и Архангельской областей, а также Санкт-Петербурга.
О Республике Крым рассказал ее глава Сергей Аксенов.
О Республике Крым рассказал ее глава Сергей Аксенов.
В День Крыма прошла свадьба, которая сочетала в себе фольклорные русские традиции региона и современное бракосочетание.
В День Крыма прошла свадьба, которая сочетала в себе фольклорные русские традиции региона и современное бракосочетание.
Проходит мастер-класс по изготовлению новогодних украшений.
Проходит мастер-класс по изготовлению новогодних украшений.
В павильоне "Сделано нами" посетители могут познакомиться с достижениями российской промышленности.
В павильоне "Сделано нами" посетители могут познакомиться с достижениями российской промышленности.
В рамках выставки предусмотрены образовательные и деловые мероприятия.
В рамках выставки предусмотрены образовательные и деловые мероприятия.
Не останутся гости и без культурной программы.
Не останутся гости и без культурной программы.
На Главной аллее ВДНХ украсили ели к Новому году. Всего их 89, что соответствует числу российских регионов.
На Главной аллее ВДНХ украсили ели к Новому году. Всего их 89, что соответствует числу российских регионов.
Увидеть весь масштаб выставки посетители могут до 12 апреля 2024 года.
Увидеть весь масштаб выставки посетители могут до 12 апреля 2024 года.
РИА Новости — генеральный информационный партнер и официальное фотохост-агентство мероприятия.
РИА Новости — генеральный информационный партнер и официальное фотохост-агентство мероприятия.
Уникальная международная выставка-форум "Россия" продолжает свою работу.
Достижения Краснодарского края представил губернатор Вениамин Кондратьев.
Прошла лекция, посвященная семейным ценностям и благотворительности.
Для гостей выставки проводят мастер-классы по художественной обработке льда.
В рамках программы "День рождения Дедов Морозов России" на главной сцене проходят концерты.
Состоялась церемония награждения регионов и волонтеров акций "Сад Памяти" и "Сохраним лес".
Выставку во второй раз посетил президент России Владимир Путин. Он осмотрел стенды Приморского края, Тюменской области, Красноярского края, Омской и Архангельской областей, а также Санкт-Петербурга.
О Республике Крым рассказал ее глава Сергей Аксенов.
В День Крыма прошла свадьба, которая сочетала в себе фольклорные русские традиции региона и современное бракосочетание.
Проходит мастер-класс по изготовлению новогодних украшений.
В павильоне "Сделано нами" посетители могут познакомиться с достижениями российской промышленности.
В рамках выставки предусмотрены образовательные и деловые мероприятия.
Не останутся гости и без культурной программы.
На Главной аллее ВДНХ украсили ели к Новому году. Всего их 89, что соответствует числу российских регионов.
Увидеть весь масштаб выставки посетители могут до 12 апреля 2024 года.
РИА Новости — генеральный информационный партнер и официальное фотохост-агентство мероприятия.