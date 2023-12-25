https://ria.ru/20231225/pozhar-1917834082.html

В Хабаровском крае загорелся торговый комплекс

В Хабаровском крае загорелся торговый комплекс - РИА Новости, 25.12.2023

В Хабаровском крае загорелся торговый комплекс

Торговый комплекс загорелся в поселке Хор на площади 480 квадратных метров, объявлена ликвидация открытого горения, информация о пострадавших не поступала,... РИА Новости, 25.12.2023

2023-12-25T05:45

2023-12-25T05:45

2023-12-25T05:58

происшествия

хабаровский край

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МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Торговый комплекс загорелся в поселке Хор на площади 480 квадратных метров, объявлена ликвидация открытого горения, информация о пострадавших не поступала, сообщает главное управление МЧС России по Хабаровскому краю в Telegram-канале."На месте в настоящее время работают 13 человек и четыре единицы техники. В 11.30 (хбр) дана локализация пожара (4.30 мск - ред.). По предварительным данным, его площадь составляет 480 квадратных метров. Расчеты работают на тушении очагов огня и защите рядом расположенных построек. В 12.17 (хбр) руководитель тушения пожара доложил о ликвидации открытого горения (5.17 мск - ред.)", - говорится в сообщении ведомства.Уточняется, что вызов поступил в 09.15 по местному времени (02.15 мск) 25 декабря, сообщалось о возгорании в здании торгового комплекса на улице Ленина. Огонь быстро распространился по конструкциям двухэтажного здания из металлопрофиля, обшитого внутри пенопластом."Информация о пострадавших не поступала. Здание покинули самостоятельно 22 человека. Продолжается работа по проливке и разбору конструкций", - говорится в сообщении.Как отмечается в сообщении ГУМЧС, предположительно, со слов очевидцев, огонь возник в помещении, где располагался котел.

https://ria.ru/20231224/mchs-1917731105.html

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происшествия, хабаровский край, россия