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Дроны, беспилотники и новогодние подарки доставили из Приморья в зону СВО
Дроны, беспилотники и новогодние подарки доставили из Приморья в зону СВО - РИА Новости, 25.12.2023
Дроны, беспилотники и новогодние подарки доставили из Приморья в зону СВО
Дроны, беспилотники, квадрокоптеры и другое оборудование, а также подарки к Новому году доставили из Приморья в зону специальной военной операции, сообщил... РИА Новости, 25.12.2023
2023-12-25T11:47
2023-12-25T11:47
2023-12-25T11:47
надежные люди
олег кожемяко
приморский край
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ВЛАДИВОСТОК, 25 дек - РИА Новости. Дроны, беспилотники, квадрокоптеры и другое оборудование, а также подарки к Новому году доставили из Приморья в зону специальной военной операции, сообщил губернатор Олег Кожемяко. "Подарки нашим бойцам доставлены в зону СВО. FPV-дроны, беспилотники самолетного типа и квадрокоптеры, средства РЭБ, связи и наблюдения, тепловизоры и другое оборудование и снаряжение – груз предназначен для бойцов всех наших приморских соединений и частей... И, конечно, мы постарались привезти гостинцы к Новому году. Приморские сладости напомнят о доме. Это подарки от земляков. Мы верим в наших воинов и нашу победу", - написал Кожемяко в своем Telegram-канале. Ранее сообщалось, что в Приморье для нужд специальной военной операции делают саперные "кошки" и другие тактические инструменты.
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олег кожемяко, приморский край
Надежные люди, Олег Кожемяко, Приморский край
ВЛАДИВОСТОК, 25 дек - РИА Новости. Дроны, беспилотники, квадрокоптеры и другое оборудование, а также подарки к Новому году доставили из Приморья в зону специальной военной операции, сообщил губернатор Олег Кожемяко.
"Подарки нашим бойцам доставлены в зону СВО. FPV-дроны, беспилотники самолетного типа и квадрокоптеры, средства РЭБ, связи и наблюдения, тепловизоры и другое оборудование и снаряжение – груз предназначен для бойцов всех наших приморских соединений и частей... И, конечно, мы постарались привезти гостинцы к Новому году. Приморские сладости напомнят о доме. Это подарки от земляков. Мы верим в наших воинов и нашу победу", - написал Кожемяко в своем Telegram-канале.
Ранее сообщалось, что в Приморье для нужд специальной военной операции делают саперные "кошки" и другие тактические инструменты.
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